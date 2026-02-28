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WhiteVisionلمبة المصابيح الأمامية في السيارة

12360WHVB1

لم تكن السلامة يومًا جذابة إلى هذا الحد

تضيف مصابيح WhiteVision من Philips مظهر Xenon أبيض قويًا إلى المصابيح الأمامية في سيارتك لتجربة قيادة متميّزة. ويساهم السطوع المحسّن مع ضوء أكثر بياضًا بكثير في جعل WhiteVision المزيج المثالي ما بين الأناقة والأمان.

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تأثير مصباح Xenon أبيض مكثّف

لم تكن السلامة يومًا جذابة إلى هذا الحد

  • نوع المصباح: H8

  • حزمة بعدد: 1

  • 12 فولت، 35 واط

تجربة قيادة متميّزة مع أثر مصباح Xenon أبيض قوي

تتفوّق المصابيح الأمامية WhiteVision من Philips على أي لمبة زرقاء للسيارة في السوق، وهي الخيار الصحيح للسائقين الذين يرغبون في القيادة بأناقة من دون المساومة على السلامة. فمع حرارة لون عالية وغطاء أبيض أنيق، تعتبر WhiteVision الترقية الأمثل للمصابيح الأمامية. هذا وتعتبر تقنية الطلاء الحائزة براءة اختراع من الجيل الثالث من Philips تحفة ثورية تجعل من WhiteVision المصباح الأمامي الأول بضوء أبيض فعلي.

شعاع حاد مع ضوء أبيض قوي

شعاع حاد مع ضوء أبيض قوي

تضيء المصابيح الأمامية WhiteVision من Philips الطريق أمامك بشعاع أبيض حاد ينير الظلمة فورًا بفضل ضوء أبيض قوي يصل إلى 3700 كيلفن. إنه ضوء متميّز لتجربة قيادة متميّزة.

أثر Xenon أبيض لشكل رائد

تقدم مصابيح WhiteVision لمصابيح سيارتك الشكل المتميّز للسيارات الرائدة.

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إخلاء المسؤولية

  1. مقارنة بمصابيح الهالوجين القياسية

  2. يختلف التطبيق بحسب نوع اللمبة