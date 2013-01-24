إنشاء قضايا الخدمة في الحلات غير الحرجة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع

إن بوابة خدمات العملاء من فيليبس عبارة عن تطبيق عبر الإنترنت يمكّنك من إدارة مجموعة واسعة من احتياجات الخدمة، على مستوى المنتجات الفردية، وعلى مستوى تقديم خدمة ما، وعلى مستوى المنشأة، وعلى مستوى تعاقدي، والمزيد غير ذلك.