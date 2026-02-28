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  • مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*
  • مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*
  • مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*
  • مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*
  • مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*
  • مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*
  • مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*
  • مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*
  • مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*
  • مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*
  • مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*
  • مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*
  • مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*
  • مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*
  • مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*
  • مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*
  • مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*
  • مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*
  • مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*
  • مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*
  • مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*
  • مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*

تم إيقافه

Viva CollectionAirfryer

HD9225/51

مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*

تمكّنك تقنية Rapid Air الفريدة من Philips من القلي للحصول على طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل. لن تحتاج إلى إضافة الزيت أو ستحتاج إلى كمية قليلة جدًا لضمان الحصول على طعام ذي قوام مثالي ونتائج شهية!

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العلامة التجارية الرائدة في مجال أجهزة Airfryer في العالم1

مع تقنية Rapid Air لنتائج مثالية

مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*

  • مقلاة تقلل الدهون

  • جهاز طهو متعدد الوظائف

  • أبيض/فضي، 800 غ

  • + ملحق الخبز

تقنية Rapid Air للقلي الصحي

تقنية Rapid Air للقلي الصحي

تأتي Airfryer مزوّدة بتقنية Rapid Air الفريدة التي تمكّنك من قلي الوجبات الخفيفة ووجبات الطعام الشهية وخبزها وتحميصها وشويها بنسبة دهون أقل من المقلاة التقليدية، وذلك من دون استخدام الزيت أو باستخدام كمية قليلة جدًا! بالإضافة إلى ذلك، تصدر Airfryer من Philips المزوّدة بتقنية Rapid Air رائحة أقل من المقالي التقليدية وهي سهلة التنظيف وآمنة واقتصادية للاستخدام اليومي!

سعة طهو كبيرة لكافة وصفاتك المفضلة

سعة طهو كبيرة لكافة وصفاتك المفضلة

التحكم القابل للضبط بدرجة الحرارة والوقت

التحكم القابل للضبط بدرجة الحرارة والوقت

يتيح لك المؤقت المضمّن تعيين أوقات الطهو مسبقًا لما يصل إلى 30 دقيقةً. وتتضمن وظيفة الإيقاف التلقائي مؤشر صوت "جاهز". يسمح لك التحكم بدرجة الحرارة القابلة للضبط بالكامل بتعيين درجة حرارة طهو الطعام مسبقًا لما يصل إلى 200 درجة. تمتعي بأطباق اللحم والدجاج والوجبات الخفيفة والبطاطا المقرمشة ذات اللون الأسمر الذهبي والمزيد غير ذلك، المحضرة كلها في الوقت المناسب ودرجة الحرارة الملائمة للحصول على نتائج أفضل!

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  1. مقارنة بأجهزة Airfryer ذات السلة المزدوجة الأخرى من Philips 

  1. مقارنة بالمأكولات المقلية الطازجة المحضرة في مقلاة Philips التقليدية.