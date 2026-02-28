ضمان لمدة عامين
12342CVPPS2
إعادة تصميم بالضوء
تضيف ColorVision لمسةً من الألوان إلى مظهر سيارتك باللون الأزرق أو الأخضر أو الأصفر أو الأرجواني. إن لمبات السيارات الملونة والمبتكرة هذه معتمدة يسمح باستخدامها على الطريق، بحيث يمكنك تخصيص سيارتك وعكس ضوء أبيض آمن في الوقت نفسه.
نوع المصباح: H4
حزمة مكونة من: 2
12 فولت، 60/55 واط
لمعرفة أي من مصابيح ColorVision من Philips يلائم سيارتك أكثر، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.philips.com/automotive
تسمح مصابيح ColorVision من Philips بإضافة لمسة شخصية من الألوان إلى أضواء سيارتك. اختر ما بين الأزرق أو الأخضر أو الأصفر أو البنفسجي وخصص سيارتك.
تمتثل مصابيح ColorVision مع قواعد ECE وتأتي مزودة ببطاقة تصديق لإثبات أنه يسمح باستخدامها على الطريق. احتفظ بهذه البطاقة في سيارتك طوال الوقت.
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