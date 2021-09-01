استمتع بسطوع يدوم طويلاً
من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح Ultinon Pro6000 LED بطول 30 مم فستون من Philips للإنارة الداخلية. يضيء الضوء الأبيض الساطع بقوة 4000 كلفن السيارة من الداخل من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بسطوع يدوم طويلاً
من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح Ultinon Pro6000 LED بطول 30 مم فستون من Philips للإنارة الداخلية. يضيء الضوء الأبيض الساطع بقوة 4000 كلفن السيارة من الداخل من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات
استمتع بسطوع يدوم طويلاً
من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح Ultinon Pro6000 LED بطول 30 مم فستون من Philips للإنارة الداخلية. يضيء الضوء الأبيض الساطع بقوة 4000 كلفن السيارة من الداخل من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بسطوع يدوم طويلاً
من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح Ultinon Pro6000 LED بطول 30 مم فستون من Philips للإنارة الداخلية. يضيء الضوء الأبيض الساطع بقوة 4000 كلفن السيارة من الداخل من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات
اختر مصابيح Ultinon Pro6000 LED من Philips باللون الأبيض الساطع لرؤية ومظهر فائقَين داخل سيارتك. ستحوّل هذه المصابيح تجربتك في القيادة بفضل ضوئها الساطع ومظهرها الجميل. سواء أكنت تبحث عن هاتفك الذي وقع على الأرض أم كان الركاب يرغبون في القراءة أم كنت تحاول اكتشاف أفضل طريق لوجهتك، أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بضوء داخلي ساطع.
تقدّم المصابيح الداخلية Ultinon Pro6000 LED من Philips أثر ضوء النهار القوي بحرارة لون تصل إلى 4000 كلفن لإضاءة حجرة الركاب في السيارة بضوء ساطع ومتّسق وأنيق.
إذا كنت تسعى إلى تحسين الإضاءة والارتقاء بالأسلوب داخل سيارتك، فيمكنك اختيار لمبات Ultinon Pro6000 LED من Philips. سيساعدك الضوء الأبيض النقي في فرز محتويات صندوق القفازات والعثور على هاتف أو محفظة انزلقت تحت المقعد أو البحث عن غرض ما في الصندوق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه اللمبات مساعدتك في الرؤية بشكل أفضل، كما أن مظهرها أنيق جدًا.
أنت تريد مصابيح سيارة ساطعة وأنيقة، لكنك لا تريد الاستمرار في استبدال المصابيح التالفة. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهذه نقطة ضعف أساسية لدى المصابيح التقليدية، لكن مصابيح LED تدوم لمدة أطول بكثير، حتى مع قوة ضوء أعلى. تم تصميم مصابيح Ultinon Pro6000 LED من Philips لتدوم طويلاً. وبفضل ميزات مثل تقنية LED المتطورة وأنظمة إدارة الحرارة المتقدمة، تدوم المصابيح لغاية 5000 ساعة من التشغيل.
استمتع بتجربة التوصيل والتشغيل، إذ أصبح استبدال اللمبات عملية سريعة وسهلة مع مصابيح Ultinon Pro6000 من Philips.
مواصفات التسويق
وصف المنتج
فترة الاستهلاك
خصائص الضوء
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بيانات العلبة
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