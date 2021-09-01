فترة استهلاك محسّنة تصل إلى 5000 ساعة

أنت تريد مصابيح سيارة ساطعة وأنيقة، لكنك لا تريد الاستمرار في استبدال المصابيح التالفة. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهذه نقطة ضعف أساسية لدى المصابيح التقليدية، لكن مصابيح LED تدوم لمدة أطول بكثير، حتى مع قوة ضوء أعلى. تم تصميم مصابيح Ultinon Pro6000 LED من Philips لتدوم طويلاً. وبفضل ميزات مثل تقنية LED المتطورة وأنظمة إدارة الحرارة المتقدمة، تدوم المصابيح لغاية 5000 ساعة من التشغيل.