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Ultinon LED

المصابيح الداخلية في السيارة

11854ULWX1
  • إضاءة داخلية ساطعة إضاءة داخلية ساطعة إضاءة داخلية ساطعة
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    Ultinon LED المصابيح الداخلية في السيارة

    11854ULWX1

    إضاءة داخلية ساطعة

    لا تضيع مفاتيحك بعد الآن مع مصابيح LED الساطعة والأنيقة والتي تدوم طويلاً بطول 38 مم Festoons من Philips للإنارة الداخلية ولوحة ترخيص السيارة. يقدم الضوء القوي تأثير ضوء النهار بحرارة لون 6000 كيلفن وينير السيارة من الداخل، من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات

    Ultinon LED المصابيح الداخلية في السيارة

    إضاءة داخلية ساطعة

    لا تضيع مفاتيحك بعد الآن مع مصابيح LED الساطعة والأنيقة والتي تدوم طويلاً بطول 38 مم Festoons من Philips للإنارة الداخلية ولوحة ترخيص السيارة. يقدم الضوء القوي تأثير ضوء النهار بحرارة لون 6000 كيلفن وينير السيارة من الداخل، من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات

    إضاءة داخلية ساطعة

    لا تضيع مفاتيحك بعد الآن مع مصابيح LED الساطعة والأنيقة والتي تدوم طويلاً بطول 38 مم Festoons من Philips للإنارة الداخلية ولوحة ترخيص السيارة. يقدم الضوء القوي تأثير ضوء النهار بحرارة لون 6000 كيلفن وينير السيارة من الداخل، من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات

    Ultinon LED المصابيح الداخلية في السيارة

    إضاءة داخلية ساطعة

    لا تضيع مفاتيحك بعد الآن مع مصابيح LED الساطعة والأنيقة والتي تدوم طويلاً بطول 38 مم Festoons من Philips للإنارة الداخلية ولوحة ترخيص السيارة. يقدم الضوء القوي تأثير ضوء النهار بحرارة لون 6000 كيلفن وينير السيارة من الداخل، من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات

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      حسّن الرؤية مع مصابيح LED

      • مصباح LED-FEST [38mm]
      • عدد اللمبات: 1
      • 12 فولت، 6000 كلفن بتأثير ضوء النهار
      • مصابيح داخلية، مصابيح لوحة الترخيص

      ترقية مصابيحك، ترقية أسلوبك

      قد تختلف متطلبات الإضاءة ويتغيّر ذوقك بحسب الاستخدام. لذا من أجل إنارة سيارتك من الداخل، يمكنك أن تختار من مجموعة Ultinon LED من Philips المتنوعة لمزيد من السطوع. اختر ضوءًا أبيض دافئًا مريحًا بحرارة لون 4000 كلفن. تعبّر السيارة عن شخصيّتك، لذا عبّر عن أسلوبك مع المصابيح الداخلية LED من Philips.

      أضواء داخلية ساطعة لرؤية كل شيء داخل سيارتك

      في وقت ما، اضطررنا جميعًا أن نبحث عن غرض ضائع في سيارة ذات إضاءة ضعيفة، سواء أكان الهاتف أم المفاتيح أم حذاء ضائع لطفل صغير. مع الإضاءة الداخلية بمصابيح LED من Philips تحصل على ضوء دافئ وساطع وموزع بشكل متساوٍ. لذا عندما تبحث عن شيء في صندوق السيارة أو صندوق القفازات أو أرضية السيارة بعد الآن، ستتمكن من رؤية ما تفعله بالتحديد وإيجاد أي شيء بسهولة.

      أضواء LED متينة تدوم طويلاً

      أنت تريد مصابيح سيارة ساطعة وجميلة، ولكنك لا تريد أن تستمر باستبدال المصابيح التالفة. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهي نقطة ضعف أساسية في المصابيح الأمامية التقليدية. تظهر مصابيح Ultinon LED من Philips مقاومة إضافية للحرارة والاهتزازات، إذ تقدم قوة ضوء موحّد، كما أن مصابيح LED تدوم لفترة أطول بكثير. ومن ثَمَّ، تشكل هذه المصابيح الخيار المثالي لأداء يدوم طويلاً.

      التوزيع الجيد للضوء للحصول على رؤية محسّنة

      تم تصميم مجموعة المصابيح الخارجية LED من Philips لتوزيع الضوء بطريقة أكثر ذكاء بحيث تضمن إضاءة مصابيح الإشارات الخارجية حيث تحتاج إليها (سواء أكانت مصابيح الرجوع للخلف أم التوقف أم الإشارات). وبفضل الزاوية العريضة والنشر الجيد للضوء، لن تتمكن فقط من الرؤية بشكل أفضل على الطريق، ولكن سيتمكن السائقون الآخرون أيضًا من رؤيتك.

      إضاءة السيارات من Philips بأعلى مستوى من الجودة

      تشتهر أضواء Philips ذات التقنية المتطورة في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم منتجات السيارات عالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المناسبة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. يختار أهم صانعي السيارات مصابيح Philips، لأنك عندما تشتري منتجات Philips، فأنت تشتري الجودة. وتحصل على ضوء قوي ساطع. كما تحصل أيضًا على مظهر عصري أنيق.

      سهولة التثبيت والتوافق مع طرازات سيارات متعددة

      مصممة ليتم تثبيتها بسهولة في السيارات المتوافقة، لذا سيتمكن السائقون ذوو الخبرة في الصيانة من ترقية المصابيح المتوافقة بسهولة.

      المواصفات التقنية

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8719018050038
        EAN3
        8719018050045
        نوع العلبة
        X1

      • وصف المنتج

        التقنية
        LED
        المجموعة
        Ultinon LED
        نوع
        Festoon
        تصديق ECE
        لا
        القاعدة
        SV8,5
        تطبيق
        مصابيح داخلية، مصابيح لوحة الترخيص
        رمز تمييز نوع LED
        مصباح LED-FEST [38mm]

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        الطريقة
        أبرز ما في المنتج
        إضاءة داخلية ساطعة

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        تصل إلى 6000 كلفن
        لومن
        50

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        11854ULWX1
        رمز الطلب
        5003830

      • معلومات العلبة الخارجية

        الارتفاع
        8.5  سم
        الطول
        19.5  سم
        العرض
        15.1  سم
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.27  كلغ

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الارتفاع
        9.2  سم
        الطول
        6.8  سم
        العرض
        2.8  سم
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        10
        كمية الحزمة
        1

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        حتى 8 سنوات

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          • تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن استخدام مصابيح LED المعدّلة يتطابق مع المتطلبات القانونية المحلية المطّبقة والمرعية الإجراء، ويمتثل لها.