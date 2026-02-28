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WhiteVisionمصابيح أمامية

12258WHVB1

ضوء أبيض إلى أقصى حد

يوفر المصباح الأمامي هالوجين WhiteVision الجديد من Philips ضوءًا أبيض قويًا مع حرارة لون تصل إلى 4100 كيلفن، وضوءًا أكثر بياضًا بنسبة 20% لأسلوب أمثل، وضوءًا أفضل بنسبة 40%* على الطريق لرؤية محسّنة وأقصى حد من الأمان.

عرض جميع المزايا

بياض إلى أقصى حد، سطوع أمثل

ضوء أبيض إلى أقصى حد

  • نوع المصباح: H1

  • حزمة مكونة من: 1

  • 12 فولت، 55 واط

  • الطريقة

ضوء أبيض قوي 100%، يسمح باستخدامه على الطريق 100%

حصل مصباح WhiteVision على تصديق ECE ويعتبر أول ضوء أبيض قوي يسمح باستخدامه على الطريق. وهو يوفر لك الرؤية المثلى من دون المساومة على السلامة من خلال التسبب بتوهّج السيارات أمامك.

تجربة قيادة متميّزة مع أثر مصباح Xenon أبيض قوي

تتفوّق المصابيح الأمامية WhiteVision من Philips على أي لمبة زرقاء للسيارة في السوق، وهي الخيار الصحيح للسائقين الذين يرغبون في القيادة بأناقة من دون المساومة على السلامة. فمع حرارة لون عالية وغطاء أبيض أنيق، تعتبر WhiteVision الترقية الأمثل للمصابيح الأمامية. هذا وتعتبر تقنية الطلاء الحائزة براءة اختراع من الجيل الثالث من Philips تحفة ثورية تجعل من WhiteVision المصباح الأمامي الأول بضوء أبيض فعلي.

أفضل فترة استهلاك ضمن فئته لمتعة قيادة ممدّدة

تم تصميم المصابيح الأمامية WhiteVision من Philips (المتوفرة في H1 وH3 وH4 وH7 وHB3) لتدوم طويلاً. فهي توفر لك فترة استهلاك طويلة وموثوقة من 450 ساعة*. وتعتبر هذه النسبة أعلى بكثير مما توفّره الجهات المنافسة. ويؤدي هذا إلى استبدال المصابيح بنسبة أقل وإلى قيمة أفضل مقابل المال. (*تم اختبار مصباحي H4 وH7 على فولطية قياسية من 13,2 فولت)

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. مقارنة بمصابيح الهالوجين القياسية

  2. يختلف التطبيق بحسب نوع اللمبة