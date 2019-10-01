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    Vision رؤية إضافية

    12086FFC1

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    إن مصابيح الإشارات من منتجاتنا هي خيار أهم شركات تصنيع السيارات في العالم، فهي توفر أفضل جودة في فئتها بأسعار تنافسية.

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    مصابيح إشارات من Philips

    • نوع المصباح: PS24W
    • 12 فولت، 24 واط
    • رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 30%
    • أفضل قيمة مقابل المال
    • عدد اللمبات: 1
    تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

    تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

    طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips

    مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل التطبيقات

    أي مصباح 12 فولت تستخدم لأي تطبيق؟ تتضمن منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: مصابيح لوحة ترخيص السيارة، مصابيح الرجوع للخلف/الركن، مصابيح صندوق القفازات، الإشارات الداخلية، مصابيح الركن الأمامية.

    التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

    نحن ملتزمون بتصنيع منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في السوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من مواد ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات بغية رفع مستوى السلامة والراحة خلال القيادة لدى عملائنا إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة منتجاتنا الكاملة بدقة ومراقبتها واعتمادها (ISO 9001 ‏وISO 14001 وQSO 9000).

    استبدل كلا المصباحين الأماميين معًا لمزيد من السلامة

    نوصي بشدة بتبديلها بالأزواج لأداء ضوء متماثل.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التسويق

      المنافع المتوقعة
      رؤية أفضل

    • وصف المنتج

      تطبيق
      ضوء الضباب الأمامي
      القاعدة
      PG20/3
      التعيين
      12086FFC1
      تصديق ECE
      نعم
      النطاق
      • الرؤية
      • قياسية
      التقنية
      هالوجين
      نوع
      PS24W

    • الخصائص الكهربائية

      القدرة الكهربائية
      24  واط
      فولتية
      12  فولت

    • معلومات الطلب

      إدخال الطلب
      12086FFC1
      رمز الطلب
      70044230

    • بيانات العلبة

      نوع العلبة
      C1
      EAN1
      8727900700442
      EAN3
      8727900390919

    • معلومات حول المنتج المغلف

      العرض
      3,5  سم
      الارتفاع
      6.5  سم
      الوزن الصافي لكل قطعة
      10  غ
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      16.667  غ
      الطول
      3.5  سم
      كمية الحزمة
      1
      الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
      10

    • معلومات العلبة الخارجية

      الطول
      14,6  سم
      العرض
      12.2  سم
      الارتفاع
      11,8  سم
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      0.25  كلغ

    Badge-D2C

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