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إضاءة داخلية ساطعة
لا تضيع مفاتيحك بعد الآن مع مصابيح LED T10 الساطعة والأنيقة والتي تدوم طويلاً من Philips للإنارة الداخلية. ينير الضوء القوي السيارة من الداخل، من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إضاءة داخلية ساطعة
لا تضيع مفاتيحك بعد الآن مع مصابيح LED T10 الساطعة والأنيقة والتي تدوم طويلاً من Philips للإنارة الداخلية. ينير الضوء القوي السيارة من الداخل، من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات
إضاءة داخلية ساطعة
لا تضيع مفاتيحك بعد الآن مع مصابيح LED T10 الساطعة والأنيقة والتي تدوم طويلاً من Philips للإنارة الداخلية. ينير الضوء القوي السيارة من الداخل، من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إضاءة داخلية ساطعة
لا تضيع مفاتيحك بعد الآن مع مصابيح LED T10 الساطعة والأنيقة والتي تدوم طويلاً من Philips للإنارة الداخلية. ينير الضوء القوي السيارة من الداخل، من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات
قد تختلف متطلبات الإضاءة ويتغيّر ذوقك بحسب التطبيق. لذا من أجل إنارة سيارتك من الداخل، يمكنك أن تحتار من مجموعة Vision LED من Philips المتنوعة لمزيد من السطوع. اختر ضوءًا أبيض دافئًا مريحًا بحرارة لون 4000 كلفن. تعبّر السيارة عن شخصيّتك، لذا عبّر عن أسلوبك مع المصابيح الداخلية LED من Philips.
اضطررنا جميعًا في مرحلة معينة أن نبحث عن غرض ضائع في سيارة ذات إضاءة خفيفة، سواء كان الهاتف أو المفاتيح أو حذاء ضائع لطفل صغير. مع الإضاءة الداخلية بمصابيح LED من Philips تحصل على ضوء دافئ وساطع وموزع بشكل متساوٍ. لذا عندما تبحث عن شيء في صندوق السيارة أو صندوق القفازات أو أرضية السيارة بعد الآن، ستتمكن من رؤية ما تفعله بالتحديد وإيجاد أي شيء بسهولة.
أنت تريد مصابيح سيارة ساطعة وجميلة، ولكنك لا تريد أن تستمر باستبدال المصابيح المنطفئة. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهي نقطة ضعف أساسية في المصابيح التقليدية. تظهر مصابيح Vision LED من Philips مقاومة إضافية للحرارة والاهتزازات، إذ تقدم قوة ضوء موحّد، كما أن مصابيح LED تدوم لفترة أطول بكثير. بالتالي، تشكل هذه المصابيح الخيار المثالي لأداء يدوم طويلاً قد يصل لغاية 8 سنوات.
تم تصميم مجموعة المصابيح الخارجية LED من Philips لنشر ضوء أذكى بحيث يضمن انعكاس ضوء الإشارات الخارجية حيث تحتاج إليه (سواء في الرجوع العكسي أو التوقف أو الإشارات). ومع زاوية عريضة ونشر ضوء جيد، لن تتمكن فقط من الرؤية بشكل أفضل على الطريق، ولكن سيتمكن السائقون الآخرون أيضًا من رؤيتك.
تشتهر أضواء Philips المتطورة تقنيًا في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم وتطوير منتجات السيارات العالية الجودة من Philips وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المطبّقة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. يختار أهم صانعي السيارات مصابيح Philips، لأنك عندما تشتري منتجات Philips فأنت تشتري الجودة وتحصل على ضوء قوي ساطع. وأيضًا، تحصل على مظهر عصري متطور.
مصممة ليتم تثبيتها بسهولة في سيارات متوافقة، وسيتمكن السائقون ذوو الخبرة في مجال الصيانة من ترقية المصابيح المتوافقة بسهولة.
يوفر ضوء LED الأبيض النقي بحرارة لون تصل إلى 4000 كلفن شكلاً عصريًا متطورًا من أجل التصميم الأفضل والشكل الأجمل.
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