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CityVision Moto

المصابيح الأمامية للدراجة النارية

12342CTVBW
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    CityVision Moto المصابيح الأمامية للدراجة النارية

    12342CTVBW

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    بهدف تحسين مستوى الأمان والرؤية وسط حركة المرور في المدن، صممت Philips مصابيح CityVision Moto التي تتيح رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 40% للرؤية لمسافة أبعد. كذلك، تعكس لمبات CityVision Moto تأثيرًا برتقالي اللون فريدًا ويلفت الانتباه في المصابيح الأمامية. إكتشف كلّ المميزات

    CityVision Moto المصابيح الأمامية للدراجة النارية

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    بهدف تحسين مستوى الأمان والرؤية وسط حركة المرور في المدن، صممت Philips مصابيح CityVision Moto التي تتيح رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 40% للرؤية لمسافة أبعد. كذلك، تعكس لمبات CityVision Moto تأثيرًا برتقالي اللون فريدًا ويلفت الانتباه في المصابيح الأمامية. إكتشف كلّ المميزات

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    بهدف تحسين مستوى الأمان والرؤية وسط حركة المرور في المدن، صممت Philips مصابيح CityVision Moto التي تتيح رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 40% للرؤية لمسافة أبعد. كذلك، تعكس لمبات CityVision Moto تأثيرًا برتقالي اللون فريدًا ويلفت الانتباه في المصابيح الأمامية. إكتشف كلّ المميزات

    CityVision Moto المصابيح الأمامية للدراجة النارية

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    بهدف تحسين مستوى الأمان والرؤية وسط حركة المرور في المدن، صممت Philips مصابيح CityVision Moto التي تتيح رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 40% للرؤية لمسافة أبعد. كذلك، تعكس لمبات CityVision Moto تأثيرًا برتقالي اللون فريدًا ويلفت الانتباه في المصابيح الأمامية. إكتشف كلّ المميزات

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      رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 40%

      • نوع المصباح: H4
      • حزمة مكونة من: 1
      • 12 فولت، 60/55 واط
      تأثير فريد باللون البرتقالي في المصابيح الأمامية

      تأثير فريد باللون البرتقالي في المصابيح الأمامية

      تم تطوير مصابيح CityVision Moto الأمامية من Philips خصيصًا لراكبي الدراجات في المدن. وبفضل تأثيرها الفريد باللون البرتقالي، تجذب لمبات الدراجة النارية من Philips انتباه السائق وتضمن الانتباه لوجود الدراجة في وقت مبكر.

      مصمّمة لراكبي الدراجات في المدن

      مصمّمة لراكبي الدراجات في المدن

      تم تصميم مصابيح CityVision Moto الأمامية من Philips خصيصًا لزيادة مستوى الأمان لراكبي الدراجات في المدن. ويسمح التأثير البرتقالي اللون واللافت للانتباه بالإضافة إلى زيادة إخراج الضوء بنسبة 40% بتجربة قيادة أكثر أمانًا في زحمة السير ويساهم بشكل نشط في الحد من حوادث السير.

      مقاومة للاهتزاز تصل إلى 10G

      مقاومة للاهتزاز تصل إلى 10G

      صُممت مصابيح CityVision Moto من Philips بتقنية متطورة لمقاومة الاهتزاز تصل إلى 10G وتدوم لفترة أطول. ويتم تثبيت لمبات الدراجات النارية هذه بفتيل ثنائي اللفات وشديد المقاومة لتحمل مجموعة واسعة من الاهتزازات، بما في ذلك الصدمات الميكانيكية.

      التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

      التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

      في Philips Automotive نحن ملتزمون بتصنيع منتجات وخدمات هي الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق قطع غيار السيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من مواد عالية الجودة واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات بهدف تزويد عملائنا بأعلى مستويات السلامة والراحة أثناء القيادة. هذا ويتم اختبار مجموعة منتجاتنا الكاملة بدقة ومراقبتها واعتمادها (ISO 9001 ‏وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE.

      تم تصنيع مصابيح الدراجات النارية من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

      تم تصنيع مصابيح الدراجات النارية من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

      يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية) قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى.

      رؤية أفضل على الطريق بنسبة 40%

      من خلال توفير رؤية أفضل بنسبة 40% على الطريق، تشارك مصابيح CityVision Moto الأمامية من Philips بشكل نشط في زيادة مستوى الأمان لراكب الدراجة. وبفضل الرؤية الأفضل على الطريق، تتيح مصابيح الدراجات النارية من Philips التعرّف على العوائق ومنع الحوادث بشكل أفضل.

      مصابيح Philips هي خيار أهم شركات تصنيع الدراجات النارية.

      طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.

      المواصفات التقنية

      • بيانات العلبة

        نوع العلبة
        تغليف بلاستيكي
        EAN1
        8727900398960
        EAN3
        8727900398977

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        لغاية 3200 كيلفن

      • مواصفات التسويق

        أبرز ما في المنتج
        الرؤية وقدرة الآخرين على رؤيتك
        المنافع المتوقعة
        مزيد من الضوء

      • وصف المنتج

        التعيين
        H4 CityVision Moto
        المجموعة
        CityVision Moto
        التقنية
        هالوجين
        القاعدة
        P43t-38
        تطبيق
        • شعاع عالي
        • شعاع منخفض
        نوع
        H4

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        60‏/55  واط

      • معلومات الطلب

        رمز الطلب
        39896030
        إدخال الطلب
        12342CTVBW

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        46.4  غ
        الارتفاع
        12.900  سم
        الطول
        9.500  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        22.2  غ
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        10
        العرض
        4.860  سم

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        464  غ
        الارتفاع
        13  سم
        الطول
        25.5  سم
        العرض
        19  سم

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