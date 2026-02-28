ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SCF312/60
تم تصميمها لتأمين الراحة
صُممت شافطة حليب الأم الفريدة Avent من Philips والخالية من مادة BPA مع ذاكرة إلكترونية تسمح لك الإمساك بزمام الأمور من خلال التعرف على أسلوبك الشخصي في شفط الحليب ومتابعته.
تتضمّن رضّاعة بسعة 4 أونصات
بالإضافة إلى الطاقة الكهربائية، يمكن تشغيل شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية هذه بواسطة طاقة البطارية كما يمكن استخدامها كشافطة يدوية لمرونة كاملة.
يقلّد الشفط الناعم رضاعة الطفل للمساعدة على تدفق الحليب بشكل ثابت.
ذاكرة إلكترونية تتعرّف على وتيرة الشفط وتتابعها بلمسة زر واحدة.
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