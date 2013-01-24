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صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً
يأتي الكوب مع القمع SCF752/00 هذا من Philips Avent خاليًا من مادة BPA ومقاومًا للتسرّب بشكل فائق سواء تم استخدامه في المنزل أو أثناء التنقل، ومع ذلك يسهل الشرب منه. يمكن تركيب القمع المزود بصمامات على الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضاً مقاومة للتسرّب.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً
يأتي الكوب مع القمع SCF752/00 هذا من Philips Avent خاليًا من مادة BPA ومقاومًا للتسرّب بشكل فائق سواء تم استخدامه في المنزل أو أثناء التنقل، ومع ذلك يسهل الشرب منه. يمكن تركيب القمع المزود بصمامات على الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضاً مقاومة للتسرّب.
صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً
يأتي الكوب مع القمع SCF752/00 هذا من Philips Avent خاليًا من مادة BPA ومقاومًا للتسرّب بشكل فائق سواء تم استخدامه في المنزل أو أثناء التنقل، ومع ذلك يسهل الشرب منه. يمكن تركيب القمع المزود بصمامات على الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضاً مقاومة للتسرّب.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً
يأتي الكوب مع القمع SCF752/00 هذا من Philips Avent خاليًا من مادة BPA ومقاومًا للتسرّب بشكل فائق سواء تم استخدامه في المنزل أو أثناء التنقل، ومع ذلك يسهل الشرب منه. يمكن تركيب القمع المزود بصمامات على الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضاً مقاومة للتسرّب.
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إن هذا الكوب من Philips Avent مصنوع من مواد خالية من مادة BPA.
إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/My First Big Kid. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.
المحتويات
الوزن والأبعاد
الوزن والأبعاد