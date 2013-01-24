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X-tremeUltinon LED

لمبة الإشارات في السيارة

12763X2
  • أكثر سطوعًا وأناقة أكثر سطوعًا وأناقة أكثر سطوعًا وأناقة
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    X-tremeUltinon LED لمبة الإشارات في السيارة

    12763X2

    أكثر سطوعًا وأناقة

    من أجل قيادة آمنة وعصرية، استخدم إشارات الالتفاف X-tremeUltinon LED [~WY21W]‎ باللون الكهرماني القوي من Philips. إنها قوية ودقيقة وجميلة الشكل، كما تساعدك على إرسال إشارات ضوئية بأمان وأناقة. إكتشف كلّ المميزات

    X-tremeUltinon LED لمبة الإشارات في السيارة

    أكثر سطوعًا وأناقة

    من أجل قيادة آمنة وعصرية، استخدم إشارات الالتفاف X-tremeUltinon LED [~WY21W]‎ باللون الكهرماني القوي من Philips. إنها قوية ودقيقة وجميلة الشكل، كما تساعدك على إرسال إشارات ضوئية بأمان وأناقة. إكتشف كلّ المميزات

    أكثر سطوعًا وأناقة

    من أجل قيادة آمنة وعصرية، استخدم إشارات الالتفاف X-tremeUltinon LED [~WY21W]‎ باللون الكهرماني القوي من Philips. إنها قوية ودقيقة وجميلة الشكل، كما تساعدك على إرسال إشارات ضوئية بأمان وأناقة. إكتشف كلّ المميزات

    X-tremeUltinon LED لمبة الإشارات في السيارة

    أكثر سطوعًا وأناقة

    من أجل قيادة آمنة وعصرية، استخدم إشارات الالتفاف X-tremeUltinon LED [~WY21W]‎ باللون الكهرماني القوي من Philips. إنها قوية ودقيقة وجميلة الشكل، كما تساعدك على إرسال إشارات ضوئية بأمان وأناقة. إكتشف كلّ المميزات

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      أكثر سطوعًا وأناقة

      إشارات LED قوية وزاهية تدوم طويلاً

      • مصابيح LED-T20-AMB‏ [~WY21W]
      • عدد اللمبات: 2
      • 12 فولت، كهرماني قوي
      • نظام متطوّر للسيارة

      الإشارة إلى نيّتك مع مصابيح خارجية أكثر سطوعًا

      تُعدّ الإشارة إلى اتجاه السيارة المزمع أمرًا أساسيًا لسلامتك. لتجنب الاصطدامات، يجب أن يعرف الآخرون ما الذي تزعم فعله. وعندما تؤدي حالة الطقس العاطل إلى تقليص الرؤية، تكون الحاجة إلى إشارات ساطعة وزاهية أهم بعد. توفر مصابيح الإشارات X-tremeUltinon من Philips أثر ضوء نهار ساطع وحرارة لون تصل إلى 6000 كلفن لمصابيح الرجوع العكسي والوضعية. ومع المزيد من الألوان القوية لتطبيقات الالتفاف والتوقف، بالإضافة إلى مصابيح LED ذات تشغيل فوري وضوء موجّه بشكل صحيح، ستقدم للسائقين الآخرين الوقت الإضافي الضروري للتفاعل مع تحركاتك.

      ترقية مصابيحك، ترقية أسلوبك

      صحيح أن الهدف الرئيسي للمصابيح الخارجية هو القدرة على الرؤية بوضوح وقدرة الآخرين على رؤية سيارتك، إلا أنه لا يوجد أي سبب يمنعها من أن تبدو بمظهر رائع في الوقت نفسه. إذ كنت تفكر بترقية أسلوبك، من دون شراء سيارة أحدث، يعتبر استبدال المصابيح الخارجية بمصابيح LED طريقة ذكية لإنفاق المال. قم بترقية مصابيحك الخارجية بمصابيح حمراء أكثر قوة لمصابيح التوقف وكهرماني زاهٍ لإشارات الالتفاف وبيضاء ساطعة لمصابيح الوضعية والرجوع العكسي. تعبّر السيارة عن شخصيّتك، لذا عبّر عن أسلوبك مع مصابيح الإشارات LED الخارجية من Philips.

