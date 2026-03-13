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Viva Collection Airfryer
تم إيقافه
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HD9225/51
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User Manual Philips Viva Collection Airfryer
تمكّنك تقنية Rapid Air الفريدة من Philips من القلي للحصول على طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل. لن تحتاج إلى إضافة الزيت أو ستحتاج إلى كمية قليلة جدًا لضمان الحصول على طعام ذي قوام مثالي ونتائج شهية!
ملحق Airfryerمعدّات إتقان عملية الخَبز كبيرة
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