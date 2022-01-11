2 year warranty
Discontinued
Support
SCF222/23
Discontinued
Is it safe to use discolored Philips Avent product parts?
I've read news about pacifiers and BPA – how do you validate Philips Avent pacifiers are BPA free?
What are the differences among Philips Avent pacifiers?
How do I sterilize my Philips Avent pacifier?
Is my Philips Avent product BPA- and BPS-free?
Why are Avent nipples and pacifiers made of silicon instead of latex?
How can I help my baby stop using a Philips Avent pacifier
Are Philips Avent age guidelines important?
How to check my Philips Avent Pacifier on safety
How long can I use a Philips Avent pacifier?
How do I remove water from a Philips Avent pacifier?
Are Philips Avent pacifiers safe for my baby?
How to clean my Philips Avent pacifier?
Are Philips Avent pacifiers safe for healthy oral development?