الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

EnergyCare مكواة بالبخار

GC3640
  • قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%* قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%* قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%*
    -{discount-value}

    EnergyCare مكواة بالبخار

    GC3640

    قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%*

    تضمن لك الميزة المبتكرة التي تتميز بها المكواة البخارية من Philips الحصول على قوة بخارية 100% لإزالة التجاعيد على أكمل وجه. في الوقت نفسه، توفّر تلقائياً استهلاك طاقة بنسبة 20%* ذلك أنها تخفف من هدر البخار.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    EnergyCare مكواة بالبخار

    قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%*

    تضمن لك الميزة المبتكرة التي تتميز بها المكواة البخارية من Philips الحصول على قوة بخارية 100% لإزالة التجاعيد على أكمل وجه. في الوقت نفسه، توفّر تلقائياً استهلاك طاقة بنسبة 20%* ذلك أنها تخفف من هدر البخار.

    قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%*

    تضمن لك الميزة المبتكرة التي تتميز بها المكواة البخارية من Philips الحصول على قوة بخارية 100% لإزالة التجاعيد على أكمل وجه. في الوقت نفسه، توفّر تلقائياً استهلاك طاقة بنسبة 20%* ذلك أنها تخفف من هدر البخار.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    EnergyCare مكواة بالبخار

    قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%*

    تضمن لك الميزة المبتكرة التي تتميز بها المكواة البخارية من Philips الحصول على قوة بخارية 100% لإزالة التجاعيد على أكمل وجه. في الوقت نفسه، توفّر تلقائياً استهلاك طاقة بنسبة 20%* ذلك أنها تخفف من هدر البخار.

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل مكواة بالبخار

      قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%*

      مكواة بخارية لمراعاة البيئة أكثر

      • فتحة البخار
      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

      نظام توفير طاقة تلقائي

      نظام توفير طاقة تلقائي

      تمنحك الميزة المبتكرة التي تتسم بها المكواة بالبخار من Philips قوةً بخاريةً بنسبة 100% تسمح بإزالة التجاعيد على أكمل وجه. كما أنها تقوم في الوقت نفسه تلقائياً بتوفير من الطاقة، ذلك أنها تخفف من هدر البخار.

      مقبض ناعم يؤمن الراحة الدائمة في عملية الكيّ

      مقبض ناعم يؤمن الراحة الدائمة في عملية الكيّ

      يسمح المقبض الناعم الخاص بالمكواة من Philips هذه بعملية كيّ مريحة حتى لو امتدّت لفترة طويلة.

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      تمنحك المكواة البخارية من Philips التي تتمتع بإخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      بخار كثيف يصل إلى 120 غ

      بخار كثيف يصل إلى 120 غ

      يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

      المواصفات التقنية

      • سهولة الاستخدام

        مقبض ناعم
        نعم
        سعة خزان الماء
        300 ml
        حرية تحريك السلك (دوّار)
        حرية تحريك السلك بـ 180 درجة
        مخزن لسلك الطاقة
        مشبك لسلك الطاقة
        وزن المكواة
        1.6 kg
        فولتية
        220 - 240 V
        البخار المستمر
        40 غ/د
        تعبئة المياه وإفراغها
        فتحة تعبئة كبيرة جدًا
        طول سلك الطاقة
        3 m
        بخار عمودي
        نعم
        مِرش
        نعم
        الطاقة
        2400 W
        منع التقطير
        نعم
        قاعدة المكواة
        SteamGlide
        تعزيز البخار
        120 g
        فتحة البخار
        نعم

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        حل لتنظيف الكلس
        إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس

      • الاستدامة

        توفير الطاقة
        تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 20%

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      العثور على قطعة بديلة أو ملحق

      الانتقال إلى القطع والملحقات

      ملحقات لهذا المنتج

      عرض كافة الأكسسوارات

        المنتجات المقترحة

          المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

            الآراء

            كن أول من يراجع هذا البند