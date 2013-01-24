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إزالة كمية أكبر من البلاك حتى 7 أضعاف*
استمتع بأعلى مستوى من إزالة البلاك بكبسة زر إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
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إزالة كمية أكبر من البلاك حتى 7 أضعاف*
استمتع بأعلى مستوى من إزالة البلاك بكبسة زر إكتشف كلّ المميزات
رأس فرشاة رفيع بزاوية للوصول بشكل أفضل إلى الأسنان الخلفية والأماكن التي يصعب الوصول إليها
قد يستغرق بدء روتين جديد بعض الوقت للتأقلم معه. لذلك، يمنحك برنامجنا السهل خيار زيادة قوة التنظيف بواسطة الفرشاة بشكل تدريجي ولطيف أثناء الاستخدامات الـ 14 الأولى بواسطة فرشاة أسنانك الجديدة.
توفير إزالة أفضل للبلاك وإمكانية الوصول إلى الأسنان الخلفية. يساعد تنظيف الأسنان مرتين يوميًا بواسطة هذه الفرشاة في تقليل مخاطر التسوّس
تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.
يستغرق تنظيف الأسنان الدقيق بواسطة الفرشاة دقيقتَين فقط. يعلمك مؤقت QuadPacer عند انقضاء الوقت المثالي في تنظيف كل قسم من الفم، بينما ينبّهك SmarTimer عند بلوغ الوقت الإجمالي لتنظيف الأسنان. يساعدك كل من هذين المؤقتين في تنظيف الأسنان للمدة الموصى بها، في كل مرة.
تعمل الشعيرات الكثيفة والعالية الجودة على إزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 7 أضعاف مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية. هذا ويسهّل الرأس الكهربائي المنحني بشكل خاص الوصول إلى الأسنان في الجزء الخلفي من فمك.
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العناصر المرفقة
التصميم واللون الخارجي
أداء التنظيف
سهولة الاستعمال
المواصفات التقنية
الطاقة
الخدمة