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لم تكن السلامة يومًا جذابة إلى هذا الحد
تضيف مصابيح WhiteVision من Philips مظهر Xenon أبيض قويًا إلى المصابيح الأمامية في سيارتك لتجربة قيادة متميّزة. ويساهم السطوع المحسّن مع ضوء أكثر بياضًا بكثير في جعل WhiteVision المزيج المثالي ما بين الأناقة والأمان. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لم تكن السلامة يومًا جذابة إلى هذا الحد
تضيف مصابيح WhiteVision من Philips مظهر Xenon أبيض قويًا إلى المصابيح الأمامية في سيارتك لتجربة قيادة متميّزة. ويساهم السطوع المحسّن مع ضوء أكثر بياضًا بكثير في جعل WhiteVision المزيج المثالي ما بين الأناقة والأمان. إكتشف كلّ المميزات
لم تكن السلامة يومًا جذابة إلى هذا الحد
تضيف مصابيح WhiteVision من Philips مظهر Xenon أبيض قويًا إلى المصابيح الأمامية في سيارتك لتجربة قيادة متميّزة. ويساهم السطوع المحسّن مع ضوء أكثر بياضًا بكثير في جعل WhiteVision المزيج المثالي ما بين الأناقة والأمان. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لم تكن السلامة يومًا جذابة إلى هذا الحد
تضيف مصابيح WhiteVision من Philips مظهر Xenon أبيض قويًا إلى المصابيح الأمامية في سيارتك لتجربة قيادة متميّزة. ويساهم السطوع المحسّن مع ضوء أكثر بياضًا بكثير في جعل WhiteVision المزيج المثالي ما بين الأناقة والأمان. إكتشف كلّ المميزات
تضيء المصابيح الأمامية WhiteVision من Philips الطريق أمامك بشعاع أبيض حاد ينير الظلمة فورًا بفضل ضوء أبيض قوي يصل إلى 3700 كيلفن. إنه ضوء متميّز لتجربة قيادة متميّزة.
يوفّر نمط شعاع الضوء الأطول المزيد من الضوء بنسبة 60% ويسمح لك برؤية مستخدمي الطرق الآخرين بشكل أوضح. وهو يحسّن مستوى السلامة ويمنحك المزيد من الوقت للتفاعل مع المخاطر المحتملة على الطريق.
تم تصميم المصابيح الأمامية WhiteVision من Philips (المتوفرة في H1و H3 وH4 وH7 وT4W وW5W) لتدوم طويلاً. فهي توفر لك فترة استهلاك طويلة وموثوقة من 450 ساعة*. وتعتبر هذه النسبة أعلى بكثير مما توفّره الجهات المنافسة. ويؤدي هذا إلى استبدال المصابيح بنسبة أقل وإلى قيمة أفضل مقابل المال. (*تم اختبار مصباحي H4 وH7 على فولطية قياسية من 13,2 فولت)
تتفوّق المصابيح الأمامية WhiteVision من Philips على أي لمبة زرقاء للسيارة في السوق، وهي الخيار الصحيح للسائقين الذين يرغبون في القيادة بأناقة من دون المساومة على السلامة. فمع حرارة لون عالية وغطاء أبيض أنيق، تعتبر WhiteVision الترقية الأمثل للمصابيح الأمامية. هذا وتعتبر تقنية الطلاء الحائزة براءة اختراع من الجيل الثالث من Philips تحفة ثورية تجعل من WhiteVision المصباح الأمامي الأول بضوء أبيض فعلي.
تقدم مصابيح WhiteVision لمصابيح سيارتك الشكل المتميّز للسيارات الرائدة.
يعني ضوء أبيض إلى أقصى حد مع حرارة لون تبلغ 3.700 كيلفن أن مصابيحك الأمامية تعكس الإشارات واليافطات على الطريق بشكل أفضل. كما يبقيك الضوء الأبيض متيقظًا خلال الليل، حتى تتمتّع بتجربة قيادة مريحة أكثر خلال الليل.
طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.
يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الفشل المبكر. وتسمح مصابيح السيارات المصنوعة من زجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips بوجود ضغط أكثر داخل المصباح لتوفير ضوء أكثر قوة وفترة استهلاك طويلة.
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