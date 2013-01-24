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كوفيد-19

جهاز تنفس اصطناعي متوفر حاليًا لسدّ النقص الكبير الذي تشكو منه المستشفيات في أجهزة التنفس الاصطناعي للمرضى المصابين بفيروس كوفيد-19

جهاز التنفس الاصطناعي E30 من فيليبس رسبيرونكس معتمد للاستخدام لعلاج المرضى الذين يعانون قصورًا في التنفس1

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استكشف مجموعة شاملة من حلول المنتجات والخدمات للتعامل مع المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19.
أجهزة التنفس الاصطناعي والرعاية التنفسية
الفحص المنزلي ومراقبة المرضى عن بُعد
التصوير التشخيصي
صيانة المعدّات والخدمات عن بُعد
مراقبة المرضى وإزالة رجفان القلب
وحدة العناية المركّزة عن بُعد والرعاية الحرجة عن بُعد
الموجات فوق الصوتية
رمز الإشعار

فيما يستمر فيروس كوفيد-19 بالانتشار حول العالم، يواظب مقدّمو الرعاية الصحية العمل الدؤوب لعلاج أعداد المرضى المتزايدة في وقت يشحّ فيه عدد أجهزة التنفس الاصطناعي لتقديم الرعاية.

 

تستجيب شركة فيليبس لهذه الحاجة العالمية الملحة من خلال زيادة إنتاج جهاز التنفس الاصطناعي الجديد E30 من فيليبس رسبيرونكس بسرعة تامة، مع أخذ احتياجات العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى المصابين بفيروس كوفيد-19 في عين الاعتبار، والامتثال في الوقت نفسه لمعايير جودة الأجهزة الطبية. 

 

بإمكان الحكومات والمستشفيات التي تعاني نقصًا في أجهزة التنفس الاصطناعي شراء جهاز التنفس الاصطناعي العالمي هذا. ويمكن استخدام جهاز التنفس الاصطناعي E30 من فيليبس رسبيرونكس عندما يتعذّر الحصول على جهاز تنفس اصطناعي شامل الميزات وخاص بالرعاية الحرجة.

عرض مواصفات جهاز E30 ومعلومات الطلب
(ملاحظة: لا يتوفر جهاز التنفس الاصطناعي E30 من فيليبس رسبيرونكس في كل المواقع الجغرافية. يرجى استشارة مندوب فيليبس لديك أو الاتصال بنا على 0227 3887 966 للاطّلاع على مدى توفر مجموعة المنتجات الكاملة.)

تم تصميم جهاز التنفس الاصطناعي E30 من فيليبس رسبيرونكس لإنتاجه بكمية كبيرة على يد فريق متمرّس للغاية في العناية التنفسية، وهو يلبّي احتياجات مهمة ومتعددة:

سهولة في الاستخدام

إعداد سريع وعمليات بسيطة، لتمكين مقدّمي الرعاية الصحية الذين يتّمتعون بمجموعة واسعة من المهارات من علاج المرضى ومراقبتهم.

مصمم لسلامتك

تتضمّن إعدادات الدارات الموصى بها فلتر للبكتيريا/الفيروسات للحدّ من تعرّض مقدّمي الرعاية الصحية أثناء استخدام الجهاز مع أنبوب أو مع قناع، بالإضافة إلى أمثلة عن الملحقات التي يمكن استخدامها، مثل القناع الكامل للوجه، أو القناع الذي لا يحتوي على فتحات تهوية (من دون منافذ تسرب مضمّنة) أو الخوذة‏2.

توفير الأكسجين

يتم سحب الأكسجين بطريقة آمنة (دارة المريض لغاية 30 لتراً في الدقيقة / مدخل الجهاز لغاية 60 لترًا في الدقيقة) لتوفير مستويات عالية من الأكسجين المستنشَق.

المراقبة والإنذارات الأساسية

إمكانية مراقبة التنفس على الشاشة (الضغط، والحجم المدّي، ومعدل التنفس، والتهوية في الدقيقة، والتسرب، وتشبّع الأكسجين‏3‏) بالإضافة إلى إنذارات مرئية وصوتية لتوفير معلومات العلاج ذات الصلة.

الموارد

المستندات

جدول المقارنة لجهاز التنفس الاصطناعي E30 (183.0KB)
العرض التوضيحي للتدريب على جهاز E30 (3.37MB)
أسئلة العملاء الشائعة حول جهاز E30 (362.0KB)
دليل مستخدم جهاز E30 (2.71MB)
دليل البدء السريع الخاص بجهاز E30 (2.23MB)
الورقة البيضاء المتعلقة بسحب الأكسجين في جهاز E30 والكمية التقديرية لجزء الأكسجين المستنشَق (FiO2)

مقاطع الفيديو

الأدوات

أداة احتساب معايير التنفس (71.0KB)

اعرف المزيد عن نظام الرعاية المتواصلة من المستشفى إلى المنزل الذي نقدّمه

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إخلاء المسؤولية

 

‏1‏ يخضع هذا الاستخدام لتفويض بالاستخدام الطارئ، مثل التفويض بالاستخدام الطارئ الصادر عن إدارة الأغذية والأدوية (FDA) والمعني بأجهزة التنفس الاصطناعي، والأمر المؤقت لوزارة الصحة الكندية المعني بالاستخدام في حالات كوفيد-19، والتنازل عن علامة CE.‏ 

‏2‏ تشكّل إعدادات الدارات والملحقات هذه أمثلة يتم تقديمها لأغراض المعلومات فحسب، إذ لم تتم المصادقة عليها كلها للاستخدام مع جهاز التنفس الاصطناعي E30 من فيليبس رسبيرونكس

‏3‏ مع الملحقات.

 

 

الإفصاحات

 

بيان التفويض بالاستخدام الطارئ

يتوفر جهاز التنفس الاصطناعي E30 من فيليبس رسبيرونكس عالميًا للاستخدام بموجب التفويضات المحلية بالاستخدام الطارئ، مثل التفويض بالاستخدام الطارئ الصادر عن إدارة الأغذية والأدوية (FDA) والمعني بأجهزة التنفس الاصطناعي، والأمر المؤقت لوزارة الصحة الكندية المعني بالاستخدام في حالات كوفيد-19، والتنازل عن علامة CE، التي تسمح باستخدامه طوال مدة حالة الطوارئ في مجال الصحة العامة بسبب فيروس كوفيد-19، إلا إذا تم إنهاء التفويض أو إبطاله (يُحظر بالتالي استخدام المنتجات).  لم تتم إجازة هذا الجهاز أو الموافقة عليه من إدارة الأغذية والأدوية (FDA).

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك