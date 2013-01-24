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الاتصال الضروري مع طفلك
يسمح لك جهاز مراقبة الطفل SCD603 بالحفاظ على اتصال آمن مع طفلك طوال الوقت. وبالإضافة إلى جودة الصوت المثالية، بات بإمكانك الآن رؤية طفلك أيضًا. يتميّز جهاز المراقبة هذا بإمكانية حمله بالكامل وسهولة استخدامه ضمن نطاق يصل إلى 150 مترًا.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الاتصال الضروري مع طفلك
يسمح لك جهاز مراقبة الطفل SCD603 بالحفاظ على اتصال آمن مع طفلك طوال الوقت. وبالإضافة إلى جودة الصوت المثالية، بات بإمكانك الآن رؤية طفلك أيضًا. يتميّز جهاز المراقبة هذا بإمكانية حمله بالكامل وسهولة استخدامه ضمن نطاق يصل إلى 150 مترًا.
الاتصال الضروري مع طفلك
يسمح لك جهاز مراقبة الطفل SCD603 بالحفاظ على اتصال آمن مع طفلك طوال الوقت. وبالإضافة إلى جودة الصوت المثالية، بات بإمكانك الآن رؤية طفلك أيضًا. يتميّز جهاز المراقبة هذا بإمكانية حمله بالكامل وسهولة استخدامه ضمن نطاق يصل إلى 150 مترًا.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الاتصال الضروري مع طفلك
يسمح لك جهاز مراقبة الطفل SCD603 بالحفاظ على اتصال آمن مع طفلك طوال الوقت. وبالإضافة إلى جودة الصوت المثالية، بات بإمكانك الآن رؤية طفلك أيضًا. يتميّز جهاز المراقبة هذا بإمكانية حمله بالكامل وسهولة استخدامه ضمن نطاق يصل إلى 150 مترًا.
يبدأ تشغيل الرؤية الليلية عبر الأشعة تحت الحمراء تلقائيًا في الظلام
* يصل نطاق التشغيل في الداخل إلى 30 مترًا، أما نطاق التشغيل في الخارج فيصل إلى 150 مترًا
وحدة طفل قابلة للتركيب على الحائط لوضعية مثالية
وظيفة البطارية البديلة في وحدة الطفل، للبقاء على اتصال به في حال انقطاع التيار الكهربائي
وحدة أهل قابلة لإعادة الشحن لراحة تامة في كل أرجاء المنزل
تحديد تهويدات عن بُعد لمساعدة طفلك في النوم بهدوء
ضوء ليلي لتهدئة طفلك
يتم تشغيل الشاشة والصوت بميزة التنشيط الذاتي عندما يبدأ طفلك بالبكاء
الميزات
الراحة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات