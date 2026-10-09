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تلفزيون

دقة 4K Ultra HD (10)

1 - 10 من 10 نتيجة
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دقة 4K Ultra HD

  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED

LED
4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android

50PUT7406/56
  • صوت من Dolby Atmos
  • دعم تنسيقات HDR الأساسية
  • تلفزيون Android بحجم 126 سم (50 بوصة)
عرض المنتج
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED

LED
4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android

70PUT7906/56
  • تلفزيون Ambilight من 3 جوانب
  • دعم تنسيقات HDR الأساسية
  • Dolby Vision وDolby Atmos
  • تلفزيون Android بحجم 177 سم (70 بوصة)
عرض المنتج
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED

LED
تلفزيون بنظام Android بدقة 4K UHD

55PUT7906/56
  • تلفزيون Ambilight من 3 جوانب
  • دعم تنسيقات HDR الأساسية
  • Dolby Vision وDolby Atmos
  • 139 سم (55 بوصة)، تلفزيون Android
عرض المنتج
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED

LED
4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android

65PUT7406/56
  • صوت من Dolby Atmos
  • دعم تنسيقات HDR الأساسية
  • 164 سم (65 بوصة)، تلفزيون Android
عرض المنتج
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED

LED
4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android

43PUT7406/56
  • صوت من Dolby Atmos
  • دعم تنسيقات HDR الأساسية
  • تلفزيون بنظام Android ‏108 سم (43 بوصة)
عرض المنتج
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED

LED
تلفزيون بنظام Android بدقة 4K UHD

50PUT7906/56
  • تلفزيون Ambilight من 3 جوانب
  • دعم تنسيقات HDR الأساسية
  • Dolby Vision وDolby Atmos
  • تلفزيون Android بحجم 126 سم (50 بوصة)
عرض المنتج
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED

LED
تلفزيون بنظام Android بدقة 4K UHD

65PUT7906/56
  • تلفزيون Ambilight من 3 جوانب
  • دعم تنسيقات HDR الأساسية
  • Dolby Vision وDolby Atmos
  • 164 سم (65 بوصة)، تلفزيون Android
عرض المنتج
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED

LED
4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android

55PUT7406/56
  • صوت من Dolby Atmos
  • دعم تنسيقات HDR الأساسية
  • 139 سم (55 بوصة)، تلفزيون Android
عرض المنتج
  • Philips 5800 series
  • Philips 5800 series
  • Philips 5800 series
  • Philips 5800 series
  • Philips 5800 series

Philips 5800 series
4K Ultra Slim، ‏LED TV

49PUT5801/56
  • 123 سم (49 بوصة)
  • 4K Ultra HD، ‏LED TV
  • DVB-T/T2
عرض المنتج
  • Philips 5800 series
  • Philips 5800 series
  • Philips 5800 series
  • Philips 5800 series
  • Philips 5800 series

Philips 5800 series
4K Ultra Slim، ‏LED TV

55PUT5801/56
  • 139 سم (55 بوصة)
  • 4K Ultra HD، ‏LED TV
  • DVB-T/T2
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