ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
GC3640/02
قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%*
تضمن لك الميزة المبتكرة التي تتميز بها المكواة البخارية من Philips الحصول على قوة بخارية 100% لإزالة التجاعيد على أكمل وجه. في الوقت نفسه، توفّر تلقائياً استهلاك طاقة بنسبة 20%* ذلك أنها تخفف من هدر البخار.
فتحة البخار
يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.
تمنحك الميزة المبتكرة التي تتسم بها المكواة البخارية من Philips قوةً بخاريةً بنسبة 100% تسمح بإزالة التجاعيد على أكمل وجه. وهي تقوم في الوقت نفسه تلقائيًا بتوفير الطاقة، ذلك أنها تخفف من هدر البخار.
يسمح المقبض الناعم الخاص بالمكواة من Philips هذه بعملية كيّ مريحة حتى لو امتدّت لفترة طويلة.
العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح
الانتقال إلى القطع والملحقات
الجوائز
المراجعات