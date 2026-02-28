ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
11336UE2X2
تميّز بأسلوبك الخاص
توفر مصابيح Ultinon Essential LED الجديدة كليًا من Philips أفضل قيمة مقابل المال الذي تدفعه. فهي تتميّز بتصميم صغير ومتكامل ومستوى سطوع قوي ومظهر أنيق، وتأتي مزوّدة بتقنية تبديد الحرارة المزدوجة، وتتوافق مع جهد 12 فولت و24 فولت.
نوع المصباح: H3
ضوء أبيض عصري 6500 كلفن
تصميم صغير لملاءمة أفضل
متوافق مع معظم أنواع السيارات
عدد اللمبات: 2
للحصول على مظهر عصري متطور، يمكنك تخصيص سيارتك باستخدام لمبات المصابيح الأمامية Ultinon Essential LED من Philips. فمع حرارة لون تصل إلى 6500 كلفن، توفّر هذه اللمبات ضوءًا أبيض عصريًا لكي تبرز دومًا وتتميّز بين الحشود بفضل الشعاع الأنيق.
إنَّ الأداء المثالي والاستمرارية العالية يضعان لمبات مصابيح Ultinon Essential LED من Philips في المرتبة الأولى وفي مقدّمة تكنولوجيا لمبات LED. وبفضل آلية تبدد الحرارة المزدوجة، من خلال المروحة والمشتت الحراري المضمّن والمزوّد بغلاف مطلي بأكسيد الألومنيوم، تبدد لمبات المصابيح الأمامية LED هذه الحرارة بفعالية أكبر وبشكل أفضل. ويمكنها أن تقدّم أداءً على أعلى مستوى من السطوع لفترة أطول.
تستخدم مصابيح Ultinon Essential LED من Philips تصميم لمبة جديد يدمج الأجهزة الإلكترونية بالصندوق الموصّل في بنيتها، ما يوفر مساحة أكبر للمبة في المصباح الأمامي ويسهّل بالتالي تركيبها. استمتع بتجربة التوصيل والتشغيل، فهذا التصميم المؤلف من قطعة واحدة يسمح بإخراج حلقة الوسط من الأعلى بسهولة، بدون الحاجة إلى استخدام مفك للبراغي. يتلاءم مصباح Ultinon Essential LED من Philips بحجمه الصغير مع مجموعة واسعة من طرازات السيارات ويمكن تثبيته بسهولة من قبل الميكانيكيين المتخصصين.
المراجعات
تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن استخدام أضواء LED المعدّلة يتطابق ويمتثل للمتطلبات القانونية المحلية المطّبقة والمرعية الإجراء