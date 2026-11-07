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Skincare

Skincare (8)

1 - 8 of 8 results
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  • Philips VisaCare
  • Philips VisaCare
  • Philips VisaCare
  • Philips VisaCare
  • Philips VisaCare
  • Philips VisaCare
  • Philips VisaCare
  • Philips VisaCare
  • Philips VisaCare
  • Philips VisaCare

Philips VisaCare
Microdermabrasion

SC6240/01
  • Skin resurfacing treatment
  • with Sensitive and Normal tip
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  • Philips Pedi Advanced
  • Philips Pedi Advanced
  • Philips Pedi Advanced
  • Philips Pedi Advanced
  • Philips Pedi Advanced
  • Philips Pedi Advanced
  • Philips Pedi Advanced
  • Philips Pedi Advanced
  • Philips Pedi Advanced

Philips Pedi Advanced
Electric foot file

BCR430/00
  • With ultra precision edge
  • Rotating disc
  • Wet & dry
  • Cordless and rechargeable
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  • Philips VisaPure
  • Philips VisaPure
  • Philips VisaPure
  • Philips VisaPure

Philips VisaPure
Normal Skin Cleansing Brush

SC5990/10
  • For normal to oily skin
  • For daily use
  • Replace every 3 months
  • Easy to replace
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  • Philips VisaPure
  • Philips VisaPure
  • Philips VisaPure
  • Philips VisaPure

Philips VisaPure
Extra Sensitive Cleansing Brush

SC5993/00
  • For sensitive and dry skin
  • For daily use
  • Replace every 3 months
  • Easy to replace
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  • Philips VisaPure
  • Philips VisaPure
  • Philips VisaPure
  • Philips VisaPure

Philips VisaPure
Sensitive Skin Cleansing Brush

SC5991/10
  • For normal to sensitive skin
  • For daily use
  • Replace every 3 months
  • Easy to replace
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  • Philips Pedi Advanced
  • Philips Pedi Advanced
  • Philips Pedi Advanced
  • Philips Pedi Advanced
  • Philips Pedi Advanced
  • Philips Pedi Advanced
  • Philips Pedi Advanced

Philips Pedi Advanced
Electric foot file replacement disc

BCR372/00
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  • Philips VisaPure
  • Philips VisaPure
  • Philips VisaPure
  • Philips VisaPure

Philips VisaPure
Exfoliating Cleansing Brush

SC5992/10
  • Gently exfoliates the skin
  • For weekly use
  • Replace every 6 months
  • Easy to replace
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  • Philips VisaPure
  • Philips VisaPure
  • Philips VisaPure
  • Philips VisaPure

Philips VisaPure
Deep Pore Cleansing Brush

SC5996/00
  • Deep pore cleansing
  • For daily use
  • Replace every 3 months
  • Easy to replace
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