الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

Avent جهاز DECT لمراقبة الطفل

SCD535/00
Avent
  • ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى وتواصل خاص ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى وتواصل خاص ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى وتواصل خاص
    -{discount-value}

    Avent جهاز DECT لمراقبة الطفل

    SCD535/00

    ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى وتواصل خاص

    بفضل جهاز SCD535/00 DECT لمراقبة الطفل من Philips Avent ستشعرين أنك بالقرب من طفلك، حتى عندما لا تتواجدين في الغرفة نفسها. ومع وضع ECO الجديد، يمكنك أيضًا مراعاة البيئة بشكل أكبر من دون فقدان ذلك الاتصال الحيوي.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent جهاز DECT لمراقبة الطفل

    ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى وتواصل خاص

    بفضل جهاز SCD535/00 DECT لمراقبة الطفل من Philips Avent ستشعرين أنك بالقرب من طفلك، حتى عندما لا تتواجدين في الغرفة نفسها. ومع وضع ECO الجديد، يمكنك أيضًا مراعاة البيئة بشكل أكبر من دون فقدان ذلك الاتصال الحيوي.

    ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى وتواصل خاص

    بفضل جهاز SCD535/00 DECT لمراقبة الطفل من Philips Avent ستشعرين أنك بالقرب من طفلك، حتى عندما لا تتواجدين في الغرفة نفسها. ومع وضع ECO الجديد، يمكنك أيضًا مراعاة البيئة بشكل أكبر من دون فقدان ذلك الاتصال الحيوي.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent جهاز DECT لمراقبة الطفل

    ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى وتواصل خاص

    بفضل جهاز SCD535/00 DECT لمراقبة الطفل من Philips Avent ستشعرين أنك بالقرب من طفلك، حتى عندما لا تتواجدين في الغرفة نفسها. ومع وضع ECO الجديد، يمكنك أيضًا مراعاة البيئة بشكل أكبر من دون فقدان ذلك الاتصال الحيوي.

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل unmapped

      ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى وتواصل خاص

      مراقبة الصوت ودرجة الحرارة والرطوبة

      • يعلمك جهاز DECT لمراقبة الطفل
      توفير الطاقة في وضع ECO

      توفير الطاقة في وضع ECO

      يتيح لك وضع ECO تخفيض استهلاك الطاقة وطاقة الإرسال

      تضمن تقنية DECT عدم التداخل وخصوصية بنسبة 100%

      تضمن تقنية DECT عدم التداخل وخصوصية بنسبة 100%

      تضمن تقنية DECT عدم التداخل من أي جهاز إرسال آخر مثل أجهزة مراقبة الطفل الأخرى والهواتف اللاسلكية والهواتف الخلوية. ويوفر تشفير البيانات اتصالاً خاصاً وآمناً بحيث تتأكدين من أنك الوحيدة القادرة على سماع صوت طفلك

      وقت تشغيل يصل لغاية 24 ساعة قبل إعادة الشحن

      وقت تشغيل يصل لغاية 24 ساعة قبل إعادة الشحن

      تتيح وحدة الأهل الصغيرة والقابلة لإعادة الشحن التجوال بحرية تامة وبدون أي أسلاك لغاية 24 ساعة قبل إعادة شحنها

      طمأنينة بفضل الصوت الشديد الوضوح

      طمأنينة بفضل الصوت الشديد الوضوح

      اسمعي أدنى ضحكة أو قهقهة أو شهقة تصدر عن طفلك بوضوح تام. توفر تقنية DECT صوتاً عالي الجودة وشديد الوضوح بحيث تتمكنين من سماع طفلك في أي وقت

      مراقبة مستويات الرطوبة والحرارة في غرفة الطفل

      مراقبة مستويات الرطوبة والحرارة في غرفة الطفل

      يتيح حساس الرطوبة والحرارة المدمج مراقبة درجة الحرارة في غرفة الطفل. لا يستطيع طفلك التحكم في درجة حرارة جسمه كما تفعلين أنت، وبالتالي فإن أي تعديل في درجة الحرارة أو أي ارتفاع أو انخفاض في مستوى الرطوبة قد يؤدي إلى إزعاج طفلك إلى حدٍّ كبير. يعلمك حساس الرطوبة والحرارة فوراً بأي تغيّر يطرأ على المناخ في غرفة الطفل ، وذلك بفضل الشاشة الرقمية الموجودة على وحدة الوالدين. راقبي المناخ في غرفة طفلك

      وحدة أهل لاسلكية قابلة لإعادة للشحن

      وحدة أهل لاسلكية قابلة لإعادة للشحن

      يمكنك التنقل بحرية في المنزل وحوله بفضل نطاق تشغيل يمتدّ حتى 330 متراً إضافةً إلى مشبك للتثبيت بالحزام وشريط عنق. عند تواجدك خارج المنزل، تحمي جهاز مراقبة الطفل حقيبة سفر متعددة الاستعمالات.

