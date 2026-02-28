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ColorVisionلمبة المصابيح الأمامية في السيارة بنفسجية اللون

12342CVPPS2

إعادة تصميم بالضوء

تضيف ColorVision لمسةً من الألوان إلى مظهر سيارتك باللون الأزرق أو الأخضر أو الأصفر أو الأرجواني. إن لمبات السيارات الملونة والمبتكرة هذه معتمدة يسمح باستخدامها على الطريق، بحيث يمكنك تخصيص سيارتك وعكس ضوء أبيض آمن في الوقت نفسه.

عرض جميع المزايا

إضافة لمسة من الألوان

إعادة تصميم بالضوء

  • نوع المصباح: H4

  • حزمة مكونة من: 2

  • 12 فولت، 60/55 واط

متوفرة في أكثر أنواع مصابيح السيارات شعبية: H4 وH7

متوفرة في أكثر أنواع مصابيح السيارات شعبية: H4 وH7

لمعرفة أي من مصابيح ColorVision من Philips يلائم سيارتك أكثر، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.philips.com/automotive

مصابيح باللون الأزرق أو الأخضر أو الأصفر أو البنفسجي

مصابيح باللون الأزرق أو الأخضر أو الأصفر أو البنفسجي

تسمح مصابيح ColorVision من Philips بإضافة لمسة شخصية من الألوان إلى أضواء سيارتك. اختر ما بين الأزرق أو الأخضر أو الأصفر أو البنفسجي وخصص سيارتك.

مصابيح سيارات ملونة معتمدة ويسمح باستخدامها على الطريق

مصابيح سيارات ملونة معتمدة ويسمح باستخدامها على الطريق

تمتثل مصابيح ColorVision مع قواعد ECE وتأتي مزودة ببطاقة تصديق لإثبات أنه يسمح باستخدامها على الطريق. احتفظ بهذه البطاقة في سيارتك طوال الوقت.

المواصفات التقنية

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