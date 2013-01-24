مصطلحات البحث
اشعر بالأمان، وقُد بأمان
بهدف تحسين مستوى الأمان والرؤية وسط حركة المرور في المدن، صممت Philips مصابيح CityVision Moto التي تتيح رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 40% للرؤية لمسافة أبعد. كذلك، تعكس لمبات CityVision Moto تأثيرًا برتقالي اللون فريدًا ويلفت الانتباه في المصابيح الأمامية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اشعر بالأمان، وقُد بأمان
بهدف تحسين مستوى الأمان والرؤية وسط حركة المرور في المدن، صممت Philips مصابيح CityVision Moto التي تتيح رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 40% للرؤية لمسافة أبعد. كذلك، تعكس لمبات CityVision Moto تأثيرًا برتقالي اللون فريدًا ويلفت الانتباه في المصابيح الأمامية. إكتشف كلّ المميزات
اشعر بالأمان، وقُد بأمان
بهدف تحسين مستوى الأمان والرؤية وسط حركة المرور في المدن، صممت Philips مصابيح CityVision Moto التي تتيح رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 40% للرؤية لمسافة أبعد. كذلك، تعكس لمبات CityVision Moto تأثيرًا برتقالي اللون فريدًا ويلفت الانتباه في المصابيح الأمامية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اشعر بالأمان، وقُد بأمان
بهدف تحسين مستوى الأمان والرؤية وسط حركة المرور في المدن، صممت Philips مصابيح CityVision Moto التي تتيح رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 40% للرؤية لمسافة أبعد. كذلك، تعكس لمبات CityVision Moto تأثيرًا برتقالي اللون فريدًا ويلفت الانتباه في المصابيح الأمامية. إكتشف كلّ المميزات
تم تطوير مصابيح CityVision Moto الأمامية من Philips خصيصًا لراكبي الدراجات في المدن. وبفضل تأثيرها الفريد باللون البرتقالي، تجذب لمبات الدراجة النارية من Philips انتباه السائق وتضمن الانتباه لوجود الدراجة في وقت مبكر.
تم تصميم مصابيح CityVision Moto الأمامية من Philips خصيصًا لزيادة مستوى الأمان لراكبي الدراجات في المدن. ويسمح التأثير البرتقالي اللون واللافت للانتباه بالإضافة إلى زيادة إخراج الضوء بنسبة 40% بتجربة قيادة أكثر أمانًا في زحمة السير ويساهم بشكل نشط في الحد من حوادث السير.
في Philips Automotive نحن ملتزمون بتصنيع منتجات وخدمات هي الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق قطع غيار السيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من مواد عالية الجودة واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات بهدف تزويد عملائنا بأعلى مستويات السلامة والراحة أثناء القيادة. هذا ويتم اختبار مجموعة منتجاتنا الكاملة بدقة ومراقبتها واعتمادها (ISO 9001 وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE.
يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية) قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى.
صُممت مصابيح CityVision Moto من Philips بتقنية متطورة لمقاومة الاهتزاز تصل إلى 10G وتدوم لفترة أطول. ويتم تثبيت لمبات الدراجات النارية هذه بفتيل ثنائي اللفات وشديد المقاومة لتحمل مجموعة واسعة من الاهتزازات، بما في ذلك الصدمات الميكانيكية.
من خلال توفير رؤية أفضل بنسبة 40% على الطريق، تشارك مصابيح CityVision Moto الأمامية من Philips بشكل نشط في زيادة مستوى الأمان لراكب الدراجة. وبفضل الرؤية الأفضل على الطريق، تتيح مصابيح الدراجات النارية من Philips التعرّف على العوائق ومنع الحوادث بشكل أفضل.
طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.
الخصائص الكهربائية
مواصفات التسويق
وصف المنتج
فترة الاستهلاك
خصائص الضوء
معلومات الطلب
معلومات العلبة الخارجية
بيانات العلبة
معلومات حول المنتج المغلف