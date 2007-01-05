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مجفف الشعر

HP 4880
التصنيف الإجمالي / 5
  • JetSet Control بقوة 1900 واط JetSet Control بقوة 1900 واط JetSet Control بقوة 1900 واط
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    مجفف الشعر

    HP 4880
    التصنيف الإجمالي / 5

    JetSet Control بقوة 1900 واط

    مجفف شعر عالي الأداء بقوة 1900 واط مزوّد بفوهة العناية بالمظهر، وإعدادَي سرعة وثلاثة إعدادات سخونة وشبكة مدخل هواء قابلة للفك.

    مجفف الشعر

    JetSet Control بقوة 1900 واط

    مجفف شعر عالي الأداء بقوة 1900 واط مزوّد بفوهة العناية بالمظهر، وإعدادَي سرعة وثلاثة إعدادات سخونة وشبكة مدخل هواء قابلة للفك.

    JetSet Control بقوة 1900 واط

    مجفف شعر عالي الأداء بقوة 1900 واط مزوّد بفوهة العناية بالمظهر، وإعدادَي سرعة وثلاثة إعدادات سخونة وشبكة مدخل هواء قابلة للفك.

    مجفف الشعر

    JetSet Control بقوة 1900 واط

    مجفف شعر عالي الأداء بقوة 1900 واط مزوّد بفوهة العناية بالمظهر، وإعدادَي سرعة وثلاثة إعدادات سخونة وشبكة مدخل هواء قابلة للفك.

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      جفّف، وزيّن وسرّح شعرك على طريقتك الخاصة

      فوهة لتجفيف الشعر وتسريحه

      فوهة لتجفيف الشعر وتسريحه

      إعدادَي سرعة، ثلاثة إعدادات سخونة

      إعدادَي سرعة، ثلاثة إعدادات سخونة لخيارات متعددة، ومرونة مطلقة

      حلقة التعليق لسهولة التخزين

      يمكن تخزين وحدة التحكم SalonDry بسهولة بتعليقها من حلقة التعليق الخاصة بها

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        الفولتية
        110-127  فولت
        أدوات الغطاء المعدني
        ABS
        طول سلك الطاقة
        1,8  م
        محرك
        1400-1800  واط
        اللون/ اللون الخارجي
        ساتين أزرق مع رمادي معدني

      • المقاييس والوزن

        وزن المنتج الصافي مع الأكسسوارات
        514  غ
        مقاييس الصندوق F
        229x102x267  ملم
        وزن صندوق F مع المنتج
        667  غ
        مقاييس الصندوق A
        470x321x283  ملم
        وزن الصندوق A
        4600  غ
        عدد الصناديق من النوع F في صندوق من النوع A
        6

      • صلاحية الخدمة

        استبدال

      • الألواح

        عدد الألواح
        180  قطعة
        عدد صناديق A في الطبقة
        5
        عدد الطبقات
        6

      • بيانات لوجيستية

        رمز 12NC
        884488000000
        صندوق EAN F
        راجع pacdoc الخاص ببلدك
        علبة EAN A
        راجع pacdoc الخاص ببلدك
        بلد المنشأ
        PRC

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