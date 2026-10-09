دقة 4K Ultra HD

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LED4K UHD، LED، تلفزيون بنظام Android
LEDتلفزيون بنظام Android بدقة 4K UHD
Philips 5800 series4K Ultra Slim، LED TV
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