11498ULRX2
إشارات ساطعة. قيادة أنيقة.
من أجل قيادة أنيقة، استفد من مصابيح الإشارات ذات اللون القوي. إن مصابيح التوقف Ultinon LED [˜P21W] من Philips ساطعة باللون الأحمر القوي وشكلها جميل، كما تساعدك على إرسال إشارات ضوئية بأمان وأناقة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صحيح أن الهدف الرئيسي للمصابيح الخارجية هو القدرة على الرؤية بوضوح وقدرة الآخرين على رؤية سيارتك، إلا أنه لا يوجد أي سبب يمنعها من أن تبدو بمظهر رائع في الوقت نفسه. إذا كنت تفكر في ترقية مظهر سيارتك، من دون شراء سيارة أحدث، فإن استبدال المصابيح الخارجية بمصابيح LED طريقة ذكية لإنفاق المال. قم بترقية مصابيحك الخارجية بمصابيح حمراء أكثر قوة لمصابيح التوقف وكهرمانية زاهية لإشارات الانعطاف وبيضاء ساطعة لمصابيح المؤخرة والرجوع للخلف. تعبّر السيارة عن شخصيّتك، لذا عبّر عن أسلوبك مع مصابيح الإشارات LED الخارجية من Philips.
تُعدّ الإشارة إلى اتجاه السيارة المزمع أمرًا أساسيًا لسلامتك. لتجنب الاصطدامات، يجب أن يعرف الآخرون ما الذي تريد فعله. تضمن مصابيح الإشارات الساطعة أن يراك الآخرون، وذلك من أجل السلامة المحسّنة. سواء أكانت أضواء الرجوع للخلف أم الموضع أم التوقف، توفر مصابيح الإشارات Ultinon LED من Philips الأداء الذي تحتاج إليه، وتقدم للسائقين الآخرين الوقت الإضافي الأساسي للتفاعل مع تحركاتك.
تتطلب المصابيح المتوهجة بعض الوقت لكي تضيء وتبلغ أقصى أدائها. على العكس من ذلك، تضيء مصابيح LED فورًا. ويتم قياس الفارق بأجزاء الثانية. عند الضغط بقوة على المكابح، يكون لأجزاء الثانية أهمية كبيرة. على سبيل المثال، عند السير بسرعة 100 كم/الساعة، يعادل فارق أربعة أجزاء من الثانية فقط في وقت رد الفعل 11 متراً إضافيًا من مسافة التفاعل، أي نحو طول سيارتين ونصف من الوقت للتفكير بما ستفعله. مع مصابيح التوقف LED من Philips، بمجرد أن تقرر الضغط على المكابح، سيعرف السائق خلفك.
تم تصميم مجموعة المصابيح الخارجية LED من Philips لتوزيع الضوء بطريقة أكثر ذكاء بحيث تضمن إضاءة مصابيح الإشارات الخارجية حيث تحتاج إليها (سواء أكانت مصابيح الرجوع للخلف أم التوقف أم الإشارات). وبفضل الزاوية العريضة والنشر الجيد للضوء، لن تتمكن فقط من الرؤية بشكل أفضل على الطريق، ولكن سيتمكن السائقون الآخرون أيضًا من رؤيتك.
تشتهر أضواء Philips ذات التقنية المتطورة في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم منتجات السيارات عالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المناسبة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. يختار أهم صانعي السيارات مصابيح Philips، لأنك عندما تشتري منتجات Philips، فأنت تشتري الجودة. وتحصل على ضوء قوي ساطع وأداء شعاع دقيق. كما تحصل أيضًا على مظهر عصري أنيق.
صمّمت المصابيح ليتم تثبيتها في سيارات متوافقة، ومن ثَمَّ يتمكن السائقون ذوو الخبرة في الصيانة من ترقية المصابيح المتوافقة بسهولة. ولكن، يفضّل أن تطلب من ميكانيكي متخصص تثبيت مصابيح X-tremeUltinon LED الجديدة من Philips؛ لأنه سيتأكد من أنك جاهز للانطلاق بها. صحيح أن هذه المصابيح متوافقة مع مجموعة واسعة من طرازات السيارات، ولكن ليست كل أنواع السيارات معتمدة.
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