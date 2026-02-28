تصميم صغير ومتكامل للتوصيل والتشغيل

تستخدم مصابيح Ultinon Essential LED من Philips تصميم لمبة جديد يدمج الأجهزة الإلكترونية بالصندوق الموصّل في بنيتها، ما يوفر مساحة أكبر للمبة في المصباح الأمامي ويسهّل بالتالي تركيبها. استمتع بتجربة التوصيل والتشغيل، فهذا التصميم المؤلف من قطعة واحدة يسمح بإخراج حلقة الوسط من الأعلى بسهولة، بدون الحاجة إلى استخدام مفك للبراغي. يتلاءم مصباح Ultinon Essential LED من Philips بحجمه الصغير مع مجموعة واسعة من طرازات السيارات ويمكن تثبيته بسهولة من قبل الميكانيكيين المتخصصين.