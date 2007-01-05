مجفف شعر عالي الأداء بقوة 1900 واط مزوّد بفوهة العناية بالمظهر، وإعدادَي سرعة وثلاثة إعدادات سخونة وشبكة مدخل هواء قابلة للفك.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مجفف الشعر
JetSet Control بقوة 1900 واط
مجفف شعر عالي الأداء بقوة 1900 واط مزوّد بفوهة العناية بالمظهر، وإعدادَي سرعة وثلاثة إعدادات سخونة وشبكة مدخل هواء قابلة للفك.
JetSet Control بقوة 1900 واط
مجفف شعر عالي الأداء بقوة 1900 واط مزوّد بفوهة العناية بالمظهر، وإعدادَي سرعة وثلاثة إعدادات سخونة وشبكة مدخل هواء قابلة للفك.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مجفف الشعر
JetSet Control بقوة 1900 واط
مجفف شعر عالي الأداء بقوة 1900 واط مزوّد بفوهة العناية بالمظهر، وإعدادَي سرعة وثلاثة إعدادات سخونة وشبكة مدخل هواء قابلة للفك.