      إشارات الالتفاف باللون الكهرماني القوي للبروز بشكل أفضل

      تشتمل إشارات الالتفاف LED من Philips على أداء باللون الكهرماني الزاهي يظهر نواياك بوضوح للسائقين المحيطين بسيارتك. يعني اللون الكهرماني القوي المزيد من السلامة لك وللآخرين من حولك.

      نشر ضوء موحّد لرؤية محسّنة

      تم تصميم مجموعة المصابيح الخارجية LED من Philips لنشر ضوء أذكى بحيث يضمن انعكاس ضوء الإشارات الخارجية حيث تحتاج إليه (سواء في الرجوع العكسي أو التوقف أو الإشارات). ومع زاوية عريضة ونشر ضوء موحّد، لن تتمكن فقط من الرؤية بشكل أفضل على الطريق، ولكن سيتمكن السائقون الآخرون أيضًا من رؤيتك.

      إضاءة السيارات من Philips مع أعلى مستوى جودة

      تشتهر أضواء Philips المتطورة تقنيًا في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم وتطوير منتجات السيارات العالية الجودة من Philips وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المطبّقة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. يختار أهم صانعي السيارات مصابيح Philips، لأنك عندما تشتري منتجات Philips، فأنت تشتري الجودة وتحصل على ضوء قوي ساطع وأداء شعاع دقيق. وأيضًا، تحصل على مظهر عصري متطور. والأهم، أنك تحصل على نظام إضاءة LED متطور لقيادة آمنة وسلسة وممتعة أكثر.

      سهولة تثبيت وتوافق مع طرازات سيارات متعددة

      صمّمت المصابيح ليتم تثبيتها في سيارات متوافقة، فيتمكن السائقون ذوو الخبرة في الصيانة من ترقية المصابيح المتوافقة بسهولة. ولكن، يفضّل أن تطلب من ميكانيكي متخصص تثبيت مصابيح X-tremeUltinon LED من Philips الجديدة، لأنهم سيتأكدون من أنك جاهز للانطلاق. صحيح أن هذه المصابيح متوافقة مع مجموعة واسعة من طرازات السيارات، ولكن ليست كل أنواع السيارات معتمدة.

      أضواء LED متينة تدوم طويلاً

      أنت تريد مصابيح سيارة ساطعة وجميلة، ولكنك لا تريد أن تستمر باستبدال المصابيح المنطفئة. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهي نقطة ضعف أساسية في المصابيح الأمامية التقليدية. تظهر منتجات X-tremeUltinon LED من الجيل الثاني من Philips استمرارية أعلى، إذ تقدم قوة ضوء موحّد، كما أن مصابيح LED تدوم لفترة أطول بكثير. وبسبب أحدث الابتكارات التكنولوجية، تمنع المصابيح حدوث ضرر بسبب الحرارة والاهتزازات فتدوم حتى 12 عامًا. وبما أنه يتم استبدال معظم السيارات أو ترقيتها ضمن هذه الفترة، ينبغي أن تدوم مصابيحك الجديدة ذات الشكل الجميل طوال مدة استهلاكك للسيارة.

      المواصفات التقنية

      • بيانات العلبة

        نوع العلبة
        X2
        EAN1
        8727900395778
        EAN3
        8727900395785

      • وصف المنتج

        المجموعة
        مصابيح X-tremeUltinon LED
        التقنية
        LED
        نوع
        WY21W
        تطبيق
        إشارة الالتفاف
        تصديق ECE
        لا
        وضع علامة ECE
        -

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        5.5  واط

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        نظام متطوّر للسيارة

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        كهرماني
        لومن
        180 لومن

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        12763X2
        رمز الطلب
        39577830

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.6  كلغ
        الارتفاع
        8.5  سم
        الطول
        19.5  سم
        العرض
        15.1  سم

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الارتفاع
        9.2  سم
        الطول
        6.8  سم
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        20
        كمية الحزمة
        2
        العرض
        2.8  سم

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        حتى 12 سنة

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          • تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن استخدام مصابيح LED المعدّلة يتطابق مع المتطلبات القانونية المحلية المطّبقة والمرعية الإجراء، ويمتثل لها.