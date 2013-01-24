Philips DVD home theater system HTS3455 DivX Ultra with Video Upscaling up to 1080i
HTS3455/98
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Philips DVD home theater system HTS3455 DivX Ultra with Video Upscaling up to 1080i
HTS3455/98
هذا المنتج لم يعد متاحا
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips DVD home theater system HTS3455 DivX Ultra with Video Upscaling up to 1080i
هذا المنتج لم يعد متاحا
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips DVD home theater system HTS3455 DivX Ultra with Video Upscaling up to 1080i