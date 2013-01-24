مراقبة مستويات الرطوبة والحرارة في غرفة الطفل

يتيح حساس الرطوبة والحرارة المدمج مراقبة درجة الحرارة في غرفة الطفل. لا يستطيع طفلك التحكم في درجة حرارة جسمه كما تفعلين أنت، وبالتالي فإن أي تعديل في درجة الحرارة أو أي ارتفاع أو انخفاض في مستوى الرطوبة قد يؤدي إلى إزعاج طفلك إلى حدٍّ كبير. يعلمك حساس الرطوبة والحرارة فوراً بأي تغيّر يطرأ على المناخ في غرفة الطفل ، وذلك بفضل الشاشة الرقمية الموجودة على وحدة الوالدين. راقبي المناخ في غرفة طفلك