تم تصميمها لتأمين الراحة

صُممت شافطة حليب الأم الفريدة Avent من Philips والخالية من مادة BPA مع ذاكرة إلكترونية تسمح لك الإمساك بزمام الأمور من خلال التعرف على أسلوبك الشخصي في شفط الحليب ومتابعته.