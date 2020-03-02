مصطلحات البحث

AR
EN
  • تميّز بأسلوبك الخاص تميّز بأسلوبك الخاص تميّز بأسلوبك الخاص

    Ultinon Essential LED لمبة المصابيح الأمامية

    11366UE2X2

    تميّز بأسلوبك الخاص

    توفر مصابيح Ultinon Essential LED الجديدة كليًا من Philips أفضل قيمة مقابل المال الذي تدفعه. فهي تتميّز بتصميم صغير ومتكامل ومستوى سطوع قوي ومظهر أنيق، وتأتي مزوّدة بتقنية تبديد الحرارة المزدوجة، وتتوافق مع جهد 12 فولت و24 فولت.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Ultinon Essential LED لمبة المصابيح الأمامية

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل مصابيح أمامية

    تميّز بأسلوبك الخاص

    ضوء LED أنيق وسهل التركيب

    • نوع المصباح: H8/‏H11/‏H16
    • ضوء أبيض عصري 6500 كلفن
    • تصميم صغير لملاءمة أفضل
    • متوافق مع معظم أنواع السيارات
    • عدد اللمبات: 2
    استمتع بتجربة ضوء أبيض أنيق

    استمتع بتجربة ضوء أبيض أنيق

    للحصول على مظهر عصري متطور، يمكنك تخصيص سيارتك باستخدام لمبات المصابيح الأمامية Ultinon Essential LED من Philips. فمع حرارة لون تصل إلى 6500 كلفن، توفّر هذه اللمبات ضوءًا أبيض عصريًا لكي تبرز دومًا وتتميّز بين الحشود بفضل الشعاع الأنيق.

    تبريد ممتاز من خلال تبديد حرارة فعّال

    تبريد ممتاز من خلال تبديد حرارة فعّال

    إنَّ الأداء المثالي والاستمرارية العالية يضعان لمبات مصابيح Ultinon Essential LED من Philips في المرتبة الأولى وفي مقدّمة تكنولوجيا لمبات LED. وبفضل آلية تبدد الحرارة المزدوجة، من خلال المروحة والمشتت الحراري المضمّن والمزوّد بغلاف مطلي بأكسيد الألومنيوم، تبدد لمبات المصابيح الأمامية LED هذه الحرارة بفعالية أكبر وبشكل أفضل. ويمكنها أن تقدّم أداءً على أعلى مستوى من السطوع لفترة أطول.

    تصميم صغير ومتكامل للتوصيل والتشغيل

    تصميم صغير ومتكامل للتوصيل والتشغيل

    تستخدم مصابيح Ultinon Essential LED من Philips تصميم لمبة جديد يدمج الأجهزة الإلكترونية بالصندوق الموصّل في بنيتها، ما يوفر مساحة أكبر للمبة في المصباح الأمامي ويسهّل بالتالي تركيبها. استمتع بتجربة التوصيل والتشغيل، فهذا التصميم المؤلف من قطعة واحدة يسمح بإخراج حلقة الوسط من الأعلى بسهولة، بدون الحاجة إلى استخدام مفك للبراغي. يتلاءم مصباح Ultinon Essential LED من Philips بحجمه الصغير مع مجموعة واسعة من طرازات السيارات ويمكن تثبيته بسهولة من قبل الميكانيكيين المتخصصين.

    تمتع بتجربة رؤية أفضل

    تمتع بتجربة رؤية أفضل

    يسمح لك نمط شعاع الضوء الدقيق بالرؤية بوضوح ويتيح للآخرين رؤيتك بشكل أوضح. فبفضل التصميم البصري الدقيق الذي يتميّز به مصباح Ultinon Essential LED من Philips، فهو يعكس الضوء في الموقع الذي تحتاج إليه على الطريق. وبالتالي، لن تتمكن من رؤية العوائق بسرعة أكبر والقيادة بثقة أكبر فحسب، بل ستتفادى التسبب في إزعاج السائقين الآخرين بوهج خطير، ما سيجعل جميع المتواجدين على الطريق أكثر أمانًا. للحصول على شعاع حاد، من المهم أن تكون اللمبة مثبتة في موقعها الصحيح في المصباح الأمامي. ويضمن استخدام حلقات توصيل قابلة للتعديل، المحاذاة المثالية للحصول على أداء ضوء مثالي وسلامة أفضل على الطرقات.

