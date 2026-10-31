تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.
ضمان لمدة عامين
تلفزيون
جميع السلاسل
Ambilight
All Ambilight TVs (66)
Ambilight 3-sided (49)
Ambilight 4-sided (11)
Smart TV
All Smart TV (67)
Android TV™ (46)
Saphi TV (3)
Technology
4K Ultra HD LED HDR (42)
Dolby Atmos (22)
Dolby Vision ATMOS (42)
HDR 10+ (15)
IMAX (4)
Mini LED (2)
OLED 4K HDR (13)
P5 Picture Engine (35)
Voice Assistant
Alexa built-in (3)
Google Assistant (37)
Works with Alexa (33)
Works with Google Assistant (37)
screen size
139 cm (1)
55 inch (23)
جديد
4K QD MiniLEDتلفزيون ذكي 4K QD MiniLED
OLED4K UHD، OLED، تلفزيون بنظام Android
OLEDتلفزيون بنظام Android بدقة 4K UHD
OLED+تلفزيون Android بدقة 4K UHD. صوت Bowers&Wilkins
OLEDتلفزيون Ambilight بدقة 4K
OLEDتلفزيون Android بدقة 4K UHD وشاشة OLED
LEDتلفزيون Ambilight بدقة 4K
والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات ما معنى ذلك؟