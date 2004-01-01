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أداة طهو الأرز

HD4729
  • تغذية إضافية في كل كوب تغذية إضافية في كل كوب تغذية إضافية في كل كوب
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    أداة طهو الأرز

    HD4729

    تغذية إضافية في كل كوب

    التغذية هي أهم عوامل المحافظة على الصحة. تحافظ آلة طهي الأرز HD4729/60 المزودة ببرامج طهي تلقائية من Philips على كل وعاء أرز طازجًا وغنيًا بالعناصر الغذائية.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    أداة طهو الأرز

    تغذية إضافية في كل كوب

    التغذية هي أهم عوامل المحافظة على الصحة. تحافظ آلة طهي الأرز HD4729/60 المزودة ببرامج طهي تلقائية من Philips على كل وعاء أرز طازجًا وغنيًا بالعناصر الغذائية.

    تغذية إضافية في كل كوب

    التغذية هي أهم عوامل المحافظة على الصحة. تحافظ آلة طهي الأرز HD4729/60 المزودة ببرامج طهي تلقائية من Philips على كل وعاء أرز طازجًا وغنيًا بالعناصر الغذائية.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    أداة طهو الأرز

    تغذية إضافية في كل كوب

    التغذية هي أهم عوامل المحافظة على الصحة. تحافظ آلة طهي الأرز HD4729/60 المزودة ببرامج طهي تلقائية من Philips على كل وعاء أرز طازجًا وغنيًا بالعناصر الغذائية.

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      تغذية إضافية في كل كوب

      طهو الأرز بطريقة ذكية وتلقائية

      • الدورق
      • 10 أكواب
      • تصميم رسم الأرز
      وظيفة حفظ السخونة التلقائية للحفاظ على الأرز طازجًا لمدة 12 ساعة

      وظيفة حفظ السخونة التلقائية للحفاظ على الأرز طازجًا لمدة 12 ساعة

      استخدم وظيفة حفظ السخونة لإبقاء الأرز ساخنًا لفترة أطول من الوقت. عند الانتهاء من عملية الطهو، تنتقل آلة طهو الأرز تلقائيًا إلى وضع keepwarm

      زر بكبسة واحدة لتحكم سهل

      زر بكبسة واحدة لتحكم سهل

      زر بكبسة واحدة للتحكم بالطهو أو لحفظ السخونة، مع ضوء واضح على اللوحة لإظهار حالة الطهو

      وعاء داخلي سهل التنظيف وغير لاصق

      وعاء داخلي سهل التنظيف وغير لاصق

      تتميز آلة طهي الأرز من Philips بأنها مطلية بطلاء خاص عبر مادة مانعة للالتصاق تتميز بمتانة أكبر وسهولة في التنظيف.

      مؤشر مستوى الماء سهل القراءة

      مؤشر مستوى الماء سهل القراءة

      تُظهر علامة مستوى الماء الواضحة السعة ونسبة الماء بالنسبة إلى الأرز

      طهو الأرز التلقائي

      طهو الأرز وحفظ السخونة بطريقة ملائمة

      تصميم بسيط للغطاء يتيح الاستعمال بسهولة وأمان

      سطح بارد يسهل الوصول إليه من خلال المقبض المدمج

      مقبض يسهل الوصول إليه

      لقد أصبح من السهل حمل آلة طهي الأرز بعيدًا عن المطبخ أو تقديم الأرز في غرفة الطعام

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        مواد الجزء الأساسي
        هيكل معدني؛ غطاء من البلاستيك/المعدن
        اللون المتوفر/الألوان المتوفرة
        أبيض مع الأرز
        وزن الأداة المنزلية
        3.5  kg
        الوزن (مع التغليف)
        3.7  kg

      • الملحقات

        صينية الطهو على البخار البلاستيكية
        نعم
        كوب قياس
        نعم
        ملعقة مجوّفة لسكب الأرز
        نعم

      • المواصفات الفنية

        طول سلك الطاقة
        1.0  m
        الفولتية
        220  V
        القدرة الكهربائية بالواط
        700  W
        التردد
        50  Hz
        السعة
        1.8/10  Litres / cups
        سعة الوعاء الداخلي
        5 لترات

      • المواصفات العامة

        مؤشر مستوى الماء
        نعم
        الحفاظ على السخونة لمدة 12 ساعة
        نعم
        تشغيل بلمسة زر واحدة
        نعم
        سلك الطاقة قابل للفك لتخزين مريح
        نعم
        طهو الأرز التلقائي
        نعم
        مقبض يسهل الوصول إليه
        نعم
        وعاء داخلي سهل التنظيف ومانع للالتصاق
        نعم

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