مصطلحات البحث

AR
EN
شعار رضّاعات Natural response
reviews

Avent Natural Response رضّاعة الأطفال

تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل

Suggested retail price

This product is discontinued
See all models

حلمة تعمل بكفاءة الثدي نفسها

تسمح رضّاعات الأطفال Natural Response الجديدة بتدفق الحليب فقط عندما يبدأ الطفل بالشرب بشكل نشط، الأمر الذي يسمح له بالشرب والابتلاع والتنفس — تمامًا كما هو الحال عند الرضاعة الطبيعية.

صورة للمنتج البديل

Natural Response *جديد*

تعمل بتناغم مع إيقاع رضاعة الطفل الطبيعية

تتيح للأطفال الشرب والابتلاع والتنفس بحسب إيقاعهم الطبيعي، تمامًا كما هو الحال عند الرضاعة من الثدي

حلمة على شكل الثدي

اختاري التدفق المناسب

صمّمنا حلماتنا بطريقة تسمح بتدفق الكمية المناسبة من الحليب بما يتناسب مع مرحلة نمو طفلك — من التدفق البطيء وحتى التدفق السريع.

الشروع

تحلّي بالصبر حتى يعتاد طفلك على الأمر

تختلف رضّاعات الأطفال Natural Response الجديدة عن رضّاعات التدفق الحر للأطفال. وعلى غرار الرضاعة الطبيعية، قد يستغرق الأمر بضع محاولات للحصول على النتيجة المثالية. وهذا أمر طبيعي للغاية.

User guide
صورة لإحدى الميزات

حلمة تدرّ الحليب عندما يقوم الطفل بالشرب بشكل نشط

تعمل حلمة Natural Response بالتزامن مع إيقاع رضاعة طفلك الطبيعي، ما يسهل الدمج بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة. تأتي الحلمة مزوّدة بفتحة فريدة تدرّ الحليب فقط عندما يشرب الطفل بشكل نشط. وبالتالي، عندما يتوقف الطفل عن البلع مؤقتًا ليتنفس، يتوقف الحليب مؤقتًا أيضًا.

صورة لإحدى الميزات

التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة على شكل الصدر

تم تصميم الحلمة الواسعة والناعمة والمرنة لمحاكاة شكل الصدر وملمسه، الأمر الذي يساعد طفلك على الالتقام والرضاعة بشكل مريح.

Feature Image

مصممة لتخفيف المغص والانزعاج

تم تصميم الصمام المضاد للمغص لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك في أثناء الرضاعة وللمساعدة في تخفيف المغص والانزعاج.

Feature Image

يمنع تصميم الحلمة المانع للتقطير انسكاب الحليب أو هدره

تم تصميم فتحة الحلمة لدرّ الحليب فقط عندما يقوم الطفل بالرضاعة، لذا يمكنك الاطمئنان إلى أن الحليب لن يتم هدره، سواءٌ أكنت في المنزل أم أثناء التنقل.

صورة لإحدى الميزات

اختيار التدفق المناسب من الحلمة لطفلك

يقوم كل طفل بالرضاعة بشكل مختلف، وينمو بسرعته الخاصة. من هنا، صممنا مجموعة من معدلات التدفق لتعثري على التدفق المثالي لطفلك وتخصصي رضّاعتك. كل حلمات Natural Response مصنوعة من السيليكون الناعم.

اسمحي لطفلك أن يكون الدليل

اسمحي لطفلك أن يكون الدليل

بالنسبة إلى الأطفال الذين يرضعون بقوة، حاولي استخدام تدفق أكثر انخفاضًا لرضاعة مريحة. قد يحتاج الأطفال الذين يرضعون برفق إلى تدفق أعلى ليتدفق المزيد من الحليب بسهولة أكبر.

متوفرة حتى الآن

متوفرة حتى الآن

تم تحسين حلمة Natural Response الجديدة لتعمل بكفاءة الثدي نفسها، وليس لتكون بالشكل نفسه فحسب. ومع ذلك، إذا كنت تفضلين الإصدار الأصلي من حلمة Natural، فإنه لا يزال متوفرًا أيضًا.

video banner

Natural Response

طفلك مميّز — والآن يمكنه الحصول على رضّاعة مميزة أيضًا

تسمح حلمات Natural Response للطفل بالشرب بما يناسب إيقاعه الخاص، كما هو الحال عند الرضاعة الطبيعية تمامًا.

شعار تطبيق Pregnancy+‎

الدعم

تعرّفي على تطبيق Pregnancy+‎

هل أنتِ مستعدة لاستكشاف صور تفاعلية لكل أسبوع من فترة الحمل؟ انضمّي إلى أكثر من 50 مليون مستخدم وتابعي تطور حملك أسبوعيًا.

تنزيل مجاني

الآراء

شعار خدمة العملاء

العناية بالمستهلك

نقدّم لك كل النصائح والتلميحات والملحقات وخدمة دعم العملاء التي تحتاجين إليها

استكشف الآن

مقارنة بين رضّاعات الأطفال

Compare
Natural Response
Natural Response

إخلاء المسؤولية

* 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011

الاشتراك في نشرتنا الإخبارية


* هذا الحقل إلزامي

  • احصل على تغطية لضمان المنتج
  • تأهل للحصول على العروض الترويجية والعروض الخاصة
  • الحصول على وصول سهل إلى خدمة دعم المنتجات

* هذا الحقل إلزامي

*

أودُّ أن تصلني الرسائل الترويجية حول منتجات فيليبس وخدماتها وفعالياتها وعروضاتها الترويجية وفقًا لاختياراتي الشخصية وسلوكي يمكنني إلغاء. الاشتراك بسهولة في أي وقت!

ما معنى ذلك؟

Philips values and respects your privacy. Please read the Privacy Notice for more information

*Click here to read about voucher terms and conditions

** هذا الحقل مطلوب

© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2024. كل الحقوق محفوظة.

لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.