    توافق مع جهد 12 و24 فولت لتلبية مجموعة أوسع من الاستخدامات

    توافق مع جهد 12 و24 فولت لتلبية مجموعة أوسع من الاستخدامات

    تلائم مصابيح Ultinon Essential LED من Philips مجموعة واسعة من السيارات بشكل مثالي، وهي تتوافق مع الأنظمة الكهربائية التي تعمل بجهد 12 و24 فولت على حد سواء. يمكنك التواصل مع أي من شركائنا المعتمدين أو الاتصال بمركز الاتصال للحصول على مزيد من التفاصيل.

    توقّع الحصول على أداء يدوم طويلاً، وليس حدوث الأعطال مبكرًا

    توقّع الحصول على أداء يدوم طويلاً، وليس حدوث الأعطال مبكرًا

    مع خبرة تزيد على 100 عام في مجال الإضاءة المخصصة للسيارات، تم تصميم وتطوير منتجات السيارات العالية الجودة من Philips وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المطبّقة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر.

    حلقات توصيل اختيارية لملاءمة معظم طرازات السيارات

    حلقات توصيل اختيارية لملاءمة معظم طرازات السيارات

    بما أن مصابيح H7 الأمامية تتميز بمجموعة واسعة من دعائم اللمبات، فقد تواجه أحيانًا صعوبة في تثبيت مصابيح LED وملاءمتها، بعكس مصابيح Ultinon Essential LED من Philips. وتضمن حلقات التوصيل الاختيارية لمصابيح LED من Philips ملاءمتها لأوسع تشكيلة من طرازات السيارات، وبالتالي يمكنك شراء مصابيح LED من Philips وأنت مرتاح البال.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التسويق

      المنافع المتوقعة
      الطريقة
      أبرز ما في المنتج
      مصابيح LED من Philips

    • وصف المنتج

      تطبيق
      شعاع للضباب
      القاعدة
      PGJ19
      التعيين
      مصباح LED-HL [~H8/H11/H16]
      تصديق ECE
      لا
      النطاق
      Ultinon Essential LED
      التقنية
      LED
      نوع
      مصباح LED-HL [~H8/H11/H16]

    • فترة الاستهلاك

      فترة الاستهلاك
      1500 ساعة

    • خصائص الضوء

      حرارة اللون
      6500 كلفن
      لومن [لومن]
      1550

    • الخصائص الكهربائية

      القدرة الكهربائية
      24  واط
      فولتية
      12 و24 فولت  فولت

    • معلومات الطلب

      إدخال الطلب
      11366UE2X2
      رمز الطلب
      00386731

    • بيانات العلبة

      EAN1
      8719018003867
      EAN3
      8719018003874
      نوع العلبة
      X1

    • معلومات حول المنتج المغلف

      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      26.5  غ
      الطول
      10.6  سم
      العرض
      4.8  سم
      الارتفاع
      12.7  سم
      الوزن الصافي لكل قطعة
      48.4  غ
      كمية الحزمة
      2
      الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
      12

    • معلومات العلبة الخارجية

      الطول
      22  سم
      العرض
      15.5  سم
      الارتفاع
      11.5  سم
      الوزن الصافي لكل قطعة
      449.4  غ
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      0.55  كلغ

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    • تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن استخدام أضواء LED المعدّلة يتطابق ويمتثل للمتطلبات القانونية المحلية المطّبقة والمرعية الإجراء
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.