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Viva Collection Airfryer

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Viva CollectionAirfryer

HD9225/51

Viva Collection Airfryer

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

User Manual Philips Viva Collection Airfryer

  • PDF ملف, 9.2 MB
  • 13 March 2026

تمكّنك تقنية Rapid Air الفريدة من Philips من القلي للحصول على طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل. لن تحتاج إلى إضافة الزيت أو ستحتاج إلى كمية قليلة جدًا لضمان الحصول على طعام ذي قوام مثالي ونتائج شهية!

  • PDF ملف
  • 31 March 2026

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