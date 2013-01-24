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قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%*
تضمن لك الميزة المبتكرة التي تتميز بها المكواة البخارية من Philips الحصول على قوة بخارية 100% لإزالة التجاعيد على أكمل وجه. في الوقت نفسه، توفّر تلقائياً استهلاك طاقة بنسبة 20%* ذلك أنها تخفف من هدر البخار.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%*
تضمن لك الميزة المبتكرة التي تتميز بها المكواة البخارية من Philips الحصول على قوة بخارية 100% لإزالة التجاعيد على أكمل وجه. في الوقت نفسه، توفّر تلقائياً استهلاك طاقة بنسبة 20%* ذلك أنها تخفف من هدر البخار.
قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%*
تضمن لك الميزة المبتكرة التي تتميز بها المكواة البخارية من Philips الحصول على قوة بخارية 100% لإزالة التجاعيد على أكمل وجه. في الوقت نفسه، توفّر تلقائياً استهلاك طاقة بنسبة 20%* ذلك أنها تخفف من هدر البخار.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%*
تضمن لك الميزة المبتكرة التي تتميز بها المكواة البخارية من Philips الحصول على قوة بخارية 100% لإزالة التجاعيد على أكمل وجه. في الوقت نفسه، توفّر تلقائياً استهلاك طاقة بنسبة 20%* ذلك أنها تخفف من هدر البخار.
يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.
تمنحك الميزة المبتكرة التي تتسم بها المكواة بالبخار من Philips قوةً بخاريةً بنسبة 100% تسمح بإزالة التجاعيد على أكمل وجه. كما أنها تقوم في الوقت نفسه تلقائياً بتوفير من الطاقة، ذلك أنها تخفف من هدر البخار.
يسمح المقبض الناعم الخاص بالمكواة من Philips هذه بعملية كيّ مريحة حتى لو امتدّت لفترة طويلة.
تمنحك المكواة البخارية من Philips التي تتمتع بإخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.
يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.
تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.
يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.
سهولة الاستخدام
التحكم بالترسبات الكلسية
الاستدامة