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  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
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سماعات رأس لاسلكية بالكامل

TAT1000WT/97

متوفر في

أبيض
أبيض
أسود
أسود

انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة

استمع إلى الأصوات بوضوح. تأتي سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه مزوّدة بمشغّلات بحجم 13 مم لتوفير صوت واضح وجهير قوي وبميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي لإجراء المكالمات بوضوح. تتميّز هذه السماعات بمقاومة الطرطشة بتصنيف IPX4 وبعلبة شحن تتّسع في الجيب وبوقت تشغيل لمدة 18 ساعة.

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انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة

  • حجم صغير. قيمة رائعة

  • صوت طبيعي. جهير ديناميكي

  • علبة شحن بحجم الجيب

  • مقاومة للطرطشة بتصنيف IPX4

صوت رائع بمشغّلات صوت بحجم 13 مم

استمع إلى الأصوات بوضوح. تأتي سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه مزوّدة بمشغّلات بحجم 13 مم لتوفير صوت واضح وجهير قوي وبميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي لإجراء المكالمات بوضوح. تتميّز هذه السماعات بمقاومة الطرطشة بتصنيف IPX4 وبعلبة شحن تتّسع في الجيب وبوقت تشغيل لمدة 18 ساعة.

متوافقة مع Bluetooth® 6.0 وMicrosoft Swift Pair

يوفر التوافق مع أحدث أجهزة Bluetooth®‎ 6.0 بثًا من دون انقطاعات مزعجة في الصوت مع إمكانية الاتصال بجهازين في الوقت نفسه. وتدعم السماعات أيضًا Microsoft Swift Pair.

علبة شحن بحجم الجيب

يمكنك وضع علبة الشحن الصغيرة بسهولة في جيبك ويتيح لك الوضع الأحادي استخدام أي من السماعتين بينما تكون الأخرى قيد الشحن.

المواصفات التقنية

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