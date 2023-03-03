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RacingVision GT200 moto

المصابيح الأمامية للدراجة النارية

12342RGTBW
  • أداء مذهل من لمبة يُسمح باستخدامها على الطريق أداء مذهل من لمبة يُسمح باستخدامها على الطريق أداء مذهل من لمبة يُسمح باستخدامها على الطريق
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    RacingVision GT200 moto المصابيح الأمامية للدراجة النارية

    12342RGTBW

    أداء مذهل من لمبة يُسمح باستخدامها على الطريق

    إذا كنت مولعًا بالقيادة فارتقِ بتجربة القيادة بفضل لمبات السيارات RacingVision GT200 moto من Philips. توفّر اللمبات ضوءًا أكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 200%، ما يتيح رؤية أفضل وردود فعل أسرع لقيادة أكثر حماسًا. إكتشف كلّ المميزات

    RacingVision GT200 moto المصابيح الأمامية للدراجة النارية

    أداء مذهل من لمبة يُسمح باستخدامها على الطريق

    إذا كنت مولعًا بالقيادة فارتقِ بتجربة القيادة بفضل لمبات السيارات RacingVision GT200 moto من Philips. توفّر اللمبات ضوءًا أكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 200%، ما يتيح رؤية أفضل وردود فعل أسرع لقيادة أكثر حماسًا. إكتشف كلّ المميزات

    أداء مذهل من لمبة يُسمح باستخدامها على الطريق

    إذا كنت مولعًا بالقيادة فارتقِ بتجربة القيادة بفضل لمبات السيارات RacingVision GT200 moto من Philips. توفّر اللمبات ضوءًا أكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 200%، ما يتيح رؤية أفضل وردود فعل أسرع لقيادة أكثر حماسًا. إكتشف كلّ المميزات

    RacingVision GT200 moto المصابيح الأمامية للدراجة النارية

    أداء مذهل من لمبة يُسمح باستخدامها على الطريق

    إذا كنت مولعًا بالقيادة فارتقِ بتجربة القيادة بفضل لمبات السيارات RacingVision GT200 moto من Philips. توفّر اللمبات ضوءًا أكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 200%، ما يتيح رؤية أفضل وردود فعل أسرع لقيادة أكثر حماسًا. إكتشف كلّ المميزات

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      أداء مذهل من لمبة يُسمح باستخدامها على الطريق

      ارتقِ بقيادتك إلى المستوى التالي بفضل الأضواء التي نقدّمها

      • H4
      • حزمة مكونة من: 1
      • 12 فولت، 60/55 واط
      • ضوء أكثر سطوعًا حتى 200%*

      لاحِظ تغييرًا جذريًا في الرؤية ومتعة القيادة

      توفر لمبات RacingVision GT200 للدراجة النارية من Philips، وهي ذات الأداء الأعلى في مجموعتنا، الرؤية الفائقة السطوع التي توفرها لمبة رالي ولكن بتنسيق يمكنك استخدامه على الطرق العامة. اختبر وضوحًا دقيقًا كليًا يوفر ضوءًا أكثر سطوعًا حتى 200%. ويوفر تصميم اللمبة المحسَّن إضاءة أقوى لرؤية الطريق أمامك بشكل أفضل، ما يمنحك قيادة أكثر أمانًا وتشويقًا.

      شعاع مذهل يلقي ضوءًا أكثر

      تتميز لمبات RacingVision GT200 للدراجة النارية من Philips بشعاع عالي الأداء، وهي بالتالي تتيح لك رؤية الطريق أمامك بوضوح. اكتشف المخاطر المحتملة عاجلاً، وتفاعل بشكل أسرع وحسّن وضعية سيارتك بدقة أكبر على الطريق. كل هذه العوامل تساهم في منحك تجربة قيادة آمنة وعلى مستوى التوقعات.

      معتمد للسير على الطرقات العامة

      تتوافق المصابيح الأمامية RacingVision للدراجة النارية من Philips مع تصديق ECE للاستخدام على الطريق. وسيستمتع السائقون الذين يهتمون بالأداء بلمبة ساطعة وذات إضاءة حيوية ويُسمح باستخدامها على الطريق ومتوافقة مع الأنظمة ذات الصلة.

      تعمل تقنيات طلاء اللمبة الجديدة على زيادة معدل إنتاج الضوء إلى أقصى حد

      بفضل تقنيات الطلاء المتدرّج والطلاء بالشاشة الحريرية الجديدة والحاصلة على براءة اختراع، تستطيع هذه اللمبات إلقاء المزيد من الضوء على الطريق، ما يحسّن رؤيتك في ظروف القيادة الليلية. بالإضافة إلى زيادة معدل الإنتاج، استمتع بإضاءة أنيقة ومواكبة لأحدث التصاميم.

      تقنية زجاج الكوارتز الجديدة لإخراج ضوء عالي الدقة

      تضمن تقنيات الإنتاج الجديدة لزجاج الكوارتز ذات النعومة الماسية من Philips خط حجب إضاءة واضحًا وإضاءة أكثر سطوعًا في المنطقة الأساسية، ما يمنحك مزيدًا من السطوع حينما يكون ذلك ضروريا. علاوة على ذلك، يتميز زجاج الكوارتز بمقاومة أكبر للصدمات الحرارية للحفاظ على فترة استهلاك اللمبة وامتصاص الأشعة فوق البنفسجية بطريقة محسّنة، ما يحمي مكونات المصباح الأمامي.

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      تشتهر أضواء Philips المتطورة تقنيًا في مجال السيارات، وقد حافظت على سمعتها لأكثر من 100 سنة. تم تصميم منتجات المعدّات الأصلية العالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المطبّقة)، ما يؤدّي إلى معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. تتوافق مصابيح RacingVision GT200 للدراجة النارية من Philips مع طرازات الدراجات النارية من العلامات التجارية الرئيسية.

      المواصفات التقنية

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية مصنّفة
        12 فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        60‏/55  واط

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        400h

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        3700 K
        لومن
        1650 ±15% / 1000 ±15%

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        مزيد من الضوء
        أبرز ما في المنتج
        ضوء أكثر سطوعًا حتى 200%*

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        12342RGTBW
        رمز الطلب
        2381030

      • معلومات العلبة الخارجية

        الارتفاع
        14.0  سم
        الطول
        26.1  سم
        العرض
        19.6  سم
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0474  كلغ

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8719018023810
        EAN3
        8719018023827
        نوع العلبة
        BW
        التغليف
        تغليف بلاستيكي
        الكمية في العلبة
        1
        1

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        35.8  غ
        الارتفاع
        12.9  سم
        الطول
        9.5  سم
        العرض
        4.8  سم
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        10 قطع
        كمية الحزمة
        قطعة واحدة

      • وصف المنتج

        التقنية
        هالوجين
        نوع
        H4
        النطاق
        RacingVision GT200
        تطبيق
        • شعاع عالي
        • شعاع منخفض
        تصديق ECE
        نعم
        التعيين
        H4 12342 RGT، ‏12 فولت 60/55 واط، P43t-38 BW
        القاعدة
        P43t-38

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          • سطوع مقارَن بالمعيار القانوني الأدنى.
          • * المسافة الآمنة الإضافية: تمت مقارنة طول شعاع الضوء بالحد الأدنى المطلوب في نظام ECE، استنادًا إلى مسافة أبعد بـ 1 لاكس. المسافة الأبعد عن السيارة.

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