      كوني على يقين أنك على اتصال دائم بطفلك

      كوني على يقين أنك على اتصال دائم بطفلك

      ستعلمك وحدة الأهل الخاصة بجهاز مراقبة الطفل من Philips Avent بانخفاض مستوى الطاقة أو بتواجدك خارج النطاق

      مصابيح LED للإشارة إلى مستوى الضجيج

      مصابيح LED للإشارة إلى مستوى الضجيج

      تضيء المصابيح للإشارة إلى مستوى الضجيج في غرفة طفلك. حتى عندما يتم كتم صوت وحدة الوالدين، يعلمك صوت التنبيه بواسطة الاهتزاز بصدور مستوى ضجيج محدد

      اختيار مستوى الصوت الأفضل للبيئة المحيطة

      اختيار مستوى الصوت الأفضل للبيئة المحيطة

      يمكّنك من ضبط الصوت ومستوياته بحيث تتمكنين من سماع أدنى ضحكة أو قهقهة أو شهقة

      تهويدات وضوء ليلي يمكن تشغيلها عن بُعد

      تهويدات وضوء ليلي يمكن تشغيلها عن بُعد

      قد لا يهدأ طفلك فور وضعه في سريره. ساعديه على الهدوء والنوم بواسطة الضوء الليلي الهادئ والدافئ الذي يمكن تشغيله بواسطة وحدة الطفل أو وحدة الوالدين. (لا تتوفر ميزة التشغيل عن بُعد في الولايات المتحدة). لا شيء أفضل من تهويدة رقيقة لتهدّئ من روع طفلك. من أي غرفة في المنزل، يمكنك تحديد إحدى النغمات الخمس المهدّئة ما يساعد طفلك على الاسترسال فوراً في النوم. (لا تتوفر ميزة التشغيل عن بُعد في الولايات المتحدة)

      ابقي على تواصل مع طفلك مع إمكانية التحدّث إليه

      ابقي على تواصل مع طفلك مع إمكانية التحدّث إليه

      كل ما يحتاج إليه طفلك أحياناً هو الاستماع إلى صوتك الرقيق ليهدأ. بضغطة واحدة يمكنك التواصل مع طفلك أينما كنت في المنزل أو حوله

      المواصفات التقنية

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تحديد تلقائي للقنوات
        نعم
        فترة التشغيل مدوّنة على البطارية
        24  ساعة (ساعات)
        المرحلة
        • الحمل
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        وحدة تزويد بالطاقة
        220 - 240  فولت
        عدد القنوات
        120
        وقت الشحن
        3  ساعة (ساعات)

      • الراحة

        إشارة التشغيل
        نعم
        تحذير تلقائي عند التواجد خارج النطاق
        نعم
        نطاق حرارة التشغيل
        10 - 40  درجة مئوية
        إشارة انخفاض مستوى البطارية
        نعم
        وحدة تزويد بالطاقة
        120 فولت (الولايات المتحدة)
        إشارة شحن البطارية
        نعم
        التحكم في شدة الصوت
        نعم
        أضواء مستوى الصوت
        نعم

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        نطاق التردد
        تقنية DECT
        بطاريات
        نعم
        شريط عنق
        نعم
        قاعدة شحن وحدة الوالدين
        نعم
        دليل البدء السريع
        نعم

      • الملحقات

        مشبك للتثبيت بالحزام وشريط عنق وحقيبة سفر
        نعم
        التحكم في التحسس
        نعم
        محول تيار متردد/مستمر
        نعم
        إرشادات الاستخدام/ دليل المستخدم
        نعم

      • بيانات لوجيستية

        أبعاد الصندوق F (عرض x ارتفاع x عمق)
        305 x‏ 135 x‏ 187  ملليمترًا
        نطاق درجة حرارة التخزين
        10 - 40  درجة مئوية
        تنبيه بواسطة الاهتزاز
        نعم

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الجوائز

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند