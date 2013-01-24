تأتي الاحتياطات لضمان سلامة كل من مقدّم الرعاية والمريض في أعلى سلّم الأولويات. وقد ركّز اختصاصيو الرعاية الصحية على ضرورة استخدام معدّات الوقاية الشخصية المناسبة ومعايير استخدام تخطيط صدى القلب عبر المريء والتقليص من وقت الفحص. ننصح بالتخطيط المسبق والدقيق للفحص واعتماد البروتوكولات والتقنيات مثل التقنية الثلاثية الأبعاد التي تقلّص ضرورة الحصول على المعطيات وتغيير وضعيّة المجسّات بشكل متكرر. كذلك، يجب احتساب القياسات على محطة عمل منفصلة أو بعد مغادرة المريض غرفة الفحص قدر المستطاع.