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Philips Aventشافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية

SCF312/60

تم تصميمها لتأمين الراحة

صُممت شافطة حليب الأم الفريدة Avent من Philips والخالية من مادة BPA مع ذاكرة إلكترونية تسمح لك الإمساك بزمام الأمور من خلال التعرف على أسلوبك الشخصي في شفط الحليب ومتابعته.

عرض جميع المزايا

شافطة حليب الأم مستوحاة من الطبيعة

تم تصميمها لتأمين الراحة

  • تتضمّن رضّاعة بسعة 4 أونصات

الاستعانة بالطاقة الكهربائية وطاقة البطارية والدليل

الاستعانة بالطاقة الكهربائية وطاقة البطارية والدليل

بالإضافة إلى الطاقة الكهربائية، يمكن تشغيل شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية هذه بواسطة طاقة البطارية كما يمكن استخدامها كشافطة يدوية لمرونة كاملة.

شفط ناعم يقلّد رضاعة الطفل للمساعدة على تدفق الحليب بشكل ثابت

يقلّد الشفط الناعم رضاعة الطفل للمساعدة على تدفق الحليب بشكل ثابت.

التعرّف على وتيرة الشفط ومتابعتها

التعرّف على وتيرة الشفط ومتابعتها

ذاكرة إلكترونية تتعرّف على وتيرة الشفط وتتابعها بلمسة زر واحدة.

المواصفات التقنية

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