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Vision Moto

المصابيح الأمامية للدراجة النارية

12008BW
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    Vision Moto المصابيح الأمامية للدراجة النارية

    12008BW

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    تمنح مصابيح Vision Moto الأمامية رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 30% مقارنةً مع لمبات السيارات القياسية، وتسمح لسائقي الدراجات النارية بالرؤية إلى مسافة أبعد مع أداء شعاع ضوء ممتاز بأسعار تنافسية جدًا. لمزيد من السلامة، استخدم لمبات Vision Moto! إكتشف كلّ المميزات

    Vision Moto المصابيح الأمامية للدراجة النارية

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    تمنح مصابيح Vision Moto الأمامية رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 30% مقارنةً مع لمبات السيارات القياسية، وتسمح لسائقي الدراجات النارية بالرؤية إلى مسافة أبعد مع أداء شعاع ضوء ممتاز بأسعار تنافسية جدًا. لمزيد من السلامة، استخدم لمبات Vision Moto! إكتشف كلّ المميزات

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    تمنح مصابيح Vision Moto الأمامية رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 30% مقارنةً مع لمبات السيارات القياسية، وتسمح لسائقي الدراجات النارية بالرؤية إلى مسافة أبعد مع أداء شعاع ضوء ممتاز بأسعار تنافسية جدًا. لمزيد من السلامة، استخدم لمبات Vision Moto! إكتشف كلّ المميزات

    Vision Moto المصابيح الأمامية للدراجة النارية

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    تمنح مصابيح Vision Moto الأمامية رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 30% مقارنةً مع لمبات السيارات القياسية، وتسمح لسائقي الدراجات النارية بالرؤية إلى مسافة أبعد مع أداء شعاع ضوء ممتاز بأسعار تنافسية جدًا. لمزيد من السلامة، استخدم لمبات Vision Moto! إكتشف كلّ المميزات

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      اشعر بالأمان، وقُد بأمان

      رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 30%

      • نوع المصباح: S3
      • حزمة مكونة من: 1
      • 12 فولت، 15 واط
      خيار أفضل قيمة

      خيار أفضل قيمة

      تُعتبر مصابيح Vision Moto من Philips الخيار الأفضل للسائقين الذين يبحثون عن حلول مصابيح توفيرية ولا يريدون المساومة في مسألة السلامة. توفّر لمبات الدراجات النارية رؤية أفضل على الطريق بنسبة 30% مقارنةً باللمبات القياسية.

      تم تصنيع مصابيح الدراجات النارية من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

      تم تصنيع مصابيح الدراجات النارية من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

      يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية) قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى.

      التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

      في Philips Automotive نحن ملتزمون بتصنيع منتجات وخدمات هي الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من مواد ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات بغية رفع مستوى السلامة والراحة خلال القيادة لدى عملائنا إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة منتجاتنا الكاملة بدقة ومراقبتها واعتمادها (ISO 9001 ‏وISO 14001 وQSO 9000).

      رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 30%

      توفر المصابيح الأمامية VisionMoto من Philips رؤية أفضل على الطريق بنسبة تصل إلى 30%، لذا تُعدّ الخيار المثالي لسائقي الدراجات النارية الذين يبحثون عن أداء ضوء وسلامة في الوقت نفسه. ومع إخراج ضوء أفضل، يتمكّن السائقون من التفاعل بشكل أسرع مع العوائق وتجنب الحوادث.

      مصابيح Philips هي خيار أهم شركات تصنيع الدراجات النارية.

      طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.

      المواصفات التقنية

      • بيانات العلبة

        نوع العلبة
        تغليف بلاستيكي
        EAN1
        8711500773814
        EAN3
        8711500773845

      • خصائص الضوء

        لومن
        825 ±15%

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        مزيد من الضوء
        أبرز ما في المنتج
        رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 30%

      • وصف المنتج

        التعيين
        مصباح S3 Vision Moto
        المجموعة
        Vision Moto
        التقنية
        هالوجين
        القاعدة
        P26s
        تطبيق
        • شعاع عالي
        • شعاع منخفض
        نوع
        S3

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        حتى 400h

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        15  واط

      • معلومات الطلب

        رمز الطلب
        77381430
        إدخال الطلب
        12008BW

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        38.2  غ
        الارتفاع
        12.9  سم
        الطول
        9.5  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        8.77  غ
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        10
        العرض
        3.7  سم

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        382  غ
        الارتفاع
        13  سم
        الطول
        19  سم
        العرض
        19  سم

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