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WhiteVision

لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

12360WHVB1
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    WhiteVision لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    12360WHVB1

    لم تكن السلامة يومًا جذابة إلى هذا الحد

    تضيف مصابيح WhiteVision من Philips مظهر Xenon أبيض قويًا إلى المصابيح الأمامية في سيارتك لتجربة قيادة متميّزة. ويساهم السطوع المحسّن مع ضوء أكثر بياضًا بكثير في جعل WhiteVision المزيج المثالي ما بين الأناقة والأمان. إكتشف كلّ المميزات

    WhiteVision لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    لم تكن السلامة يومًا جذابة إلى هذا الحد

    تضيف مصابيح WhiteVision من Philips مظهر Xenon أبيض قويًا إلى المصابيح الأمامية في سيارتك لتجربة قيادة متميّزة. ويساهم السطوع المحسّن مع ضوء أكثر بياضًا بكثير في جعل WhiteVision المزيج المثالي ما بين الأناقة والأمان. إكتشف كلّ المميزات

    لم تكن السلامة يومًا جذابة إلى هذا الحد

    تضيف مصابيح WhiteVision من Philips مظهر Xenon أبيض قويًا إلى المصابيح الأمامية في سيارتك لتجربة قيادة متميّزة. ويساهم السطوع المحسّن مع ضوء أكثر بياضًا بكثير في جعل WhiteVision المزيج المثالي ما بين الأناقة والأمان. إكتشف كلّ المميزات

    WhiteVision لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    لم تكن السلامة يومًا جذابة إلى هذا الحد

    تضيف مصابيح WhiteVision من Philips مظهر Xenon أبيض قويًا إلى المصابيح الأمامية في سيارتك لتجربة قيادة متميّزة. ويساهم السطوع المحسّن مع ضوء أكثر بياضًا بكثير في جعل WhiteVision المزيج المثالي ما بين الأناقة والأمان. إكتشف كلّ المميزات

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      تأثير مصباح Xenon أبيض مكثّف

      • نوع المصباح: H8
      • حزمة بعدد: 1
      • 12 فولت، 35 واط
      شعاع حاد مع ضوء أبيض قوي

      شعاع حاد مع ضوء أبيض قوي

      تضيء المصابيح الأمامية WhiteVision من Philips الطريق أمامك بشعاع أبيض حاد ينير الظلمة فورًا بفضل ضوء أبيض قوي يصل إلى 3700 كيلفن. إنه ضوء متميّز لتجربة قيادة متميّزة.

      ضوء أكثر على الطريق أمامك بنسبة 60% لرفع مستوى الوضوح

      ضوء أكثر على الطريق أمامك بنسبة 60% لرفع مستوى الوضوح

      يوفّر نمط شعاع الضوء الأطول المزيد من الضوء بنسبة 60% ويسمح لك برؤية مستخدمي الطرق الآخرين بشكل أوضح. وهو يحسّن مستوى السلامة ويمنحك المزيد من الوقت للتفاعل مع المخاطر المحتملة على الطريق.

      أفضل فترة استهلاك ضمن فئته لمتعة قيادة ممدّدة

      أفضل فترة استهلاك ضمن فئته لمتعة قيادة ممدّدة

      تم تصميم المصابيح الأمامية WhiteVision من Philips (المتوفرة في H1و H3 وH4 وH7 وT4W وW5W) لتدوم طويلاً. فهي توفر لك فترة استهلاك طويلة وموثوقة من 450 ساعة*. وتعتبر هذه النسبة أعلى بكثير مما توفّره الجهات المنافسة. ويؤدي هذا إلى استبدال المصابيح بنسبة أقل وإلى قيمة أفضل مقابل المال. (*تم اختبار مصباحي H4 وH7 على فولطية قياسية من 13,2 فولت)

      تجربة قيادة متميّزة مع أثر مصباح Xenon أبيض قوي

      تتفوّق المصابيح الأمامية WhiteVision من Philips على أي لمبة زرقاء للسيارة في السوق، وهي الخيار الصحيح للسائقين الذين يرغبون في القيادة بأناقة من دون المساومة على السلامة. فمع حرارة لون عالية وغطاء أبيض أنيق، تعتبر WhiteVision الترقية الأمثل للمصابيح الأمامية. هذا وتعتبر تقنية الطلاء الحائزة براءة اختراع من الجيل الثالث من Philips تحفة ثورية تجعل من WhiteVision المصباح الأمامي الأول بضوء أبيض فعلي.

      أثر Xenon أبيض لشكل رائد

      تقدم مصابيح WhiteVision لمصابيح سيارتك الشكل المتميّز للسيارات الرائدة.

      تضارب أكبر لرؤية محسّنة وقيادة أكثر أمانًا

      يعني ضوء أبيض إلى أقصى حد مع حرارة لون تبلغ 3.700 كيلفن أن مصابيحك الأمامية تعكس الإشارات واليافطات على الطريق بشكل أفضل. كما يبقيك الضوء الأبيض متيقظًا خلال الليل، حتى تتمتّع بتجربة قيادة مريحة أكثر خلال الليل.

      مصابيح Philips هي خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية

      يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الفشل المبكر. وتسمح مصابيح السيارات المصنوعة من زجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips بوجود ضغط أكثر داخل المصباح لتوفير ضوء أكثر قوة وفترة استهلاك طويلة.

      المواصفات التقنية

      • وصف المنتج

        التقنية
        هالوجين
        نوع
        H8
        المجموعة
        WhiteVision
        تطبيق
        • شعاع عالي
        • شعاع منخفض
        تصديق ECE
        نعم
        القاعدة
        PGJ19-1
        التعيين
        مصباح H8 12360 WHV 12 فولت 35 واط PGJ19-1
        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        35  واط

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        3700 كيلفن
        لومن
        800+/-15%

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        400h

      • معلومات حول الطلب

        إدخال الطلب
        12360WHVB1
        رمز الطلب
        37471130

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8727900374711
        EAN3
        8727900374728
        نوع العلبة
        B1

      • معلومات حول المنتج الموضّب

        كمية الحزمة
        1
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        10
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        1  غ
        الارتفاع
        12.9  سم
        الطول
        9.5  سم
        العرض
        3.6  سم
        الوزن الصافي
        44.6  غ

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الصافي لكل قطعة
        0.22  غ
        الارتفاع
        13  سم
        الطول
        19  سم
        العرض
        19  سم
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.446  كلغ

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        الطريقة
        أبرز ما في المنتج
        تأثير مصباح xenon أبيض مكثّف

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