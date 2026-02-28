متوافقة مع Bluetooth® 6.0 وMicrosoft Swift Pair

يوفر التوافق مع أحدث أجهزة Bluetooth®‎ 6.0 بثًا من دون انقطاعات مزعجة في الصوت مع إمكانية الاتصال بجهازين في الوقت نفسه. وتدعم السماعات أيضًا Microsoft Swift Pair.