استمتع بسطوع يدوم طويلاً
من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح الرجوع العكسي والضباب الخلفي والتوقف Ultinon Pro6000 LED- WHITE [˜P21W] من Philips. توفر هذه المصابيح ضوءًا أبيض هادئًا ورائعًا وتزيد من قدرتك على الرؤية لتتمكن من إرسال إشارات ضوئية بشكل آمن وأنيق. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بسطوع يدوم طويلاً
من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح الرجوع العكسي والضباب الخلفي والتوقف Ultinon Pro6000 LED- WHITE [˜P21W] من Philips. توفر هذه المصابيح ضوءًا أبيض هادئًا ورائعًا وتزيد من قدرتك على الرؤية لتتمكن من إرسال إشارات ضوئية بشكل آمن وأنيق. إكتشف كلّ المميزات
استمتع بسطوع يدوم طويلاً
من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح الرجوع العكسي والضباب الخلفي والتوقف Ultinon Pro6000 LED- WHITE [˜P21W] من Philips. توفر هذه المصابيح ضوءًا أبيض هادئًا ورائعًا وتزيد من قدرتك على الرؤية لتتمكن من إرسال إشارات ضوئية بشكل آمن وأنيق. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بسطوع يدوم طويلاً
من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح الرجوع العكسي والضباب الخلفي والتوقف Ultinon Pro6000 LED- WHITE [˜P21W] من Philips. توفر هذه المصابيح ضوءًا أبيض هادئًا ورائعًا وتزيد من قدرتك على الرؤية لتتمكن من إرسال إشارات ضوئية بشكل آمن وأنيق. إكتشف كلّ المميزات
تعدّ الإشارة إلى اتجاه سيارتك المقصود أمرًا أساسيًا لسلامتك. بهدف تفادي التصادم، يجب إعلام الأشخاص الآخرين بتحركاتك. وعندما تنخفض القدرة على الرؤية بسبب الطقس الرديء، تزداد الحاجة إلى ضوء إشارة ساطع وحيوي. تزوّدك مصابيح الإشارات Ultinon Pro6000 LED من Philips بضوء ساطع للإشارات. تعبّر سيارتك عن شخصيتك إلى حد كبير، لذا تميّز مع مصابيح الإشارات LED من Philips.
مقارنة بالمصابيح المتوهجة، تضيء مصابيح Ultinon Pro6000 LED من Philips فورًا لضمان تفاعل السائقين الآخرين بشكل أسرع، الأمر الذي يحافظ على سلامتك أكثر.
تمنحك مصابيح Ultinon Pro6000 LED من Philips توزيعًا موحّدًا للضوء لإشارات الرجوع العكسي والضباب الخلفي والتوقف. كذلك، تضمن زاويتها العريضة انعكاس الضوء حيث تحتاج إليه.
صحيح أن الهدف الرئيسي من المصابيح الخارجية يكمن في مساعدتك على الرؤية ومساعدة الآخرين على رؤيتك، لكن ما من سبب يمنعك من أن تبدو بمظهر رائع في الوقت نفسه. إذا كنت تفكر بترقية أسلوبك من دون شراء سيارة أحدث، فيُعتبر استبدال المصابيح الخارجية بمصابيح Ultinon Pro6000 LED من Philips طريقة ذكية لإنفاق المال.
أنت تريد مصابيح سيارة ساطعة وأنيقة، لكنك لا تريد الاستمرار في استبدال المصابيح التالفة. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهذه نقطة ضعف أساسية لدى المصابيح التقليدية، لكن مصابيح LED تدوم لمدة أطول بكثير، حتى مع قوة ضوء أعلى. تم تصميم مصابيح Ultinon Pro6000 LED من Philips لتدوم طويلاً. وبفضل ميزات مثل تقنية LED المتطورة وأنظمة إدارة الحرارة المتقدمة، تدوم المصابيح لغاية 5000 ساعة من التشغيل.
استمتع بتجربة التوصيل والتشغيل، إذ أصبح استبدال اللمبات عملية سريعة وسهلة مع مصابيح Ultinon Pro6000 من Philips.
تختلف لمبات LED المعدّلة والتقليدية عن بعضها من حيث القوة الكهربائية والمكونات واستهلاك الطاقة، فقد يتسبب استبدال اللمبات التقليدية بلمبات LED أخرى بمشاكل، لكن لمبات Ultinon Pro6000 من Philips تتوافق كهربائيًا مع معظم أنواع السيارات. علاوة على ذلك، تتوفّر محوّلات إضافية كملحقات لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها إذا لزم الأمر، فنحن نبيع حلاً شاملاً.
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