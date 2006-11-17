GC1703/27
سريعة وفعالة - مضمونة
هناك أمور في الحياة أكثر بكثير من الأعباء المنزلية، لذلك فأنت ترغب في إنجاز هذه الأعمال بأسرع وقت ممكن. لذا، وبرأسها المدبب، وفتحات البخار المصممة بشكل فريد، وسطح الكيّ الناعم الانزلاق، تكون هذه المكواة البخارية العالية الجودة مصممة خصيصاً من أجل السرعة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بخار مستمر لحد 17 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل.
تسخن هذه المكواة القوية بسرعة وتحافظ على درجات حرارة عالية الاستقرار أثناء عملية الكيّ، مما يسهّل إزالة التجاعيد على أكمل وجه.
تنزلق قاعدة أداة الكي المتينة المصنوعة من الألمنيوم بسهولة على مختلف أنواع الأقمشة، وهي مقاومة للخدوش ويسهل تنظيفها.
تمكّنك وظيفة تنظيف الكلس بكل بساطة من تنظيف مكواة Philips من الجزيئات الكلسية. وهذا ما يؤدي إلى إطالة عمر المكواة.
يتيح لك الرأس المدبب كي حتى المناطق التي يصعب الوصول إليها.
مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان الماء الكبير سعة 180 مل لتتمكن من كي المزيد من الملابس في مرة واحدة.
التحكم بالترسبات الكلسية
سهولة الاستخدام
يزيل التجاعيد بسهولة
يصل إلى المناطق الصعبة
التحكم الكامل
عملية كيّ سريعة وفعالة
إزالة التجاعيد بقوة وسرعة
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