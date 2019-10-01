تجعل المصابيح ذات التشغيل الفوري الضغط السريع على المكابح أكثر أمانًا

تتطلب المصابيح المتوهجة بعض الوقت لكي تضيء وتبلغ أقصى أدائها. على العكس من ذلك، تضيء مصابيح LED فورًا. ويتم قياس الفارق بأجزاء الثانية. عند الضغط بقوة على المكابح، يكون لأجزاء الثانية أهمية كبيرة. على سبيل المثال، عند السير بسرعة 100 كم/الساعة، يعادل فارق أربعة أجزاء من الثانية فقط في وقت رد الفعل 11 متراً إضافيًا من مسافة التفاعل، أي نحو طول سيارتين ونصف من الوقت للتفكير بما ستفعله. مع مصابيح التوقف LED من Philips، بمجرد أن تقرر الضغط على المكابح، سيعرف السائق خلفك.