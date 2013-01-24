تقدّم فيليبس مجموعة واسعة من حلول أمراض التنفس التي تتضمّن أجهزة التنفس الاصطناعي بواسطة أنبوب أو بدونه، للحالات التي تتراوح ما بين متوسطة إلى شديدة الخطورة، والعلاج بالأكسجين، والعلاج بأجهزة ضغط الهواء الإيجابي المستمر (CPAP)، والعلاج بأجهزة ضغط الهواء الإيجابي الثنائي المستوى (BiPAP)، وأجهزة التبخير، والأقنعة. نحن نتعاون بشكل نشط مع عملائنا في كل أنحاء العالم لتسهيل الحصول على هذه الحلول، علمًا أنها ستساعد اختصاصيي الرعاية الصحية والمستشفيات والأنظمة الصحية فيما يتعاملون مع هذه البيئة المعقّدة والديناميكية.