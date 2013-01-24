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Avent شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية

SCF312/60
Avent
  • تم تصميمها لتأمين الراحة تم تصميمها لتأمين الراحة تم تصميمها لتأمين الراحة
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    Avent شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية

    SCF312/60

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    صُممت شافطة حليب الأم الفريدة Avent من Philips والخالية من مادة BPA مع ذاكرة إلكترونية تسمح لك الإمساك بزمام الأمور من خلال التعرف على أسلوبك الشخصي في شفط الحليب ومتابعته.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    صُممت شافطة حليب الأم الفريدة Avent من Philips والخالية من مادة BPA مع ذاكرة إلكترونية تسمح لك الإمساك بزمام الأمور من خلال التعرف على أسلوبك الشخصي في شفط الحليب ومتابعته.

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    صُممت شافطة حليب الأم الفريدة Avent من Philips والخالية من مادة BPA مع ذاكرة إلكترونية تسمح لك الإمساك بزمام الأمور من خلال التعرف على أسلوبك الشخصي في شفط الحليب ومتابعته.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    صُممت شافطة حليب الأم الفريدة Avent من Philips والخالية من مادة BPA مع ذاكرة إلكترونية تسمح لك الإمساك بزمام الأمور من خلال التعرف على أسلوبك الشخصي في شفط الحليب ومتابعته.

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      تم تصميمها لتأمين الراحة

      شافطة حليب الأم مستوحاة من الطبيعة

      • تتضمّن رضّاعة بسعة 4 أونصات
      الاستعانة بالطاقة الكهربائية وطاقة البطارية والدليل

      الاستعانة بالطاقة الكهربائية وطاقة البطارية والدليل

      بالإضافة إلى الطاقة الكهربائية، يمكن تشغيل شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية هذه بواسطة طاقة البطارية كما يمكن استخدامها كشافطة يدوية لمرونة كاملة.

      التعرّف على وتيرة الشفط ومتابعتها

      التعرّف على وتيرة الشفط ومتابعتها

      ذاكرة إلكترونية تتعرّف على وتيرة الشفط وتتابعها بلمسة زر واحدة.

      المزيد من الحليب، بطريقة طبيعية

      المزيد من الحليب، بطريقة طبيعية

      يؤدي شفط الحليب إلى جعل حليبك متوفراً، حتى عندما يتعذّر عليك التواجد مع طفلك

      وسادات تدليك ناعمة تساعد على در الحليب، تماماً كما يفعل الطفل

      وسادات تدليك ناعمة تساعد على در الحليب، تماماً كما يفعل الطفل

      تنثني وسادات التدليك المبتكرة لشافطة حليب الأم من Philips Avent إلى الداخل والخارج، وتقلّد بذلك الطريقة التي يرضع بها الطفل، وهي مخصصة للمساعدة في تدفق الحليب بطريقة سريعة وطبيعية.

      شفط ناعم يقلّد رضاعة الطفل للمساعدة على تدفق الحليب بشكل ثابت

      يقلّد الشفط الناعم رضاعة الطفل للمساعدة على تدفق الحليب بشكل ثابت.

      المواصفات التقنية

      • مراحل التنمية

        المرحلة
        • الحمل
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        فولتية
        بقدرة 100 - 240  V
        إنكلترا
        نعم

      • محتويات العبوة

        حامل الرضّاعات/غطاء القمع
        1  pcs
        حلمة تدفق طرية جدًا لحديثي الولادة
        1  pcs
        حاوية حليب الأم (125 مل/ 4 أونصات)
        1  pcs
        خالية من مادة BPA*
        نعم
        عبوة حلمات للسفر لحديثي الولادة
        1  pcs
        قطع الغيار
        2  pcs

      • محتويات العبوة

        حزمة البطارية
        1  pcs
        شافطة حليب الأم الإلكترونية
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        قطع شافطة حليب الأم اليدوية للاستخدام حين لا تتوفر الطاقة
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