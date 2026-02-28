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12336DVB1
القيادة بأناقة
يشكّل مصباح الهالوجين الأمامي DiamondVision من Philips الترقية القصوى لمظهر سيارتك مع ضوء أبيض بحرارة تصل إلى 5000 كلفن. وبفضل الطلاء الأزرق المصمم خصيصًا، سيجعلك DiamondVision تتميّز عن باقي السيارات.
نوع المصباح: H3
12 فولت، 55 واط
زجاج مطلي باللون الأزرق
من دون تصديق ECE
عدد اللمبات: 1
نوصي بشدة بتبديلها بالأزواج لأداء ضوء متماثل
تشكّل مصابيح DiamondVision الأمامية من Philips الخيار المثالي للسائقين الذين يريدون الحصول على مصابيح أمامية بضوء أبيض حاد. بفضل تقنية الطلاء من Philips الحائزة براءة اختراع، توفر مصابيح DiamondVision ضوءًا أبيض قويًا لرؤية ممتازة وأناقة تامة.
طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.
المراجعات
يختلف الاستخدام حسب نوع اللمبة