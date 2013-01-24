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ColorVision

لمبة المصابيح الأمامية في السيارة بنفسجية اللون

12342CVPPS2
  • إعادة تصميم بالضوء إعادة تصميم بالضوء إعادة تصميم بالضوء
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    ColorVision لمبة المصابيح الأمامية في السيارة بنفسجية اللون

    12342CVPPS2

    إعادة تصميم بالضوء

    تضيف ColorVision لمسةً من الألوان إلى مظهر سيارتك باللون الأزرق أو الأخضر أو الأصفر أو الأرجواني. إن لمبات السيارات الملونة والمبتكرة هذه معتمدة يسمح باستخدامها على الطريق، بحيث يمكنك تخصيص سيارتك وعكس ضوء أبيض آمن في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

    ColorVision لمبة المصابيح الأمامية في السيارة بنفسجية اللون

    إعادة تصميم بالضوء

    تضيف ColorVision لمسةً من الألوان إلى مظهر سيارتك باللون الأزرق أو الأخضر أو الأصفر أو الأرجواني. إن لمبات السيارات الملونة والمبتكرة هذه معتمدة يسمح باستخدامها على الطريق، بحيث يمكنك تخصيص سيارتك وعكس ضوء أبيض آمن في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

    إعادة تصميم بالضوء

    تضيف ColorVision لمسةً من الألوان إلى مظهر سيارتك باللون الأزرق أو الأخضر أو الأصفر أو الأرجواني. إن لمبات السيارات الملونة والمبتكرة هذه معتمدة يسمح باستخدامها على الطريق، بحيث يمكنك تخصيص سيارتك وعكس ضوء أبيض آمن في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

    ColorVision لمبة المصابيح الأمامية في السيارة بنفسجية اللون

    إعادة تصميم بالضوء

    تضيف ColorVision لمسةً من الألوان إلى مظهر سيارتك باللون الأزرق أو الأخضر أو الأصفر أو الأرجواني. إن لمبات السيارات الملونة والمبتكرة هذه معتمدة يسمح باستخدامها على الطريق، بحيث يمكنك تخصيص سيارتك وعكس ضوء أبيض آمن في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

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      إعادة تصميم بالضوء

      إضافة لمسة من الألوان

      • نوع المصباح: H4
      • حزمة مكونة من: 2
      • 12 فولت، 60/55 واط
      متوفرة في أكثر أنواع مصابيح السيارات شعبية: H4 وH7

      متوفرة في أكثر أنواع مصابيح السيارات شعبية: H4 وH7

      لمعرفة أي من مصابيح ColorVision من Philips يلائم سيارتك أكثر، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.philips.com/automotive

      مصابيح باللون الأزرق أو الأخضر أو الأصفر أو البنفسجي

      مصابيح باللون الأزرق أو الأخضر أو الأصفر أو البنفسجي

      تسمح مصابيح ColorVision من Philips بإضافة لمسة شخصية من الألوان إلى أضواء سيارتك. اختر ما بين الأزرق أو الأخضر أو الأصفر أو البنفسجي وخصص سيارتك.

      مصابيح سيارات ملونة معتمدة ويسمح باستخدامها على الطريق

      مصابيح سيارات ملونة معتمدة ويسمح باستخدامها على الطريق

      تمتثل مصابيح ColorVision مع قواعد ECE وتأتي مزودة ببطاقة تصديق لإثبات أنه يسمح باستخدامها على الطريق. احتفظ بهذه البطاقة في سيارتك طوال الوقت.

      تقنية طلاء جديدة تحوّل الضوء إلى لمسة من الألوان

      تقنية طلاء جديدة تحوّل الضوء إلى لمسة من الألوان

      تضيف مصابيح ColorVision من Philips لمسة من الألوان بفضل طلاء خص على المصابيح، وهو أمر يتوافق مع القوانين الأوروبية. لذا يمكنك أن تخصص سيارتك وتعكس ضوءًا أبيض آمنًا في نفس الوقت

      مصممة للمصابيح العاكسة من أجل تخصيص اللون

      مصممة للمصابيح العاكسة من أجل تخصيص اللون

      تقوم مصابيح ColorVision من Philips بإنشاء الأثر من خلال عكس الضوء على المصابيح. شغّل مصابيحك الأمامية وأنر طريقك بلمسة من الألوان

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips

      تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

      تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

      يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية) قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية ضد الرطوبة

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية ضد الرطوبة

      لا يمكن للمبة مضاءة أن تتحمل الصدمات الحرارية إلا إذا كانت مصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية): إذا لمست قطرة ماء باردة اللمبة الساخنة، وهو ما قد يحصل عندما تقود السيارة عبر الماء مع وحدة مصباح أمامي مكسورة.

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

      تحمي تقنية الطلاء المقاوم للأشعة فوق البنفسجية الخاصة من Philips المصابيح الأمامية ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة، الأمر الذي يجعل زجاج الكوارتز المطلي بطلاء مقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips مثاليًا لكل طروف القيادة وضمانًا لقابلية استخدام تدوم طويلاً

      القراءة بسرعة أكبر مع رؤية محسّنة

      تم إثبات أن الرؤية المحسّنة تساعد على التفاعل بسرعة أكبر خلال القيادة. فمع ضوء أكثر بياضًا ورؤية محسّنة بنسبة 60%، تزيد مصابيح ColorVision من قابلية الرؤية لديك مقارنة مع المصابيح القياسية. لذا ستتمكن من توقع الأحداث بسهولة عند بروز أي عوائق محتملة في طريقك.

      قم بإنارة الطريقة مع ضوء أكثر بياضًا بنسبة 60%

      بفضل تقنيتها، تنير مصابيح ColorVision من Philips الطريق وتوفر رؤية محسّنة بنسبة تصل إلى 60% أكثر من أي مصباح قياسي آخر. بالتالي، ستتمكن من رؤية الطريق أمامك بوضوح، وستضيف مصابيحك في الوقت نفسه لمسة من الألوان.

      المواصفات التقنية

      • وصف المنتج

        التقنية
        هالوجين
        نوع
        H4
        المجموعة
        ColorVision
        تطبيق
        • شعاع عالي
        • شعاع منخفض
        التعيين
        مصباح H4 ColorVision
        تصديق ECE
        نعم
        القاعدة
        P43t-38

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        60‏/55  واط

      • خصائص الضوء

        لومن
        1650/1000 +-15%  لومن
        حرارة اللون
        3350  كلفن

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        حتى 400h

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        12342CVPPS2
        رمز الطلب
        36791128

      • بيانات العلبة

        EAN3
        8727900367928
        EAN1
        8727900367911
        نوع العلبة
        S2

      • معلومات حول المنتج المغلف

        كمية الحزمة
        2
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        10
        الارتفاع
        12.8  سم
        العرض
        4.7  سم
        الطول
        11  سم

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.66  كلغ
        الارتفاع
        13.6  سم
        الطول
        29  سم
        العرض
        12  سم

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        الطريقة
        أبرز ما في المنتج
        إضافة لمسة من الألوان

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