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Avent جهاز رقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو

SCD603/01
Avent
  • الاتصال الضروري مع طفلك الاتصال الضروري مع طفلك الاتصال الضروري مع طفلك
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    Avent جهاز رقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو

    SCD603/01

    الاتصال الضروري مع طفلك

    يسمح لك جهاز مراقبة الطفل SCD603 بالحفاظ على اتصال آمن مع طفلك طوال الوقت. وبالإضافة إلى جودة الصوت المثالية، بات بإمكانك الآن رؤية طفلك أيضًا. يتميّز جهاز المراقبة هذا بإمكانية حمله بالكامل وسهولة استخدامه ضمن نطاق يصل إلى 150 مترًا.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent جهاز رقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو

    الاتصال الضروري مع طفلك

    يسمح لك جهاز مراقبة الطفل SCD603 بالحفاظ على اتصال آمن مع طفلك طوال الوقت. وبالإضافة إلى جودة الصوت المثالية، بات بإمكانك الآن رؤية طفلك أيضًا. يتميّز جهاز المراقبة هذا بإمكانية حمله بالكامل وسهولة استخدامه ضمن نطاق يصل إلى 150 مترًا.

    الاتصال الضروري مع طفلك

    يسمح لك جهاز مراقبة الطفل SCD603 بالحفاظ على اتصال آمن مع طفلك طوال الوقت. وبالإضافة إلى جودة الصوت المثالية، بات بإمكانك الآن رؤية طفلك أيضًا. يتميّز جهاز المراقبة هذا بإمكانية حمله بالكامل وسهولة استخدامه ضمن نطاق يصل إلى 150 مترًا.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent جهاز رقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو

    الاتصال الضروري مع طفلك

    يسمح لك جهاز مراقبة الطفل SCD603 بالحفاظ على اتصال آمن مع طفلك طوال الوقت. وبالإضافة إلى جودة الصوت المثالية، بات بإمكانك الآن رؤية طفلك أيضًا. يتميّز جهاز المراقبة هذا بإمكانية حمله بالكامل وسهولة استخدامه ضمن نطاق يصل إلى 150 مترًا.

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      الاتصال الضروري مع طفلك

      يمكنك رؤية طفلك وسماع صوته في أي مكان في المنزل

      • شاشة ملونة بحجم 2,4 بوصات
      رؤية ليلية تلقائية عبر الأشعة تحت الحمراء

      رؤية ليلية تلقائية عبر الأشعة تحت الحمراء

      يبدأ تشغيل الرؤية الليلية عبر الأشعة تحت الحمراء تلقائيًا في الظلام

      نطاق تشغيل يصل إلى 150 مترًا*

      نطاق تشغيل يصل إلى 150 مترًا*

      * يصل نطاق التشغيل في الداخل إلى 30 مترًا، أما نطاق التشغيل في الخارج فيصل إلى 150 مترًا

      وحدة طفل قابلة للتركيب على الحائط

      وحدة طفل قابلة للتركيب على الحائط

      وحدة طفل قابلة للتركيب على الحائط لوضعية مثالية

      وظيفة البطارية البديلة في حال انقطاع التيار الكهربائي

      وظيفة البطارية البديلة في وحدة الطفل، للبقاء على اتصال به في حال انقطاع التيار الكهربائي

      وحدة أهل قابلة لإعادة الشحن

      وحدة أهل قابلة لإعادة الشحن لراحة تامة في كل أرجاء المنزل

      تحديد تهويدات عن بُعد

      تحديد تهويدات عن بُعد لمساعدة طفلك في النوم بهدوء

      ضوء ليلي هادئ للأطفال

      ضوء ليلي لتهدئة طفلك

      وضع تنشيط الصوت

      يتم تشغيل الشاشة والصوت بميزة التنشيط الذاتي عندما يبدأ طفلك بالبكاء

      المواصفات التقنية

      • الميزات

        # لغة/لغات
        1
        تحديد تلقائي للقنوات
        نعم
        تقنية الفيديو الرقمي
        نعم
        المرحلة
        • الحمل
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً
        وحدة تزويد بالطاقة
        220 - 240  فولت
        شاشة LCD للفيديو
        شاشة ملونة حجم 2,4 بوصة
        نطاق تشغيل يصل إلى
        150 مترًا
        تحديد تلقائي للقنوات
        نعم
        صوت فائق الوضوح
        نعم
        ضوء تنشيط الصوت
        5x
        استخدام طوال الليل من دون شحن
        نعم
        مؤشر ومنبّه الطاقة المنخفضة
        نعم
        مشبك للتثبيت بالحزام
        نعم
        مؤشر ومنبّه الاتصال
        نعم
        أضواء مستوى الصوت
        نعم
        كتم الصوت والتحكّم يه
        نعم
        نوع القائمة
        النص
        شاشة تنشيط الصوت
        نعم
        تحكم تلقائي بالمراقبة ليلاً
        نعم
        التحكم بدرجة السطوع
        نعم
        وظيفة البطارية البديلة
        نعم
        تهويدات
        نعم
        وحدة الأهل محمولة باليد
        نعم
        وحدة الأهل قابلة لإعادة الشحن
        نعم
        ملحق شريط العنق
        نعم
        قابل للتركيب على الحائط
        نعم
        الضوء الليلي
        نعم

      • الراحة

        إشارة التشغيل
        نعم
        تحذير تلقائي عند التواجد خارج النطاق
        نعم
        إشارة انخفاض مستوى البطارية
        نعم
        وحدة تزويد بالطاقة
        120 فولت (الولايات المتحدة)
        إشارة شحن البطارية
        نعم
        التحكم في شدة الصوت
        نعم
        ضوء ليلي
        نعم
        قابل للتركيب على الحائط
        نعم
        أضواء مستوى الصوت
        نعم

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        نطاق التردد
        2.4 جيجاهرتز
        دليل البدء السريع
        نعم

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