ضمان لمدة عامين
12342CVPGS2
إعادة تصميم بالضوء
تضيف ColorVision لمسةً من الألوان إلى مظهر سيارتك باللون الأزرق أو الأخضر أو الأصفر أو الأرجواني. إن لمبات السيارات الملونة والمبتكرة هذه معتمدة يسمح باستخدامها على الطريق، بحيث يمكنك تخصيص سيارتك وعكس ضوء أبيض آمن في الوقت نفسه.
نوع المصباح: H4
حزمة مكونة من: 2
12 فولت، 60/55 واط
تضيف مصابيح ColorVision من Philips لمسة من الألوان بفضل طلاء خاص على المصابيح، وهو أمر يتوافق مع القوانين الأوروبية. لذا يمكنك أن تخصص سيارتك وتعكس ضوءًا أبيض آمنًا في نفس الوقت.
لمعرفة أي من مصابيح ColorVision من Philips يلائم سيارتك أكثر، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.philips.com/automotive
تسمح مصابيح ColorVision من Philips بإضافة لمسة شخصية من الألوان إلى أضواء سيارتك. اختر ما بين الأزرق أو الأخضر أو الأصفر أو البنفسجي وخصص سيارتك.
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