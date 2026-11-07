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العناية بالجلد

العناية بالجلد (8)

1 - 8 من 8 نتيجة
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  • Philips Pedi Advanced
  • Philips Pedi Advanced
  • Philips Pedi Advanced
  • Philips Pedi Advanced
  • Philips Pedi Advanced
  • Philips Pedi Advanced
  • Philips Pedi Advanced
  • Philips Pedi Advanced
  • Philips Pedi Advanced

Philips Pedi Advanced
أداة برد كهربائية للقدمَين

BCR430/00
  • مع حافة الدقة القصوى
  • قرص دوّار
  • رطب وجاف
  • تصميم لاسلكي وقابل لإعادة الشحن
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  • Philips VisaCare
  • Philips VisaCare
  • Philips VisaCare
  • Philips VisaCare
  • Philips VisaCare
  • Philips VisaCare
  • Philips VisaCare
  • Philips VisaCare
  • Philips VisaCare
  • Philips VisaCare

Philips VisaCare
نظام التسحيج الدقيق للجلد

SC6240/01
  • علاج تجديد سطح البشرة
  • مع رأس للبشرة العادية والحساسة
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  • Philips VisaPure
  • Philips VisaPure
  • Philips VisaPure
  • Philips VisaPure

Philips VisaPure
فرشاة تنظيف للبشرة الحساسة جدًا

SC5993/00
  • للبشرة الحساسة والجافة
  • للاستخدام اليومي
  • الاستبدال كل 3 أشهر
  • سهولة الاستبدال
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  • Philips Pedi Advanced
  • Philips Pedi Advanced
  • Philips Pedi Advanced
  • Philips Pedi Advanced
  • Philips Pedi Advanced
  • Philips Pedi Advanced
  • Philips Pedi Advanced

Philips Pedi Advanced
قرص بديل لأداة البرد الكهربائية للقدمَين

BCR372/00
عرض المنتج
  • Philips VisaPure
  • Philips VisaPure
  • Philips VisaPure
  • Philips VisaPure

Philips VisaPure
فرشاة لتنظيف المسامات بعمق

SC5996/00
  • تنظيف المسامات بعمق
  • للاستخدام اليومي
  • الاستبدال كل 3 أشهر
  • سهولة الاستبدال
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  • Philips VisaPure
  • Philips VisaPure
  • Philips VisaPure
  • Philips VisaPure

Philips VisaPure
فرشاة تنظيف وتقشير

SC5992/10
  • لتقشير البشرة بلطف
  • للاستخدام الأسبوعي
  • يجب استبداله كل 6 أشهر
  • سهولة الاستبدال
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  • Philips VisaPure
  • Philips VisaPure
  • Philips VisaPure
  • Philips VisaPure

Philips VisaPure
فرشاة تنظيف للبشرة الحساسة

SC5991/10
  • للبشرة الناعمة والحساسة
  • للاستخدام اليومي
  • الاستبدال كل 3 أشهر
  • سهولة الاستبدال
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  • Philips VisaPure
  • Philips VisaPure
  • Philips VisaPure
  • Philips VisaPure

Philips VisaPure
فرشاة تنظيف للبشرة العادية

SC5990/10
  • للبشرة العادية حتى الدهنية
  • للاستخدام اليومي
  • الاستبدال كل 3 أشهر
  • سهولة الاستبدال
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