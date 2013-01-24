أضواء داخلية ساطعة لرؤية كل شيء داخل سيارتك

في وقت ما، اضطررنا جميعًا أن نبحث عن غرض ضائع في سيارة ذات إضاءة ضعيفة، سواء أكان الهاتف أم المفاتيح أم حذاء ضائع لطفل صغير. مع الإضاءة الداخلية بمصابيح LED من Philips تحصل على ضوء دافئ وساطع وموزع بشكل متساوٍ. لذا عندما تبحث عن شيء في صندوق السيارة أو صندوق القفازات أو أرضية السيارة بعد الآن، ستتمكن من رؤية ما تفعله بالتحديد وإيجاد أي شيء بسهولة.