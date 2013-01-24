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Philips Avent

جهاز DECT لمراقبة الطفل

SCD499/00
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى
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    Philips Avent جهاز DECT لمراقبة الطفل

    SCD499/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى

    توفر هذه التقنية الرقمية اتصالاً خاصًا وآمنًا، لتكوني الشخص الوحيد الذي يستمع إلى طفلك. فهي تختار تلقائيًا قناة غير مستخدمة وتبدّلها عندما تكتشف أن جهازًا آخر يستخدم القناة نفسها

    Philips Avent جهاز DECT لمراقبة الطفل

    ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى

    توفر هذه التقنية الرقمية اتصالاً خاصًا وآمنًا، لتكوني الشخص الوحيد الذي يستمع إلى طفلك. فهي تختار تلقائيًا قناة غير مستخدمة وتبدّلها عندما تكتشف أن جهازًا آخر يستخدم القناة نفسها

    ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى

    توفر هذه التقنية الرقمية اتصالاً خاصًا وآمنًا، لتكوني الشخص الوحيد الذي يستمع إلى طفلك. فهي تختار تلقائيًا قناة غير مستخدمة وتبدّلها عندما تكتشف أن جهازًا آخر يستخدم القناة نفسها

    Philips Avent جهاز DECT لمراقبة الطفل

    ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى

    توفر هذه التقنية الرقمية اتصالاً خاصًا وآمنًا، لتكوني الشخص الوحيد الذي يستمع إلى طفلك. فهي تختار تلقائيًا قناة غير مستخدمة وتبدّلها عندما تكتشف أن جهازًا آخر يستخدم القناة نفسها

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      ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى

      مع تقنية DECT الرقمية

      يضمن عدم التداخل مع أي جهاز آخر

      يضمن عدم التداخل مع أي جهاز آخر

      يضمن عدم التداخل مع أي جهاز آخر (أجهزة مراقبة الأطفال الأخرى والهواتف اللاسلكية والهواتف الخلوية). يوفر اتصالاً آمنًا وخاصًا باستخدام تشفير البيانات. ستكونين الشخص الوحيد الذي يستمع إلى طفلك ولن تسمعي إلا صوت طفلك.

      على اتصال متواصل بين الوحدتين

      على اتصال متواصل بين الوحدتين

      تدلّ على اتصال متواصل بين وحدة الطفل ووحدة الوالدين بواسطة مؤشرات مرئية وسمعية.

      وحدة أهل قابلة لإعادة الشحن لفترة مراقبة تبلغ 24 ساعة كحد أدنى

      وحدة أهل قابلة لإعادة الشحن لفترة مراقبة تبلغ 24 ساعة كحد أدنى

      توفر لك وحدة الأهل القابلة لإعادة الشحن فترة مراقبة لاسلكية تبلغ 24 ساعة كحد أدنى مع نطاق يصل إلى 300 متر (900 قدم).

      وحدة أهل صغيرة ومحمولة للتجول بحرية في أرجاء المنزل

      وحدة أهل صغيرة ومحمولة للتجول بحرية في أرجاء المنزل

      تسمح لك بالتجول بحرية في أرجاء المنزل بفضل حجمها الصغير، ولكن سيبقى بإمكانك سماع طفلك عندما يحتاج إليك.

      راقبي درجة حرارة غرفة الطفل عن بُعد

      راقبي درجة حرارة غرفة الطفل عن بُعد لمزيد من الراحة والتحكم.

      تستخدم الأضواء لتعلمك أن الطفل يصدر ضجيجاً

      تستخدم الأضواء لتعلمك أن الطفل يصدر ضجيجاً، حتى عندما يكون الصوت متوقفاً عن التشغيل.

      حقيبة سفر لتخزين سهل

      حقيبة صغيرة لتخزين سهل أثناء التنقل.

      مشبك تثبيت على الحزام وسلك تعليق حول العنق لاستخدام الجهاز بدون اليدين وبراحة تامة

      يوفر مشبك التثبيت على الحزام وسلك التعليق حول العنق إمكانية التنقل واستخدام الجهاز بدون اليدين وبراحة تامة: ثبّتي وحدة الأهل على حزامك بواسطة المشبك أو ارتديها حول عنقك.

      يضمن نطاق 300 متر الحصول على إشارة استقبال آمنة في المنزل وحوله

      نضمن لك إشارة استقبال آمنة في المنزل وحوله بفضل نطاق يصل إلى 300 متر.

      خمس تهويدات لتهدئة طفلك ومساعدته على النوم

      خمس تهويدات لتهدئة طفلك ومساعدته على النوم.

      لتهدئة الطفل في الظلام مع نجوم تبعث على الاسترخاء

      ضوء ليلي مع نجوم تبعث على الاسترخاء لتهدئة طفلك.

      لإمكانية التحدّث إلى طفلك

      لإمكانية التحدّث إلى طفلك وسماعه.

      المواصفات التقنية

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تحديد تلقائي للقنوات
        نعم
        فترة التشغيل مدوّنة على البطارية
        24  ساعة (ساعات)
        المرحلة
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً
        وحدة تزويد بالطاقة
        230-240  فولت
        عدد القنوات
        120
        وقت الشحن
        8,0  ساعة (ساعات)

      • الراحة

        إشارة التشغيل
        نعم
        تحذير تلقائي عند التواجد خارج النطاق
        نعم
        إشارة انخفاض مستوى البطارية
        نعم
        نطاق حرارة التشغيل
        0 .. 40  درجة مئوية
        إشارة شحن البطارية
        نعم
        التحكم في شدة الصوت
        نعم
        قابلة للشحن
        نعم
        ضوء ليلي
        نعم
        أضواء مستوى الصوت
        نعم
        التحقق من النظام
        • ضوء التحقق من البطارية
        • تنبيه التحقق من النظام
        • ضوء التحقق من النظام

      • الملحقات

        مشبك للتثبيت بالحزام
        نعم
        نطاق التردد
        تقنية DECT
        بطاريات
        بطاريتان من نوع AAA من نيكل-هيدريد المعدن قابلتان لإعادة الشحن
        الشاحن
        قاعدة شحن وحدة الوالدين
        دليل البدء السريع
        نعم

      • الملحقات

        محول تيار متردد/مستمر
        محوّلا تيار مستمر بجهد 9 فولت، 300 ميللي أمبير
        إرشادات الاستخدام/ دليل المستخدم
        • الهولندية
        • الإنكليزية
        • الفنلندية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • اليونانية
        • الإيطالية
        • البرتغالية
        • الأسبانية
        • السويدية
        • النرويجية
        • الدانماركية

      • بيانات لوجيستية

        أبعاد الصندوق F (عرض x ارتفاع x عمق)
        305‏x‏187‏x‏135  ملليمترًا
        نطاق درجة حرارة التخزين
        -20 .. +60  درجة مئوية

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