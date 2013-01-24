الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

Easy Kit

حزمة القطع البديلة الأساسية

55473EKKM
  • كل المصابيح التي تحتاج إليها في حزمة واحدة كل المصابيح التي تحتاج إليها في حزمة واحدة كل المصابيح التي تحتاج إليها في حزمة واحدة
    -{discount-value}

    Easy Kit حزمة القطع البديلة الأساسية

    55473EKKM

    كل المصابيح التي تحتاج إليها في حزمة واحدة

    في Philips Automotive، يكمن هدفنا الرئيسي في السلامة على الطرقات. وبما أنه يوصى بتوفر قطع بديلة في السيارة دائمًا، نحن نوفر لك حزم قطع بديلة مع كل المصابيح البديلة الأساسية لمواجهة أي عطل قد يحصل. إكتشف كلّ المميزات

    Easy Kit حزمة القطع البديلة الأساسية

    كل المصابيح التي تحتاج إليها في حزمة واحدة

    في Philips Automotive، يكمن هدفنا الرئيسي في السلامة على الطرقات. وبما أنه يوصى بتوفر قطع بديلة في السيارة دائمًا، نحن نوفر لك حزم قطع بديلة مع كل المصابيح البديلة الأساسية لمواجهة أي عطل قد يحصل. إكتشف كلّ المميزات

    كل المصابيح التي تحتاج إليها في حزمة واحدة

    في Philips Automotive، يكمن هدفنا الرئيسي في السلامة على الطرقات. وبما أنه يوصى بتوفر قطع بديلة في السيارة دائمًا، نحن نوفر لك حزم قطع بديلة مع كل المصابيح البديلة الأساسية لمواجهة أي عطل قد يحصل. إكتشف كلّ المميزات

    Easy Kit حزمة القطع البديلة الأساسية

    كل المصابيح التي تحتاج إليها في حزمة واحدة

    في Philips Automotive، يكمن هدفنا الرئيسي في السلامة على الطرقات. وبما أنه يوصى بتوفر قطع بديلة في السيارة دائمًا، نحن نوفر لك حزم قطع بديلة مع كل المصابيح البديلة الأساسية لمواجهة أي عطل قد يحصل. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل accessories

      كل المصابيح التي تحتاج إليها في حزمة واحدة

      حزمة استبدال مع مصابيح H4

      • H4

      تحتوي حزمة المنتجات سهلة التثبيت مصابيح أمامية توفر ضوءًا أكثر بنسبة 30%

      تنتج حلول الإضاءة الخاصة بنا شعاعًا قويًا ودقيقًا مع إخراج ضوء قوي. استفد من القطع البديلة للمصابيح الأمامية من أجل زيادة الرؤية على الطريق.

      صندوق متين لمنع الضرر أو الكسر

      تم تصنيع صناديق حزمة القطع البديلة من مواد مقاومة ومصممة لتحمل الضرر الميكانيكي، الأمر الذي يمنع المصابيح من الانكسار.

      تضم حزمة المنتجات سهلة التثبيت مصابيح أمامية توفر ضوءًا أكثر بنسبة تصل إلى 30%

      تم تصميم حزمة المنتجات سهلة التثبيت المخصصة بحيث يمكنك وضعها في صندوق السيارة أو القفازات من دون أن تشغل مساحة كبيرة.

      تم تزويد حزمة القطع البديلة بمصابيح معتمدة ذات جودة من Philips

      تم تزويد حزم القطع البديلة من Philips بمنتجات من الأفضل في فئتها. يتم تصنيع منتجاتنا من مواد ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات بغية رفع مستوى السلامة والراحة خلال القيادة لدى عملائنا إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار منتجات المصابيح الخاصة بنا الكاملة بدقة ومراقبتها واعتمادها (ISO 9001 ‏وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE.

      نطاق يغطي 90% من موقف السيارة

      توفر حزم القطع البديلة من Philips مجموعة واسعة من المصابيح البديلة التي تناسب ما معدله 90% من موقف السيارة. بالتالي، هي تشكل خيارًا مثاليًا للسائقين الذين يهتمون بسلامتهم.

      المواصفات التقنية

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت

      • معلومات الطلب

        رمز الطلب
        69555728

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.62  كلغ
        الارتفاع
        16.5  سم
        الطول
        30.6  سم
        العرض
        9.6  سم

      • بيانات العلبة

        نوع العلبة
        KM
        EAN1
        8727900695557
        EAN3
        8727900695571

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        124  غ
        الارتفاع
        15  سم
        الطول
        6.05  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        124  غ
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        5
        العرض
        8.52  سم

      • وصف المنتج

        الاستخدام
        • مصباح الضباب الأمامي
        • مؤشر أمامي
        • شعاع عالي
        • داخلي
        • لوحة السيارة
        • شعاع منخفض
        • ضوء الضباب الخلفي
        • مؤشر خلفي
        • ضوء عكسي
        • مؤشر جانبي
        • ضوء التوقف
        تصديق ECE
        نعم
        التقنية
        هالوجين
        نوع
        H4
        التسمية
        حزمة المنتجات سهلة التثبيت
        المجموعة
        • حزمة القطع البديلة
        • حزمة المنتجات سهلة التثبيت

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا