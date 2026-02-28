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  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
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تم إيقافه

PowerLifeمكواة بالبخار

GC2930/36

1 جائزة

مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة، وإخراج البخار الكثيف والثابت، وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد!

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قاعدة المكواة SteamGlide

مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

  • قوة بخار 35غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 120 غ

  • قاعدة المكواة SteamGlide

  • حماية من الكلس

  • 2300 واط

بخار قوي من أجل كيّ سريع

بخار قوي من أجل كيّ سريع

تسخن هذه المكواة القوية بسرعة وتحافظ على درجات حرارة عالية الاستقرار أثناء عملية الكيّ، مما يسهّل إزالة التجاعيد على أكمل وجه.

إخراج بخار مستمر لغاية 35 غ/دقيقة

إخراج بخار مستمر لغاية 35 غ/دقيقة

يتيح لك إخراج البخار لغاية 35 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

بخار كثيف يصل إلى 120 غ لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

بخار كثيف يصل إلى 120 غ لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

تمكّنك المكواة التي تتميّز بتعزيز بخار يبلغ 120 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.

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الجوائز

  • صورة لـ VRS_PBTAWARD66

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.