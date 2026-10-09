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تلفزيون

تلفزيون ذكي (103)

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تلفزيون ذكي

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OLED 720 series
تلفزيون OLED بدقة 4K UHD

77OLED720/56
  • تلفزيون OLED حجم 194 سم (77 بوصة) بدقة 4K UHD
  • Google TV™‎
  • Dolby Vision وDolby Atmos
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  • OLED 720 series
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  • OLED 720 series
  • OLED 720 series

OLED 720 series
تلفزيون OLED بدقة 4K UHD

55OLED720/56
  • 139 سم (55 بوصة) تلفزيون OLED بدقة 4K UHD
  • Google TV™‎
  • Dolby Vision وDolby Atmos
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  • OLED 720 series
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  • OLED 720 series

OLED 720 series
تلفزيون OLED بدقة 4K UHD

65OLED720/56
  • 164 سم (65 بوصة) دقة 4K UHD، تلفزيون OLED
  • Google TV™‎
  • Dolby Vision وDolby Atmos
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  • 7100 series
  • 7100 series

7100 series
تلفزيون بدقة 4K UHD مع شاشة LED

75PUT7129/56
  • 189 سم (75 بوصة)، ‏4K UHD،‏ تلفزيون LED
  • Dolby Vision وDolby Atmos
  • Google TV™‎
  • يدعم تنسيقات HDR الرئيسية
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  • 8900 series
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8900 series
تلفزيون MiniLED بدقة 4K UHD

65PML8969/56
  • 164 سم (65 بوصة) دقة 4K UHD، تلفزيون MiniLED
  • Google TV™
  • Dolby Vision وDolby Atmos
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7100 series
تلفزيون بدقة 4K UHD مع شاشة LED

43PUT7129/56
  • 108 سم (43 بوصة)، 4K UHD، ‏LED‏، تلفزيون
  • Google TV™‎
  • يدعم تنسيقات HDR الرئيسية
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  • 8500 series
  • 8500 series

8500 series
تلفزيون QLED بدقة 4K UHD

50PQT8530/56
  • 126 سم (50 بوصة)، دقة 4K UHD، تلفزيون QLED
  • Dolby Vision وDolby Atmos
  • Google TV™‎
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  • 7300 series
  • 7300 series
  • 7300 series
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7300 series
Google TV فائق الوضوح بدقة 4K

55PUT7330/56
  • 139 سم (55 بوصة) دقة 4K UHD تلفزيون LED
  • Google TV™‎
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7300 series
تلفزيون بدقة 4K UHD مع شاشة LED

65PUT7330/56
  • تلفزيون 164 سم (65 بوصة) بدقة 4K UHD مع شاشة LED
  • Google TV™‎
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  • 7100 series
  • 7100 series
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7100 series
تلفزيون بدقة 4K UHD مع شاشة LED

98PUT7129/56
  • 248 سم (98 بوصة)، 4K UHD، تلفزيون LED
  • Dolby Vision وDolby Atmos
  • Google TV™‎
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  • 8500 series
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8500 series
تلفزيون QLED بدقة 4K UHD

75PQT8530/56
  • 189 سم (75 بوصة)،دقة 4K UHD، تلفزيون QLED
  • Dolby Vision وDolby Atmos
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تلفزيون بدقة 4K UHD مع شاشة LED

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  • 126 سم (50 بوصة)، 4K UHD، تلفزيون LED
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