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DiamondVisionضوء يشبه ضوء النهار بمعدل 5000 كلفن

12336DVB1

القيادة بأناقة

يشكّل مصباح الهالوجين الأمامي DiamondVision من Philips الترقية القصوى لمظهر سيارتك مع ضوء أبيض بحرارة تصل إلى 5000 كلفن. وبفضل الطلاء الأزرق المصمم خصيصًا، سيجعلك DiamondVision تتميّز عن باقي السيارات.

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ضوء أبيض فائق بحرارة تصل إلى 5000 كلفن

القيادة بأناقة

  • نوع المصباح: H3

  • 12 فولت، 55 واط

  • زجاج مطلي باللون الأزرق

  • من دون تصديق ECE

  • عدد اللمبات: 1

استبدل كلا المصباحين الأماميين في الوقت نفسه لمزيد من السلامة

استبدل كلا المصباحين الأماميين في الوقت نفسه لمزيد من السلامة

نوصي بشدة بتبديلها بالأزواج لأداء ضوء متماثل

مظهر أنيق لمصابيحك الأمامية

تشكّل مصابيح DiamondVision الأمامية من Philips الخيار المثالي للسائقين الذين يريدون الحصول على مصابيح أمامية بضوء أبيض حاد. بفضل تقنية الطلاء من Philips الحائزة براءة اختراع، توفر مصابيح DiamondVision ضوءًا أبيض قويًا لرؤية ممتازة وأناقة تامة.

تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات.

طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.

المواصفات التقنية

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  1. يختلف الاستخدام حسب نوع اللمبة