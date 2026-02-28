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  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3640
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron

تم إيقافه

EnergyCareمكواة بالبخار

GC3640/02

1 جائزة

قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%*

تضمن لك الميزة المبتكرة التي تتميز بها المكواة البخارية من Philips الحصول على قوة بخارية 100% لإزالة التجاعيد على أكمل وجه. في الوقت نفسه، توفّر تلقائياً استهلاك طاقة بنسبة 20%* ذلك أنها تخفف من هدر البخار.

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مكواة بخارية لمراعاة البيئة أكثر

قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%*

  • فتحة البخار

نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

نظام توفير طاقة تلقائي

نظام توفير طاقة تلقائي

تمنحك الميزة المبتكرة التي تتسم بها المكواة البخارية من Philips قوةً بخاريةً بنسبة 100% تسمح بإزالة التجاعيد على أكمل وجه. وهي تقوم في الوقت نفسه تلقائيًا بتوفير الطاقة، ذلك أنها تخفف من هدر البخار.

مقبض ناعم يؤمن الراحة الدائمة في عملية الكيّ

مقبض ناعم يؤمن الراحة الدائمة في عملية الكيّ

يسمح المقبض الناعم الخاص بالمكواة من Philips هذه بعملية كيّ مريحة حتى لو امتدّت لفترة طويلة.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • صورة لـ VRS_PBTAWARD66

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.