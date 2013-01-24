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ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى وتواصل خاص
بفضل جهاز SCD535/00 DECT لمراقبة الطفل من Philips Avent ستشعرين أنك بالقرب من طفلك، حتى عندما لا تتواجدين في الغرفة نفسها. ومع وضع ECO الجديد، يمكنك أيضًا مراعاة البيئة بشكل أكبر من دون فقدان ذلك الاتصال الحيوي.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى وتواصل خاص
بفضل جهاز SCD535/00 DECT لمراقبة الطفل من Philips Avent ستشعرين أنك بالقرب من طفلك، حتى عندما لا تتواجدين في الغرفة نفسها. ومع وضع ECO الجديد، يمكنك أيضًا مراعاة البيئة بشكل أكبر من دون فقدان ذلك الاتصال الحيوي.
ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى وتواصل خاص
بفضل جهاز SCD535/00 DECT لمراقبة الطفل من Philips Avent ستشعرين أنك بالقرب من طفلك، حتى عندما لا تتواجدين في الغرفة نفسها. ومع وضع ECO الجديد، يمكنك أيضًا مراعاة البيئة بشكل أكبر من دون فقدان ذلك الاتصال الحيوي.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى وتواصل خاص
بفضل جهاز SCD535/00 DECT لمراقبة الطفل من Philips Avent ستشعرين أنك بالقرب من طفلك، حتى عندما لا تتواجدين في الغرفة نفسها. ومع وضع ECO الجديد، يمكنك أيضًا مراعاة البيئة بشكل أكبر من دون فقدان ذلك الاتصال الحيوي.
يتيح لك وضع ECO تخفيض استهلاك الطاقة وطاقة الإرسال
تضمن تقنية DECT عدم التداخل من أي جهاز إرسال آخر مثل أجهزة مراقبة الطفل الأخرى والهواتف اللاسلكية والهواتف الخلوية. ويوفر تشفير البيانات اتصالاً خاصاً وآمناً بحيث تتأكدين من أنك الوحيدة القادرة على سماع صوت طفلك
تتيح وحدة الأهل الصغيرة والقابلة لإعادة الشحن التجوال بحرية تامة وبدون أي أسلاك لغاية 24 ساعة قبل إعادة شحنها
اسمعي أدنى ضحكة أو قهقهة أو شهقة تصدر عن طفلك بوضوح تام. توفر تقنية DECT صوتاً عالي الجودة وشديد الوضوح بحيث تتمكنين من سماع طفلك في أي وقت
يتيح حساس الرطوبة والحرارة المدمج مراقبة درجة الحرارة في غرفة الطفل. لا يستطيع طفلك التحكم في درجة حرارة جسمه كما تفعلين أنت، وبالتالي فإن أي تعديل في درجة الحرارة أو أي ارتفاع أو انخفاض في مستوى الرطوبة قد يؤدي إلى إزعاج طفلك إلى حدٍّ كبير. يعلمك حساس الرطوبة والحرارة فوراً بأي تغيّر يطرأ على المناخ في غرفة الطفل ، وذلك بفضل الشاشة الرقمية الموجودة على وحدة الوالدين. راقبي المناخ في غرفة طفلك
يمكنك التنقل بحرية في المنزل وحوله بفضل نطاق تشغيل يمتدّ حتى 330 متراً إضافةً إلى مشبك للتثبيت بالحزام وشريط عنق. عند تواجدك خارج المنزل، تحمي جهاز مراقبة الطفل حقيبة سفر متعددة الاستعمالات.
ستعلمك وحدة الأهل الخاصة بجهاز مراقبة الطفل من Philips Avent بانخفاض مستوى الطاقة أو بتواجدك خارج النطاق
تضيء المصابيح للإشارة إلى مستوى الضجيج في غرفة طفلك. حتى عندما يتم كتم صوت وحدة الوالدين، يعلمك صوت التنبيه بواسطة الاهتزاز بصدور مستوى ضجيج محدد
يمكّنك من ضبط الصوت ومستوياته بحيث تتمكنين من سماع أدنى ضحكة أو قهقهة أو شهقة
قد لا يهدأ طفلك فور وضعه في سريره. ساعديه على الهدوء والنوم بواسطة الضوء الليلي الهادئ والدافئ الذي يمكن تشغيله بواسطة وحدة الطفل أو وحدة الوالدين. (لا تتوفر ميزة التشغيل عن بُعد في الولايات المتحدة). لا شيء أفضل من تهويدة رقيقة لتهدّئ من روع طفلك. من أي غرفة في المنزل، يمكنك تحديد إحدى النغمات الخمس المهدّئة ما يساعد طفلك على الاسترسال فوراً في النوم. (لا تتوفر ميزة التشغيل عن بُعد في الولايات المتحدة)
كل ما يحتاج إليه طفلك أحياناً هو الاستماع إلى صوتك الرقيق ليهدأ. بضغطة واحدة يمكنك التواصل مع طفلك أينما كنت في المنزل أو حوله
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
الراحة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
الملحقات
بيانات لوجيستية