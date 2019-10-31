بهدف خدمة عملائنا بشكل فعال لتلبية احتياجات مرضاهم من حيث مراقبة المرضى وفحص القلب التشخيصي، حددت فيليبس فئتين من الحُزم التي تتميّز بقدرات تهدف إلى دعم المرضى ذوي الحالة الحرجة والمزوّدين بأنابيب تنفس وغير المزوّدين بها.

تتيح كل فئة من الحُزم مجموعات متنوعة من الخيارات للتعامل مع متطلبات المؤسسات الفردية وحدّة حالة المرضى، فيما توفر أيضًا مرونة أثناء العمل على تلبية الاحتياجات. لقد وضعنا إجراءات داخلية لترتيب الطلبات بحسب الأولوية وضمان استجابة سريعة لاستفسارات العملاء الملحّة. الرجاء التواصل مع مندوب فيليبس لديك للبدء.