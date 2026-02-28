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Ultinon Essential LEDلمبة المصابيح الأمامية

11336UE2X2

تميّز بأسلوبك الخاص

توفر مصابيح Ultinon Essential LED الجديدة كليًا من Philips أفضل قيمة مقابل المال الذي تدفعه. فهي تتميّز بتصميم صغير ومتكامل ومستوى سطوع قوي ومظهر أنيق، وتأتي مزوّدة بتقنية تبديد الحرارة المزدوجة، وتتوافق مع جهد 12 فولت و24 فولت.

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ضوء LED أنيق وسهل التركيب

تميّز بأسلوبك الخاص

  • نوع المصباح: H3

  • ضوء أبيض عصري 6500 كلفن

  • تصميم صغير لملاءمة أفضل

  • متوافق مع معظم أنواع السيارات

  • عدد اللمبات: 2

استمتع بتجربة ضوء أبيض أنيق

استمتع بتجربة ضوء أبيض أنيق

للحصول على مظهر عصري متطور، يمكنك تخصيص سيارتك باستخدام لمبات المصابيح الأمامية Ultinon Essential LED من Philips. فمع حرارة لون تصل إلى 6500 كلفن، توفّر هذه اللمبات ضوءًا أبيض عصريًا لكي تبرز دومًا وتتميّز بين الحشود بفضل الشعاع الأنيق.

تبريد ممتاز من خلال تبديد حرارة فعّال

تبريد ممتاز من خلال تبديد حرارة فعّال

إنَّ الأداء المثالي والاستمرارية العالية يضعان لمبات مصابيح Ultinon Essential LED من Philips في المرتبة الأولى وفي مقدّمة تكنولوجيا لمبات LED. وبفضل آلية تبدد الحرارة المزدوجة، من خلال المروحة والمشتت الحراري المضمّن والمزوّد بغلاف مطلي بأكسيد الألومنيوم، تبدد لمبات المصابيح الأمامية LED هذه الحرارة بفعالية أكبر وبشكل أفضل. ويمكنها أن تقدّم أداءً على أعلى مستوى من السطوع لفترة أطول.

تصميم صغير ومتكامل للتوصيل والتشغيل

تصميم صغير ومتكامل للتوصيل والتشغيل

تستخدم مصابيح Ultinon Essential LED من Philips تصميم لمبة جديد يدمج الأجهزة الإلكترونية بالصندوق الموصّل في بنيتها، ما يوفر مساحة أكبر للمبة في المصباح الأمامي ويسهّل بالتالي تركيبها. استمتع بتجربة التوصيل والتشغيل، فهذا التصميم المؤلف من قطعة واحدة يسمح بإخراج حلقة الوسط من الأعلى بسهولة، بدون الحاجة إلى استخدام مفك للبراغي. يتلاءم مصباح Ultinon Essential LED من Philips بحجمه الصغير مع مجموعة واسعة من طرازات السيارات ويمكن تثبيته بسهولة من قبل الميكانيكيين المتخصصين.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن استخدام أضواء LED المعدّلة يتطابق ويمتثل للمتطلبات القانونية المحلية المطّبقة والمرعية الإجراء