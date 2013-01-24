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إشارات ساطعة. قيادة أنيقة.
من أجل قيادة أنيقة، استفد من مصابيح الإشارات ذات الألوان القوية. إن إشارات القيادة إلى الخلف UltinonLED [~P21W] من Philips ساطعة الضوء وجميلة الشكل، كما تساعدك على إرسال إشارات ضوئية بأمان وأناقة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إشارات ساطعة. قيادة أنيقة.
من أجل قيادة أنيقة، استفد من مصابيح الإشارات ذات الألوان القوية. إن إشارات القيادة إلى الخلف UltinonLED [~P21W] من Philips ساطعة الضوء وجميلة الشكل، كما تساعدك على إرسال إشارات ضوئية بأمان وأناقة. إكتشف كلّ المميزات
إشارات ساطعة. قيادة أنيقة.
من أجل قيادة أنيقة، استفد من مصابيح الإشارات ذات الألوان القوية. إن إشارات القيادة إلى الخلف UltinonLED [~P21W] من Philips ساطعة الضوء وجميلة الشكل، كما تساعدك على إرسال إشارات ضوئية بأمان وأناقة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إشارات ساطعة. قيادة أنيقة.
من أجل قيادة أنيقة، استفد من مصابيح الإشارات ذات الألوان القوية. إن إشارات القيادة إلى الخلف UltinonLED [~P21W] من Philips ساطعة الضوء وجميلة الشكل، كما تساعدك على إرسال إشارات ضوئية بأمان وأناقة. إكتشف كلّ المميزات
صحيح أن الهدف الرئيسي للمصابيح الخارجية هو القدرة على الرؤية بوضوح وقدرة الآخرين على رؤية سيارتك، إلا أنه لا يوجد أي سبب يمنعها من أن تبدو بمظهر رائع في الوقت نفسه. إذا كنت تفكر في ترقية مظهر سيارتك، من دون شراء سيارة أحدث، فإن استبدال المصابيح الخارجية بمصابيح LED طريقة ذكية لإنفاق المال. قم بترقية مصابيحك الخارجية بمصابيح حمراء أكثر قوة لمصابيح التوقف وكهرمانية زاهية لإشارات الانعطاف وبيضاء ساطعة لمصابيح المؤخرة والرجوع للخلف. تعبّر السيارة عن شخصيّتك، لذا عبّر عن أسلوبك مع مصابيح الإشارات LED الخارجية من Philips.
تُعدّ الإشارة إلى اتجاه السيارة المزمع أمرًا أساسيًا لسلامتك. لتجنب الاصطدامات، يجب أن يعرف الآخرون ما الذي تريد فعله. تضمن مصابيح الإشارات الساطعة أن يراك الآخرون، وذلك من أجل السلامة المحسّنة. سواء أكانت أضواء الرجوع للخلف أم الموضع أم التوقف، توفر مصابيح الإشارات Ultinon LED من Philips الأداء الذي تحتاج إليه، وتقدم للسائقين الآخرين الوقت الإضافي الأساسي للتفاعل مع تحركاتك.
عند الرجوع للخلف بالسيارة، تكون الرؤية محدودة. بسبب وضعية مقعدك، ولا يمكنك رؤية كل الزوايا في الوقت نفسه. ويكون الرجوع للخلف في الظلام أكثر صعوبة. لذا من غير المفاجئ أن تشيع حوادث السيارات في وضع الرجوع للخلف. توفر أضواء الرجوع للخلف LED من Philips تأثير ضوء النهار القوي وحرارة لون تصل إلى 6000 كلفن، لتضيء المنطقة خلف السيارة مباشرة بصورة أفضل. وكلما تحسّنت رؤيتك، كنت بأمان أكثر.
تم تصميم مجموعة المصابيح الخارجية LED من Philips لتوزيع الضوء بطريقة أكثر ذكاء بحيث تضمن إضاءة مصابيح الإشارات الخارجية حيث تحتاج إليها (سواء أكانت مصابيح الرجوع للخلف أم التوقف أم الإشارات). وبفضل الزاوية العريضة والنشر الجيد للضوء، لن تتمكن فقط من الرؤية بشكل أفضل على الطريق، ولكن سيتمكن السائقون الآخرون أيضًا من رؤيتك.
تشتهر أضواء Philips ذات التقنية المتطورة في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم منتجات السيارات عالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المناسبة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. يختار أهم صانعي السيارات مصابيح Philips، لأنك عندما تشتري منتجات Philips، فأنت تشتري الجودة. وتحصل على ضوء قوي ساطع وأداء شعاع دقيق. كما تحصل أيضًا على مظهر عصري أنيق.
صمّمت المصابيح ليتم تثبيتها في سيارات متوافقة، ومن ثَمَّ يتمكن السائقون ذوو الخبرة في الصيانة من ترقية المصابيح المتوافقة بسهولة. ولكن، يفضّل أن تطلب من ميكانيكي متخصص تثبيت مصابيح X-tremeUltinon LED الجديدة من Philips؛ لأنه سيتأكد من أنك جاهز للانطلاق بها. صحيح أن هذه المصابيح متوافقة مع مجموعة واسعة من طرازات السيارات، ولكن ليست كل أنواع السيارات معتمدة.
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