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TAT1000WT/97
انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
استمع إلى الأصوات بوضوح. تأتي سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه مزوّدة بمشغّلات بحجم 13 مم لتوفير صوت واضح وجهير قوي وبميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي لإجراء المكالمات بوضوح. تتميّز هذه السماعات بمقاومة الطرطشة بتصنيف IPX4 وبعلبة شحن تتّسع في الجيب وبوقت تشغيل لمدة 18 ساعة.
حجم صغير. قيمة رائعة
صوت طبيعي. جهير ديناميكي
علبة شحن بحجم الجيب
مقاومة للطرطشة بتصنيف IPX4
استمع إلى الأصوات بوضوح. تأتي سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه مزوّدة بمشغّلات بحجم 13 مم لتوفير صوت واضح وجهير قوي وبميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي لإجراء المكالمات بوضوح. تتميّز هذه السماعات بمقاومة الطرطشة بتصنيف IPX4 وبعلبة شحن تتّسع في الجيب وبوقت تشغيل لمدة 18 ساعة.
يوفر التوافق مع أحدث أجهزة Bluetooth® 6.0 بثًا من دون انقطاعات مزعجة في الصوت مع إمكانية الاتصال بجهازين في الوقت نفسه. وتدعم السماعات أيضًا Microsoft Swift Pair.
يمكنك وضع علبة الشحن الصغيرة بسهولة في جيبك ويتيح لك الوضع الأحادي استخدام أي من السماعتين بينما تكون الأخرى قيد الشحن.
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