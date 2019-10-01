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  • إشارات ساطعة. قيادة أنيقة. إشارات ساطعة. قيادة أنيقة. إشارات ساطعة. قيادة أنيقة.

    Ultinon LED لمبة الإشارات في السيارة

    11498ULRX2

    إشارات ساطعة. قيادة أنيقة.

    من أجل قيادة أنيقة، استفد من مصابيح الإشارات ذات اللون القوي. إن مصابيح التوقف Ultinon LED [˜P21W]‎ من Philips ساطعة باللون الأحمر القوي وشكلها جميل، كما تساعدك على إرسال إشارات ضوئية بأمان وأناقة.

    إكتشف كلّ المميزات

    Ultinon LED لمبة الإشارات في السيارة

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    إشارات ساطعة. قيادة أنيقة.

    جودة LED تدوم طويلاً

    • مصابيح LED-S25‏ [~P21W]
    • عدد اللمبات: 2
    • 12 فولت، أحمر قوي
    • مصباح التوقف، الضباب الخلفي

    ترقية مصابيحك، ترقية أسلوبك

    صحيح أن الهدف الرئيسي للمصابيح الخارجية هو القدرة على الرؤية بوضوح وقدرة الآخرين على رؤية سيارتك، إلا أنه لا يوجد أي سبب يمنعها من أن تبدو بمظهر رائع في الوقت نفسه. إذا كنت تفكر في ترقية مظهر سيارتك، من دون شراء سيارة أحدث، فإن استبدال المصابيح الخارجية بمصابيح LED طريقة ذكية لإنفاق المال. قم بترقية مصابيحك الخارجية بمصابيح حمراء أكثر قوة لمصابيح التوقف وكهرمانية زاهية لإشارات الانعطاف وبيضاء ساطعة لمصابيح المؤخرة والرجوع للخلف. تعبّر السيارة عن شخصيّتك، لذا عبّر عن أسلوبك مع مصابيح الإشارات LED الخارجية من Philips.

    إشارات أكثر سطوعًا لسلامة محسّنة

    تُعدّ الإشارة إلى اتجاه السيارة المزمع أمرًا أساسيًا لسلامتك. لتجنب الاصطدامات، يجب أن يعرف الآخرون ما الذي تريد فعله. تضمن مصابيح الإشارات الساطعة أن يراك الآخرون، وذلك من أجل السلامة المحسّنة. سواء أكانت أضواء الرجوع للخلف أم الموضع أم التوقف، توفر مصابيح الإشارات Ultinon LED من Philips الأداء الذي تحتاج إليه، وتقدم للسائقين الآخرين الوقت الإضافي الأساسي للتفاعل مع تحركاتك.

    تجعل المصابيح ذات التشغيل الفوري الضغط السريع على المكابح أكثر أمانًا

    تتطلب المصابيح المتوهجة بعض الوقت لكي تضيء وتبلغ أقصى أدائها. على العكس من ذلك، تضيء مصابيح LED فورًا. ويتم قياس الفارق بأجزاء الثانية. عند الضغط بقوة على المكابح، يكون لأجزاء الثانية أهمية كبيرة. على سبيل المثال، عند السير بسرعة 100 كم/الساعة، يعادل فارق أربعة أجزاء من الثانية فقط في وقت رد الفعل 11 متراً إضافيًا من مسافة التفاعل، أي نحو طول سيارتين ونصف من الوقت للتفكير بما ستفعله. مع مصابيح التوقف LED من Philips، بمجرد أن تقرر الضغط على المكابح، سيعرف السائق خلفك.

    التوزيع الجيد للضوء للحصول على رؤية محسّنة

    تم تصميم مجموعة المصابيح الخارجية LED من Philips لتوزيع الضوء بطريقة أكثر ذكاء بحيث تضمن إضاءة مصابيح الإشارات الخارجية حيث تحتاج إليها (سواء أكانت مصابيح الرجوع للخلف أم التوقف أم الإشارات). وبفضل الزاوية العريضة والنشر الجيد للضوء، لن تتمكن فقط من الرؤية بشكل أفضل على الطريق، ولكن سيتمكن السائقون الآخرون أيضًا من رؤيتك.

    إضاءة السيارات من Philips بأعلى مستوى من الجودة

    تشتهر أضواء Philips ذات التقنية المتطورة في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم منتجات السيارات عالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المناسبة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. يختار أهم صانعي السيارات مصابيح Philips، لأنك عندما تشتري منتجات Philips، فأنت تشتري الجودة. وتحصل على ضوء قوي ساطع وأداء شعاع دقيق. كما تحصل أيضًا على مظهر عصري أنيق.

    سهولة التثبيت والتوافق مع طرازات سيارات متعددة

    صمّمت المصابيح ليتم تثبيتها في سيارات متوافقة، ومن ثَمَّ يتمكن السائقون ذوو الخبرة في الصيانة من ترقية المصابيح المتوافقة بسهولة. ولكن، يفضّل أن تطلب من ميكانيكي متخصص تثبيت مصابيح X-tremeUltinon LED الجديدة من Philips؛ لأنه سيتأكد من أنك جاهز للانطلاق بها. صحيح أن هذه المصابيح متوافقة مع مجموعة واسعة من طرازات السيارات، ولكن ليست كل أنواع السيارات معتمدة.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التسويق

      المنافع المتوقعة
      الطريقة
      أبرز ما في المنتج
      إشارات ساطعة، قيادة أنيقة

    • وصف المنتج

      تطبيق
      مصباح التوقف، الضباب الخلفي
      القاعدة
      BA15s
      رمز تمييز نوع LED
      مصابيح LED-S25‏ [~P21W]
      تصديق ECE
      لا
      وضع علامة ECE
      -
      النطاق
      Ultinon LED
      الميزات التقنية
      تشغيل فوري
      التقنية
      LED
      نوع
      [~P21W]

    • فترة الاستهلاك

      فترة الاستهلاك
      حتى 8 سنوات

    • خصائص الضوء

      لومن
      80
      حرارة اللون
      اللون الأحمر

    • الخصائص الكهربائية

      القدرة الكهربائية
      2.7  واط
      فولتية
      12  فولت

    • معلومات الطلب

      إدخال الطلب
      11498ULRX2
      رمز الطلب
      5011330

    • بيانات العلبة

      EAN1
      8719018050113
      EAN3
      8719018050120
      نوع العلبة
      X2

    • معلومات حول المنتج المغلف

      الطول
      6.8  سم
      العرض
      2.8  سم
      الارتفاع
      9.2  سم
      كمية الحزمة
      2
      الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
      20

    • معلومات العلبة الخارجية

      الطول
      19.5  سم
      العرض
      15.1  سم
      الارتفاع
      8.5  سم
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      0.6  كلغ

    Badge-D2C

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    • تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن استخدام مصابيح LED المعدّلة يتطابق مع المتطلبات القانونية المحلية المطّبقة والمرعية الإجراء، ويمتثل لها.
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