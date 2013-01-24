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CrystalVision ultra

المصابيح الأمامية للدراجة النارية

12636BVBW
  • القيادة بأناقة القيادة بأناقة القيادة بأناقة
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    CrystalVision ultra المصابيح الأمامية للدراجة النارية

    12636BVBW

    القيادة بأناقة

    يساعد مصباح هالوجين الأمامي CrystalVision ultra moto من Philips على تحديث أسلوب دراجتك النارية مع ضوء أبيض ساطع. إكتشف كلّ المميزات

    CrystalVision ultra المصابيح الأمامية للدراجة النارية

    القيادة بأناقة

    يساعد مصباح هالوجين الأمامي CrystalVision ultra moto من Philips على تحديث أسلوب دراجتك النارية مع ضوء أبيض ساطع. إكتشف كلّ المميزات

    القيادة بأناقة

    يساعد مصباح هالوجين الأمامي CrystalVision ultra moto من Philips على تحديث أسلوب دراجتك النارية مع ضوء أبيض ساطع. إكتشف كلّ المميزات

    CrystalVision ultra المصابيح الأمامية للدراجة النارية

    القيادة بأناقة

    يساعد مصباح هالوجين الأمامي CrystalVision ultra moto من Philips على تحديث أسلوب دراجتك النارية مع ضوء أبيض ساطع. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل headlights

      القيادة بأناقة

      ضوء أبيض ساطع

      • نوع المصباح: HS1
      • حزمة مكونة من: 1
      • 12 فولت، 35/35 واط
      • شكل أكثر أناقة
      تم تصنيع مصابيح الدراجات النارية من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

      تم تصنيع مصابيح الدراجات النارية من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

      يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة والاهتزازات القصوى، ما يُلغي خطر الانفجار. لذلك، تستطيع اللمبات المصنوعة من زجاج الكوارتز من Philips (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية) تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى. وكلما ازدادت قوة الضوء، تحسّنت تجربة القيادة، مهما كان الطريق أمامك مظلمًا.

      ضوء أبيض ساطع لشكل xenon أنيق

      يوفّر مصباح الهالوجين الفريد CrystalVision ultra moto ضوءًا أبيض ساطعًا، بالإضافة إلى تقنية وفعالية عاليتين لتمييز دراجتك النارية وتخصيصها مع مزيد من الرؤية والراحة.

      التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

      تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من مواد ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات الكاملة لدينا بدقة ومراقبتها واعتمادها (ISO 9001، ‏ISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.

      الخيار المفضل لأهم شركات تصنيع الدراجات النارية

      طوال أكثر من 100 عام، تصدرت Philips صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.

      المواصفات التقنية

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8711500781956
        EAN3
        8711500781963
        نوع العلبة
        BW

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        حتى 3700 كلفن

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        شكل أكثر أناقة

      • وصف المنتج

        المجموعة
        مصباح CrystalVision ultra Moto
        التقنية
        هالوجين
        تطبيق
        • شعاع عالي
        • شعاع منخفض
        نوع
        HS1
        تصديق ECE
        نعم
        القاعدة
        PX43t
        التعيين
        12636BVBW

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        60‏/55  واط

      • معلومات الطلب

        رمز الطلب
        78195630
        إدخال الطلب
        12636BVBW

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        10
        كمية الحزمة
        1
        الوزن الإجمالي لكل قطعة [غ]
        22.7
        الارتفاع [سم]
        12.9
        الطول [سم]
        9.5
        الوزن الصافي لكل قطعة [غ]
        22.5
        العرض [سم]
        4.9

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة [كلغ]
        0.497
        الارتفاع [سم]
        13
        الطول [سم]
        25.5
        العرض [سم]
        19

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